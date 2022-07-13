https://ukraina.ru/20220713/1036241482.html

Польские танки на службе бандеровцев

Польские танки на службе бандеровцев - 13.07.2022 Украина.ру

Польские танки на службе бандеровцев

По последним данным, Польша готова передать Украине все 232 выпущенных в 1995-2002 годах танка PT-91 Twardy (вариант советского Т-72М1). Ранее Украина получила... Украина.ру, 13.07.2022

2022-07-13T15:48

2022-07-13T15:48

2022-07-13T15:50

польша

танк

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По последним данным, Польша готова передать Украине все 232 выпущенных в 1995-2002 годах танка PT-91 Twardy (вариант советского Т-72М1). Ранее Украина получила примерно 250 танков Т-72 из стран Восточной Европы (в подавляющем большинстве – из Польши). В сумме это более половины всех танков, имевшихся в ВСУ на начало 2022 года (их было ок. 900)По информации польского аналитика Ярослава Вольского, передаваемые Украине танки буду замещены американскими Abrams M1A2 SEPv3, которые сейчас заказано 550 штук. Ранее утверждалось, что польская армия получит одну из модификаций немецкого Leopard 2, но немцы свои обязательства не выполнили.Т-72 "Урал" – советский основной боевой танк, выпущенный с 1973 года примерно в 30 тыс. экземпляров. Эта машина была разработана в КБ "Уралвагонзавода" как "мобилизационно-экспортный" вариант ОБТ Т-64 завода им. Малышева. В отличие от харьковской машины он имел "классические" двигатели с вентиляторной, а не эжекционной, системой охлаждения, более простую и надёжную в эксплуатации ходовую часть, другую систему автоматического заряжания 125 мм. пушки 2А46 (орудие одинаковое на Т-64, Т-72 и Т-80). С точки зрения эксплуатации они отличаются мало, экипаж, освоивший Т-64, можно практически без дообучения пересадить на Т-72 и наоборот.Если Т-64 находились только на вооружении внутренних военных округов Советской армии, то Т-72 состояли на вооружении группировок в Восточной Европе, а также поставлялись на экспорт и выпускались по лицензии в Чехословакии, Польше, Югославии, Индии, Иране и Ираке.После распада СССР на вооружении были оставлены те машины, которые производились на собственной территории: Украина выбрала Т-64, Польша – Т-72, Россия – тагильский Т-72 (Т-90 – его развитие) и питерско-омский Т-80. При этом, на территории Украины осталось большое количество Т-72, выведенных из Восточной Европы в 90-х годах. Значительная часть этой техники в последующие годы была продана. Украинские танкостроители разработали десяток вариантов модернизации, но в серию пошёл только вариант Т-72УА Киевского бронетанкового ремонтного завода (с двигателями и динамической защитой украинского производства), который поставлялся в Эфиопию.В 2014 году, на фоне больших потерь бронетехники, в войска стали поступать Т-72 с баз хранения. Интересно, что от Т-72УА ВСУ отказались из-за несоответствия характеристик требованиям.Судя по всему, сейчас эти запасы исчерпаны, и очень ко времени пришлись польские поставки.В Польше имелись в наличии экспортные танки Т-72М (1980 год) и Т-72М1 (1982 год). Основаны они были на модели Т-72А, которая получила лазерные дальномер и прицел, а также более мощную комбинированную броню (до 560 мм. в эквиваленте, против 410 мм. у серийного Т-72). Т-72М1 с 1985 года начали оснащать динамической защитой.Танки Т-72 различных модификаций производились в Польше по лицензии как для собственных нужд, так и на экспорт. До 1993 года всего было выпущено до 1600 танков. После распада Варшавского договора поляки продолжали модернизировать свои танки – устанавливала свою собственную динамическую защиту и оборудование (прицелы, средства связи, системы пожаротушения и т.п.).В 1992 году появился РТ-91 Twardy ("Твёрдый", "Жёсткий"). Он получил новую компьютеризированную систему управления огнём, динамическую защиту, систему предупреждения о лазерном облучении, покрытие из радиопоглощающего материала и даже некоторые изменение конструкции (смещён эвакуационный люк). Мощность двигателя была увеличена с 780 до 850 л.с.С 2019 года началась модернизация Т-72 польского производства до T-72M1R с использованием НАТОвского оборудования. Эти машины получили новые системы управления огнём, связи и наблюдения, а также двигатель с цифровой системой запуска. Всего было модернизировано 90 машин.Поставки польских танков начались 29 апреля, во второй половине мая они были зафиксированы в боевых порядках ВСУ в Харьковской области. Надо отметить, что украинские военные танками были не очень довольны.Во-первых, Т-72М и М1 были сняты с баз хранения и поставлялись "голыми" – без комплектов динамической защиты, которые существенно снижают устойчивость танков в бою при массовом использовании ПТРК. Потому танки сначала проходили дооборудование чешской "активной бронёй" "Контакт-1" (судя по всему, комплектов более продвинутой украинской защиты "Нож" не хватает). Благо, эти работы можно проводить не только на бронетанковых ремонтных заводах (они все работают), но и на непрофильных предприятиях (например, собирались заниматься такими работами на "Ленинской кузне").Во-вторых, оказалось, что танки Т-72М1 используют устаревшие боеприпасы и оснащены прицелом, который ограничивает применение танков в тёмное время суток.В-третьих, с танков T-72M1R была снята часть оборудования, которое поляки сочли секретным.Что меняют поставки польских танков?Для Польши: поляки сбывают с рук устаревшую советскую технику и перевооружаются на НАТОвские образцы. Это будет иметь для Польши и положительные (стандартизация техники с союзниками) и негативные (финансовые траты, отказ от собственного производства) последствия.Для Украины:1. За счёт польских поставок удалось стабилизировать количество танков в войсках. Численность их сейчас меньше, чем в начале СВО, но пока рано говорить о том, насколько снизился наступательный потенциал ВСУ (собственно, с начала операции серьёзных попыток наступления они не предпринимали).2. Насколько можно понять, польские танки менее эффективны, чем современные российские Т-72Б3, Т-90 и Т-80БВМ, но, конечно, превосходят более старые машины. Т.е., если поставки HIMARS оказывают влияние на ход боевых действий, то польские танки ничего принципиально нового не несут.3. Появление большого количество нестандартной техники доставит головную боль ремонтным и снабженческих службам. Танки-то в основном советские и освоенные в эксплуатации, но польское и западноевропейское оборудование вызовет вопросы (вспоминается история с пушками М777 и дюймовыми гаечными ключами).4. Насыщение ВСУ танками Т-72 ставит под вопрос дальнейшее существование производства (точнее – модернизации) Т-64. Тем более, что темпы этого производства даже в мирное время были недостаточными.P.S.: Почему поляки? Обычно забывают, что в межвоенный период Польша была одной из немногих стран, которая освоила полноценный выпуск бронетехники. Танковый перископ Mk-IVконструкции Рудольфа Гундляха оказался настолько совершенным, что с 1939 года его начали копировать все воюющие стороны и он используется до сих пор. В послевоенный период поляки танков своей конструкции не выпускали, но освоили лицензионный выпуск советской техники.

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польша, танк