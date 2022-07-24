"Сочувствия не получим": эксперт оценил вероятность поставок российского газа на Украину
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области
Многие эксперты считают, что Украина не сможет растянуть боевые действия на полтора года, потому что у нее начнутся проблемы с отопительным сезоном. Свою оценку этому вопросу в беседе с журналистами издания Украина.ру дал политолог и экономист Андрей Суздальцев
"Если говорить о поставках газа на Украину, то она его покупать у нас не будет. Она будет его нагло воровать, и все это поддерживается Евросоюзом, который поставляет ей вооружения. Тут мы никакого сочувствия не получим. Мы сочувствия восемь лет не получали, пока обстреливали города Донбасса", - считает он.
Также Суздальцев заявил, что России нужно готовиться к тому, что в будущем все равно придется уйти с европейского рынка. Эксперт добавил, что Европа подливает керосина к украинский конфликт не просто так: в Брюсселе рассчитывают на поражение Москвы на поле боя, что должно "заставить нас рассчитываться за проигрыш в Холодной войне газовыми контрибуциями".