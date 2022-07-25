Подавший в отставку премьер Британии хочет успеть посетить Киев — СМИ - 25.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220725/1036809170.html
Подавший в отставку премьер Британии хочет успеть посетить Киев — СМИ
Подавший в отставку премьер Британии хочет успеть посетить Киев — СМИ - 25.07.2022 Украина.ру
Подавший в отставку премьер Британии хочет успеть посетить Киев — СМИ
Подавший в отставку с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон планирует совершить последнюю поездку в Киев, прежде чем окончательно покинет Даунинг-стрит. Об этом 24 июля сообщила газета Telegraph со ссылкой на источник
2022-07-25T07:18
2022-07-25T07:18
джонсон
украина
киев
владимир зеленский
британия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103432/11/1034321154_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3abb687fb6a90cc85139ef2a09dedd34.jpg
"Он (Джонсон) действительно чувствует бремя ответственности за то, что был самым большим сторонником Зеленского. Он не может просто уйти и не убедиться, что мир его прикроет", — сказал неназванный собеседник издания.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.Джонсон намерен посетить столицу Украины в третий раз, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. До этого он был там в июне и апреле.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103432/11/1034321154_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a88f94616b3581933118bd9e909d389f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
джонсон, украина, киев, владимир зеленский, британия

Подавший в отставку премьер Британии хочет успеть посетить Киев — СМИ

07:18 25.07.2022
 
© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкВыступление Б. Джонсона по итогам выборов в Великобритании
Выступление Б. Джонсона по итогам выборов в Великобритании - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Читать в
Подавший в отставку с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон планирует совершить последнюю поездку в Киев, прежде чем окончательно покинет Даунинг-стрит. Об этом 24 июля сообщила газета Telegraph со ссылкой на источник
"Он (Джонсон) действительно чувствует бремя ответственности за то, что был самым большим сторонником Зеленского. Он не может просто уйти и не убедиться, что мир его прикроет", — сказал неназванный собеседник издания.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
Джонсон намерен посетить столицу Украины в третий раз, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. До этого он был там в июне и апреле.
 
ДжонсонУкраинаКиевВладимир ЗеленскийБритания
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:24Власти Херсона заявили, что Украины больше не существует
07:18Подавший в отставку премьер Британии хочет успеть посетить Киев — СМИ
07:12Быть подальше от проблем Киева. Чем живет Закарпатье в период военных действий
07:11"Начали догадываться": Захарова высмеяла слова бывшего президента и вице-президента США
07:00Военный журналист рассказал, почему ВСУ удалось атаковать Антоновский мост в Херсоне
06:58Чем воюют на Украине. Война в космосе: плюсы и минусы
06:45"Перейдет черту": Евсеев объяснил, почему РФ не бьет по центрам принятия решений в Киеве
06:30Эксперт объяснил, почему России так важно освободить юго-восточную часть Украины
06:15Юг Украины должен быть очищен от ВСУ и денацифицирован - военный журналист Сапоньков
06:00"Если разрешат": политолог рассказал, по каким местам ВСУ ударят при первой возможности
05:45Эксперт рассказал, какие виды оружия РФ может применить против ВСУ
05:30"Оружие, которое висит на стене": Носович рассказал, почему нельзя доверять Литве
05:15"Охота на ведьм": Сапоньков рассказал, как власти Николаева паникуют при наступлении ВС РФ
05:00Политолог рассказал, почему Россия заинтересована в сотрудничестве с Ираном
04:45Военный журналист рассказал, для чего ВСУ ударили по Антоновскому мосту
04:30"Смертность, как при ковиде": Носович рассказал про будущий отопительный сезон в Европе
04:15Сапоньков объяснил, как РФ может лишить Украину западной помощи
04:00"Разворот на Восток": политолог Носович рассказал, для чего Путин посетил Иран
01:00"44 правила украинского националиста". Почему идеолог бандеровцев был убит в Киеве
19:10Упорство ВСУ, женщины в армии. Итоги 24 июля на Украине
Лента новостейМолния