Песков сказал, как удар по украинским военным в порту Одессы скажется на вывозе зерна - 25.07.2022 Украина.ру
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Песков сказал, как удар по украинским военным в порту Одессы скажется на вывозе зерна
Песков сказал, как удар по украинским военным в порту Одессы скажется на вывозе зерна - 25.07.2022 Украина.ру
Песков сказал, как удар по украинским военным в порту Одессы скажется на вывозе зерна
Удар по украинским военным в порту Одессы никоим образом не связан с инфраструктурой, задействованной в реализации положений документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, заявил 25 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2022-07-25T12:53
2022-07-25T12:53
песков
удар
одесса
зерно
новости
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"Это же связано исключительно с военной инфраструктурой. Это никоим образом не связано с инфраструктурой, которая задействуется для выполнения договоренностей и вывоза зерна. Поэтому подобное никак не может повлиять и не должно повлиять на начало процесса отгрузки", - сказал Песков.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.В минувшее воскресенье Минобороны РФ сообщило, что ВМФ России высокоточными ракетами большой дальности уничтожил в порту Одессы военный корабль Украины и склад американских ракет Harpoon.
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песков, удар, одесса, зерно, новости

Песков сказал, как удар по украинским военным в порту Одессы скажется на вывозе зерна

12:53 25.07.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Удар по украинским военным в порту Одессы никоим образом не связан с инфраструктурой, задействованной в реализации положений документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, заявил 25 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Это же связано исключительно с военной инфраструктурой. Это никоим образом не связано с инфраструктурой, которая задействуется для выполнения договоренностей и вывоза зерна. Поэтому подобное никак не может повлиять и не должно повлиять на начало процесса отгрузки", - сказал Песков.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
В минувшее воскресенье Минобороны РФ сообщило, что ВМФ России высокоточными ракетами большой дальности уничтожил в порту Одессы военный корабль Украины и склад американских ракет Harpoon.
- РИА Новости, 1920, 24.07.2022
Вчера, 17:49Спецоперация
Минобороны сообщило об уничтожении “гарпунов” в порту Одессы Вооружённые силы России нанесли удар высокоточными ракетами по складу ракет Harpoon и украинскому кораблю в порту Одессы. Об этом сообщила 24 июля пресс-служба Минобороны России.
 
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