Politico: в бою под Северском погибли четверо иностранных наёмников
На этой неделе в Донбассе погибла группа наемников в составе двух человек из США, а также канадца и шведа, воевавших на стороне киевского режима. Об этом говорится в статье, опубликованной 23 июля в газете Politico
Издание ссылается на некоего Руслана Мирошниченко, командира группы иностранцев, в состав которой входили погибшие, а также на отчёт о боестолкновении, приведшем к их гибели. По данным Politico, речь идёт об американцах Люке Люцишине (потомке украинских иммигрантов) и Брайане Янге, а также Эмиле Антуане Рой-Сируа из Канады и Эдварде Патриньяни из Швеции. Они входили в состав "сил специальных операций" и погибли 18 июля в районе села Григоровка недалеко от Северска, отмечает газета.
15 июля, 18:08Российского посла вызвали в МИД Великобритании после смерти британского наемника в ДНРПосла РФ в Великобритании Андрея Келина вызвали в МИД в связи со смертью британца Пола Ури в Донецкой народной республике. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 15 июля на сайте британского правительства
У всех четверых имелся опыт службы в вооружённых силах разных стран, у некоторых – участия в вооружённых конфликтах.
Иностранные бойцы были отправлены в этот район в качестве подкрепления украинским войскам; они были задействованы именно из-за их навыков и опыта
По сообщению газеты, в том же бою ещё двое иностранных наёмников получили ранения.
Politico напоминает, что с начала российской спецоперации на Украине погибли ещё как минимум трое американских граждан, а двое были взяты в плен.