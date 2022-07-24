Рогов: российские войска должны постоянно находиться в Запорожской области - 24.07.2022 Украина.ру
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Рогов: российские войска должны постоянно находиться в Запорожской области
Рогов: российские войска должны постоянно находиться в Запорожской области - 24.07.2022 Украина.ру
Рогов: российские войска должны постоянно находиться в Запорожской области
Размещение российской армии в Запорожской области на постоянной основе станет гарантом безопасности региона от агрессии. Об этом 24 июля заявил агентству РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов
2022-07-24T10:45
2022-07-24T10:45
спецоперация
новости
владимир рогов
запорожская область
мелитополь
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По его словам, более конкретный разговор о разворачивании постоянных воинских частей РФ можно будет вести после проведения референдума о вхождении Запорожской области в состав России.На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.
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новости, владимир рогов, запорожская область, мелитополь

Рогов: российские войска должны постоянно находиться в Запорожской области

10:45 24.07.2022
 
© Роман Гнатюк/Украина.руотель Мелитополь
отель Мелитополь
© Роман Гнатюк/Украина.ру
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Размещение российской армии в Запорожской области на постоянной основе станет гарантом безопасности региона от агрессии. Об этом 24 июля заявил агентству РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов
По его словам, более конкретный разговор о разворачивании постоянных воинских частей РФ можно будет вести после проведения референдума о вхождении Запорожской области в состав России.

Постоянная дислокация Вооруженных сил Российской Федерации в Запорожской области станет гарантом безопасности региона от попыток внешней агрессии и террора украинских националистов. Мы хотим, чтобы в нашем регионе были размещены военные базы на постоянной основе

Владимир Рогов
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области
На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.
 
СпецоперацияНовостиВладимир РоговЗапорожская областьМелитополь
 
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