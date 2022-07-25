КНДР обвинила США в биологическом терроризме на Украине - 25.07.2022 Украина.ру
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КНДР обвинила США в биологическом терроризме на Украине
КНДР обвинила США в биологическом терроризме на Украине - 25.07.2022 Украина.ру
КНДР обвинила США в биологическом терроризме на Украине
КНДР обвинила США в "биологическом терроризме", проведении экспериментов с патогенами на территории Украины и других стран и в распространении инфекционных заболеваний. Об этом 24 июля сообщили в статье северокорейского государственного Центрального телеграфного агентства (ЦТАК)
2022-07-25T08:27
2022-07-25T08:27
биологическое оружие
сша
кндр
россия
новости
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"США — государство — биологический террорист, приводящее человечество к гибели… Они установили множество биолабораторий в десятках стран и регионов мира, включая Украину, активно ускоряют разработку биохимического оружия, угрожающего жизни и безопасности человечества", — говорится в материале.По данным ЦТАК, в секретном документе из государственного архива США, полученном в 2010 году, известно, что 21 сентября 1951 года американское командование объединенных сил ООН отдало приказ провести крупномасштабное испытание в бою в Корее, чтобы "проверить эффективность особого патогена для ведения бактериологической войны". При этом вместо признания вины и извинений США пытаются скрыть факты использования бактериологического оружия, "придираются" к России, называя ее "государством — военным преступником" и распространяют дезинформацию.Также отмечается, что карта биолабораторий США мира по всему миру якобы совпадает с картой вспышек заболеваний и вирусов, возникающих в мире в последние годы.Ранее вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине Константин Косачев заявил, что на украинских военнослужащих ставились бактериологические опыты и что на территории Украины проводились эксперименты в сфере крайне опасных инфекционных заболеваний.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.
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биологическое оружие, сша, кндр, россия, новости

КНДР обвинила США в биологическом терроризме на Украине

08:27 25.07.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦеремония открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
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© РИА Новости . Илья Питалев
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КНДР обвинила США в "биологическом терроризме", проведении экспериментов с патогенами на территории Украины и других стран и в распространении инфекционных заболеваний. Об этом 24 июля сообщили в статье северокорейского государственного Центрального телеграфного агентства (ЦТАК)
"США — государство — биологический террорист, приводящее человечество к гибели… Они установили множество биолабораторий в десятках стран и регионов мира, включая Украину, активно ускоряют разработку биохимического оружия, угрожающего жизни и безопасности человечества", — говорится в материале.
По данным ЦТАК, в секретном документе из государственного архива США, полученном в 2010 году, известно, что 21 сентября 1951 года американское командование объединенных сил ООН отдало приказ провести крупномасштабное испытание в бою в Корее, чтобы "проверить эффективность особого патогена для ведения бактериологической войны".
При этом вместо признания вины и извинений США пытаются скрыть факты использования бактериологического оружия, "придираются" к России, называя ее "государством — военным преступником" и распространяют дезинформацию.
Также отмечается, что карта биолабораторий США мира по всему миру якобы совпадает с картой вспышек заболеваний и вирусов, возникающих в мире в последние годы.

"Большинство из таких биолабораторий сосредоточенно в районах вокруг антиамериканских самостоятельных стран… Неслучайны утверждения о том, что за кулисами… кризиса здравоохранения и крупного потрясения от пандемии (коронавируса — ред.) стоят США", — говорится в статье.

Ранее вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине Константин Косачев заявил, что на украинских военнослужащих ставились бактериологические опыты и что на территории Украины проводились эксперименты в сфере крайне опасных инфекционных заболеваний.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.
Встреча глав МИД РФ И Сирии С. Лаврова и Ф. Микдада
18 июля, 07:55
Лавров потребовал от Вашингтона объяснений о деятельности биолабораторий США на УкраинеСША утверждают, что их биологическая деятельность на Украине была мирной, однако "находки" на освобожденных территориях говорят об обратном, завил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
 
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