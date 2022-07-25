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Песков сказал, как удар по украинским военным в порту Одессы скажется на вывозе зерна

Песков сказал, как удар по украинским военным в порту Одессы скажется на вывозе зерна - 25.07.2022 Украина.ру

Песков сказал, как удар по украинским военным в порту Одессы скажется на вывозе зерна

Удар по украинским военным в порту Одессы никоим образом не связан с инфраструктурой, задействованной в реализации положений документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, заявил 25 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2022-07-25T12:53

2022-07-25T12:53

2022-07-25T12:53

песков

удар

одесса

зерно

новости

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"Это же связано исключительно с военной инфраструктурой. Это никоим образом не связано с инфраструктурой, которая задействуется для выполнения договоренностей и вывоза зерна. Поэтому подобное никак не может повлиять и не должно повлиять на начало процесса отгрузки", - сказал Песков.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.В минувшее воскресенье Минобороны РФ сообщило, что ВМФ России высокоточными ракетами большой дальности уничтожил в порту Одессы военный корабль Украины и склад американских ракет Harpoon.

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