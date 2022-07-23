В Купянске налаживается мирная жизнь
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
Учреждения культуры, спортивные секции и музыкальная школа возобновили работу в городе Купянске Харьковской области. Об этом сообщает 23 июля агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации региона
“В данный момент в Купянске заработали учреждения культуры, спортивные секции, музыкальная школа, открыты для пользования спортплощадки. ... Дети приходят и занимаются", - рассказали в ведомстве.
По словам представителя пресс-службы, в других населённых пунктах Харьковской области также возобновляют работу различные культурные учреждения. Даже жители подвергающегося обстрелам артиллерии киевского режима Изюма в минуту затишья приходят заниматься на тренировочные площадки, добавил он.
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В ходе спецоперации на Украине силы РФ и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. На этих территориях созданы четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань.