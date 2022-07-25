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Подавший в отставку премьер Британии хочет успеть посетить Киев — СМИ
Подавший в отставку премьер Британии хочет успеть посетить Киев — СМИ - 25.07.2022 Украина.ру
Подавший в отставку премьер Британии хочет успеть посетить Киев — СМИ
Подавший в отставку с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон планирует совершить последнюю поездку в Киев, прежде чем окончательно покинет Даунинг-стрит. Об этом 24 июля сообщила газета Telegraph со ссылкой на источник
2022-07-25T07:18
2022-07-25T07:18
2022-07-25T07:18
джонсон
украина
киев
владимир зеленский
британия
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"Он (Джонсон) действительно чувствует бремя ответственности за то, что был самым большим сторонником Зеленского. Он не может просто уйти и не убедиться, что мир его прикроет", — сказал неназванный собеседник издания.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.Джонсон намерен посетить столицу Украины в третий раз, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. До этого он был там в июне и апреле.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
джонсон, украина, киев, владимир зеленский, британия
Подавший в отставку премьер Британии хочет успеть посетить Киев — СМИ
Подавший в отставку с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон планирует совершить последнюю поездку в Киев, прежде чем окончательно покинет Даунинг-стрит. Об этом 24 июля сообщила газета Telegraph со ссылкой на источник
"Он (Джонсон) действительно чувствует бремя ответственности за то, что был самым большим сторонником Зеленского. Он не может просто уйти и не убедиться, что мир его прикроет", — сказал неназванный собеседник издания.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
Джонсон намерен посетить столицу Украины в третий раз, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. До этого он был там в июне и апреле.