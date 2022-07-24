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Рогов: российские войска должны постоянно находиться в Запорожской области

Рогов: российские войска должны постоянно находиться в Запорожской области - 24.07.2022 Украина.ру

Рогов: российские войска должны постоянно находиться в Запорожской области

Размещение российской армии в Запорожской области на постоянной основе станет гарантом безопасности региона от агрессии. Об этом 24 июля заявил агентству РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов

2022-07-24T10:45

2022-07-24T10:45

2022-07-24T10:45

спецоперация

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владимир рогов

запорожская область

мелитополь

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По его словам, более конкретный разговор о разворачивании постоянных воинских частей РФ можно будет вести после проведения референдума о вхождении Запорожской области в состав России.На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир рогов, запорожская область, мелитополь