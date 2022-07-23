https://ukraina.ru/20220723/1036789070.html

В Купянске налаживается мирная жизнь

В Купянске налаживается мирная жизнь - 23.07.2022 Украина.ру

В Купянске налаживается мирная жизнь

Учреждения культуры, спортивные секции и музыкальная школа возобновили работу в городе Купянске Харьковской области. Об этом сообщает 23 июля агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации региона

2022-07-23T09:47

2022-07-23T09:47

2022-07-23T09:47

спецоперация

новости

харьковская область

изюм

лнр

культура

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По словам представителя пресс-службы, в других населённых пунктах Харьковской области также возобновляют работу различные культурные учреждения. Даже жители подвергающегося обстрелам артиллерии киевского режима Изюма в минуту затишья приходят заниматься на тренировочные площадки, добавил он.В ходе спецоперации на Украине силы РФ и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. На этих территориях созданы четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань.

https://ukraina.ru/20220722/1036717039.html

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новости, харьковская область, изюм, лнр, культура