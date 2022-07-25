https://ukraina.ru/20220725/1036812092.html

КНДР обвинила США в биологическом терроризме на Украине

КНДР обвинила США в биологическом терроризме на Украине - 25.07.2022 Украина.ру

КНДР обвинила США в биологическом терроризме на Украине

КНДР обвинила США в "биологическом терроризме", проведении экспериментов с патогенами на территории Украины и других стран и в распространении инфекционных заболеваний. Об этом 24 июля сообщили в статье северокорейского государственного Центрального телеграфного агентства (ЦТАК)

2022-07-25T08:27

2022-07-25T08:27

2022-07-25T08:27

биологическое оружие

сша

кндр

россия

новости

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"США — государство — биологический террорист, приводящее человечество к гибели… Они установили множество биолабораторий в десятках стран и регионов мира, включая Украину, активно ускоряют разработку биохимического оружия, угрожающего жизни и безопасности человечества", — говорится в материале.По данным ЦТАК, в секретном документе из государственного архива США, полученном в 2010 году, известно, что 21 сентября 1951 года американское командование объединенных сил ООН отдало приказ провести крупномасштабное испытание в бою в Корее, чтобы "проверить эффективность особого патогена для ведения бактериологической войны". При этом вместо признания вины и извинений США пытаются скрыть факты использования бактериологического оружия, "придираются" к России, называя ее "государством — военным преступником" и распространяют дезинформацию.Также отмечается, что карта биолабораторий США мира по всему миру якобы совпадает с картой вспышек заболеваний и вирусов, возникающих в мире в последние годы.Ранее вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине Константин Косачев заявил, что на украинских военнослужащих ставились бактериологические опыты и что на территории Украины проводились эксперименты в сфере крайне опасных инфекционных заболеваний.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.

https://ukraina.ru/20220718/1036520266.html

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2022

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биологическое оружие, сша, кндр, россия, новости