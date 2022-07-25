https://ukraina.ru/20220725/1036809170.html

Подавший в отставку премьер Британии хочет успеть посетить Киев — СМИ

Подавший в отставку премьер Британии хочет успеть посетить Киев — СМИ - 25.07.2022 Украина.ру

Подавший в отставку премьер Британии хочет успеть посетить Киев — СМИ

Подавший в отставку с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон планирует совершить последнюю поездку в Киев, прежде чем окончательно покинет Даунинг-стрит. Об этом 24 июля сообщила газета Telegraph со ссылкой на источник

2022-07-25T07:18

2022-07-25T07:18

2022-07-25T07:18

джонсон

украина

киев

владимир зеленский

британия

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"Он (Джонсон) действительно чувствует бремя ответственности за то, что был самым большим сторонником Зеленского. Он не может просто уйти и не убедиться, что мир его прикроет", — сказал неназванный собеседник издания.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.Джонсон намерен посетить столицу Украины в третий раз, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. До этого он был там в июне и апреле.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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джонсон, украина, киев, владимир зеленский, британия