https://ukraina.ru/20220725/1036824898.html

Хроника событий на Украине на 12:00 25 июля: обстрелы, Углегорская ТЭС, танки из Польши

Хроника событий на Украине на 12:00 25 июля: обстрелы, Углегорская ТЭС, танки из Польши - 25.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 12:00 25 июля: обстрелы, Углегорская ТЭС, танки из Польши

Украина.ру, 25.07.2022

2022-07-25T12:29

2022-07-25T12:29

2022-07-25T13:14

спецоперация

хроники

эксклюзив

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Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс. Союзники проводят зачистку Углегорской ТЭС. Польша передала Украине танкиОбстрелы ДонбассаКак сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 70 раз открывали огонь по территории республики.«На донецком направлении противник применял: РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, танк, миномёты 120 мм, на ясиноватском — РСЗО "Град", артиллерию 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, на горловском — РСЗО "Град", артиллерию 203, 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, НАР 80 мм (с использованием авиации), выпустив 482 единицы различных боеприпасов», — указывалось в сообщении представительства.Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырнадцати населённых пунктов республики: столица Донецк (Кировский, Куйбышевский, Киевский и Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район, пос. Землянки), Горловка (Центрально-Городской, Никитовский и Калининский районы), Гольмовский, Новобахмутовка, Михайловка, Пантелеймоновка, Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая, Спартак, Марьинка восточная, Александровка, Старомихайловка.«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица в освобожденной ранее Егоровке. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц в Ясиноватой и Горловке», — сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии было повреждено 13 домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка и Горловке, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры.Как рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, ВСУ с начала текущих суток обстреляли Красный Луч с применением американской РСЗО HIMARS, выпустив шесть ракет.«Инженерно-сапёрные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории Республики. Так, вчера саперы НМ ЛНР очистили более 15 гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населённых пунктов Подлесное и Лоскутовка», — также рассказал Филипоненко.В Донбассе ведутся ожесточённые бои.Углегорская ТЭСШтаб территориальной обороны ДНР сообщил о зачистке на Углегорской ТЭС.«В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооружённых сил России освободила 255 населённых пунктов. Идет зачистка Углегорской ТЭС», — говорится в публикации в Telegram-канале штаба.Светлодарск находится в 18 километрах от города Дебальцево, который окончательно перешел под контроль ДНР в феврале 2015 года.Углегорская ТЭС — одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций.Ранее о том, что в Углегорской ТЭС ведутся бои, сообщал ряд источников.Польские танкиСпикер Агентства вооружений Министерства национальной обороны Польши Кшиштоф Платек сообщил о передаче Украине польских танков PT-91 Twardy. Об этом он сказал каналу Wolski o Wojnie в интервью Ярославу Вольскому, политологу и аналитику по вопросам армии и обороны.Платек заявил о том, что Польша восполнит пробел, образовавшийся из-за передачи танков Украине, поставками танков из Южной Кореи.«Пробел в более чем 200 танков Т-72, пробел в определенном количестве PT-91, по нему я не могу сказать количество, будет заполнен полностью и даже с удвоенной силой, потому что это танки гораздо более высокого уровня качества», — рассказал Платек.Глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале также сообщил, что танки PT-91 Twardy от Польши уже на Украине.«PT-91 Twardy от Польши уже на Украине. Благодарим наших друзей», - написал Ермак в своём Telegram-канале.При этом количество танков не называется.PT-91 Twardy — польская модернизация танка Т-72. Он был разработан в 90-е годы. Машины этой версии имеют более мощный двигатель, модернизированную систему управления огнем и динамическую броню.По словам политического эксперта Василия Стоякина, поставляя танки на Украину поляки сбывают с рук устаревшую советскую технику и перевооружаются на НАТОвские образцы.«Это будет иметь для Польши и положительные (стандартизация техники с союзниками) и негативные (финансовые траты, отказ от собственного производства) последствия», — писал Стоякин в материале для Украина.ру.Украине поставки польских танков тоже помогут решить ряд задач.«За счёт польских поставок удалось стабилизировать количество танков в войсках. Численность их сейчас меньше, чем в начале СВО, но пока рано говорить о том, насколько снизился наступательный потенциал ВСУ (собственно, с начала операции серьёзных попыток наступления они не предпринимали)», — отметил Стоякин.Он также указал на то, что «польские танки менее эффективны, чем современные российские Т-72Б3, Т-90 и Т-80БВМ, но, конечно, превосходят более старые машины».«Т. е. если поставки HIMARS оказывают влияние на ход боевых действий, то польские танки ничего принципиально нового не несут», — указал он.В то же время появление большого количество нестандартной техники доставит головную боль ремонтным и снабженческих службам.«Танки-то в основном советские и освоенные в эксплуатации, но польское и западноевропейское оборудование вызовет вопросы (вспоминается история с пушками М777 и дюймовыми гаечными ключами)», — отметил Стоякин.Он также указал на то, что насыщение ВСУ танками Т-72 ставит под вопрос дальнейшее существование производства (точнее — модернизации) Т-64.

https://ukraina.ru/20220725/1036816532.html

https://ukraina.ru/20220724/1036807853.html

https://ukraina.ru/20220724/1036805510.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив