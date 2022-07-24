https://ukraina.ru/20220724/1036797905.html

Politico: в бою под Северском погибли четверо иностранных наёмников

Politico: в бою под Северском погибли четверо иностранных наёмников - 24.07.2022 Украина.ру

Politico: в бою под Северском погибли четверо иностранных наёмников

На этой неделе в Донбассе погибла группа наемников в составе двух человек из США, а также канадца и шведа, воевавших на стороне киевского режима. Об этом говорится в статье, опубликованной 23 июля в газете Politico

2022-07-24T09:23

2022-07-24T09:23

2022-07-24T09:23

спецоперация

новости

politico

наёмники

северск

сша

канада

швеция

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Издание ссылается на некоего Руслана Мирошниченко, командира группы иностранцев, в состав которой входили погибшие, а также на отчёт о боестолкновении, приведшем к их гибели. По данным Politico, речь идёт об американцах Люке Люцишине (потомке украинских иммигрантов) и Брайане Янге, а также Эмиле Антуане Рой-Сируа из Канады и Эдварде Патриньяни из Швеции. Они входили в состав "сил специальных операций" и погибли 18 июля в районе села Григоровка недалеко от Северска, отмечает газета.У всех четверых имелся опыт службы в вооружённых силах разных стран, у некоторых – участия в вооружённых конфликтах.По сообщению газеты, в том же бою ещё двое иностранных наёмников получили ранения.Politico напоминает, что с начала российской спецоперации на Украине погибли ещё как минимум трое американских граждан, а двое были взяты в плен.

https://ukraina.ru/20220715/1036484631.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, politico, наёмники, северск, сша, канада, швеция