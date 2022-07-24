Politico: в бою под Северском погибли четверо иностранных наёмников - 24.07.2022 Украина.ру
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Politico: в бою под Северском погибли четверо иностранных наёмников
Politico: в бою под Северском погибли четверо иностранных наёмников - 24.07.2022 Украина.ру
Politico: в бою под Северском погибли четверо иностранных наёмников
На этой неделе в Донбассе погибла группа наемников в составе двух человек из США, а также канадца и шведа, воевавших на стороне киевского режима. Об этом говорится в статье, опубликованной 23 июля в газете Politico
2022-07-24T09:23
2022-07-24T09:23
спецоперация
новости
politico
наёмники
северск
сша
канада
швеция
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Издание ссылается на некоего Руслана Мирошниченко, командира группы иностранцев, в состав которой входили погибшие, а также на отчёт о боестолкновении, приведшем к их гибели. По данным Politico, речь идёт об американцах Люке Люцишине (потомке украинских иммигрантов) и Брайане Янге, а также Эмиле Антуане Рой-Сируа из Канады и Эдварде Патриньяни из Швеции. Они входили в состав "сил специальных операций" и погибли 18 июля в районе села Григоровка недалеко от Северска, отмечает газета.У всех четверых имелся опыт службы в вооружённых силах разных стран, у некоторых – участия в вооружённых конфликтах.По сообщению газеты, в том же бою ещё двое иностранных наёмников получили ранения.Politico напоминает, что с начала российской спецоперации на Украине погибли ещё как минимум трое американских граждан, а двое были взяты в плен.
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новости, politico, наёмники, северск, сша, канада, швеция

Politico: в бою под Северском погибли четверо иностранных наёмников

09:23 24.07.2022
 
© ТМ МілітаристВСУ украинский военнослужащий флаг оружие
ВСУ украинский военнослужащий флаг оружие
© ТМ Мілітарист
Читать в
На этой неделе в Донбассе погибла группа наемников в составе двух человек из США, а также канадца и шведа, воевавших на стороне киевского режима. Об этом говорится в статье, опубликованной 23 июля в газете Politico
Издание ссылается на некоего Руслана Мирошниченко, командира группы иностранцев, в состав которой входили погибшие, а также на отчёт о боестолкновении, приведшем к их гибели. По данным Politico, речь идёт об американцах Люке Люцишине (потомке украинских иммигрантов) и Брайане Янге, а также Эмиле Антуане Рой-Сируа из Канады и Эдварде Патриньяни из Швеции. Они входили в состав "сил специальных операций" и погибли 18 июля в районе села Григоровка недалеко от Северска, отмечает газета.
МИД Великобритании - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 18:08
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У всех четверых имелся опыт службы в вооружённых силах разных стран, у некоторых – участия в вооружённых конфликтах.

Иностранные бойцы были отправлены в этот район в качестве подкрепления украинским войскам; они были задействованы именно из-за их навыков и опыта

Politico
Американская газета
По сообщению газеты, в том же бою ещё двое иностранных наёмников получили ранения.
Politico напоминает, что с начала российской спецоперации на Украине погибли ещё как минимум трое американских граждан, а двое были взяты в плен.
 
СпецоперацияНовостиPoliticoнаёмникиСеверскСШАКанадаШвеция
 
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