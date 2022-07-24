https://ukraina.ru/20220724/1036789985.html

"Сочувствия не получим": эксперт оценил вероятность поставок российского газа на Украину

"Сочувствия не получим": эксперт оценил вероятность поставок российского газа на Украину - 24.07.2022 Украина.ру

"Сочувствия не получим": эксперт оценил вероятность поставок российского газа на Украину

Многие эксперты считают, что Украина не сможет растянуть боевые действия на полтора года, потому что у нее начнутся проблемы с отопительным сезоном. Свою оценку этому вопросу в беседе с журналистами издания Украина.ру дал политолог и экономист Андрей Суздальцев

2022-07-24T06:00

2022-07-24T06:00

2022-07-24T06:00

новости

эксперт

политолог

украина

андрей суздальцев

поставки

газ

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Также Суздальцев заявил, что России нужно готовиться к тому, что в будущем все равно придется уйти с европейского рынка. Эксперт добавил, что Европа подливает керосина к украинский конфликт не просто так: в Брюсселе рассчитывают на поражение Москвы на поле боя, что должно "заставить нас рассчитываться за проигрыш в Холодной войне газовыми контрибуциями".

https://ukraina.ru/20220722/1036773805.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эксперт, политолог, украина, андрей суздальцев, поставки, газ