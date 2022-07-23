https://ukraina.ru/20220723/1036765455.html

Испытательный полигон. На украинцах будут тестировать убойность нового западного оружия

Испытательный полигон. На украинцах будут тестировать убойность нового западного оружия - 23.07.2022 Украина.ру

Испытательный полигон. На украинцах будут тестировать убойность нового западного оружия

Украина.ру, 23.07.2022

2022-07-23T09:50

2022-07-23T09:50

2022-07-23T09:51

эксклюзив

вооружение

тестирование

полигон

украинцы

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На этой неделе министр обороны Украины предложил странам Запада превратить Украину в испытательный полигон и тестировать на ней новые типы вооружений."Мы заинтересованы в тестировании современных систем в боях против врага. И мы приглашаем производителей оружия тестировать новую продукцию здесь. Я думаю, для наших партнеров в Польше, США, Франции, Германии или для наших турецких партнеров это хороший шанс протестировать их вооружение. Поэтому давайте нам инструменты, мы закончим работу, и у вас будет новая информация", - сказал Резников во вторник, 19 июля, выступая по видеосвязи на заседании американского "Атлантического совета".По его словам, Украина, по сути, сейчас является испытательным полигоном. "Много оружия сейчас тестируются в настоящих условиях боя против российской армии, имеющей много своих современных систем. У них есть интеллектуальные средства радиоэлектронной борьбы и связи, средства противовоздушной обороны, крылатые ракеты и баллистические ракеты, а также другое оборудование. Мы делимся всей информацией и опытом с нашими партнерами. Мы заинтересованы в тестировании современных систем в бою", – сказал Резников.По его словам, одним из примеров вооружений, которое уже было испытано в Украине, стала польская артиллерийская система Krab. Ранее сообщалось, что Германия намерена поставить в Украину современные системы ПВО IRIS-T, которая пока прошла испытания в начале 2022 года "в реалистичных условиях", но до сих пор не использовалась в деле.Вскоре после его заявления ВСУ ударили дронами по Запорожской АЭС. И хотя атомные станции имеют большой запас прочности, после какого-нибудь неудачного тестирования новых западных вооруженных систем, Киеву, возможно, придется просить тестировать на Украине уже новые препараты от лучевой болезни.По сути, Резников лоббирует интересы западных ВПК, хотя сам недавно признавался в интервью ВВС, когда просил у США системы ПВО NASAMS, что он – юрист, а в ракетах не разбирается.В мире постоянно разрабатываются сотни новых систем вооружения, но лишь малая их часть идет в серийное производство после длительных испытаний в лабораторных и приближенных к реальности условиях. Испытания эти могут быть достаточно дорогими, поэтому Резников предлагает западным военным концернам сократить свои издержки и получить еще больше сверхприбылей. Однако известно, что значительная часть проектов отбраковывается на стадии испытаний либо из экономических соображений, либо благодаря дефектам, выявленным в ходе этих испытаний.Если речь о вооружении, то зачастую лишь длительные испытания на полигонах показывают, что эта техника может чаще стрелять по своим, бить мимо цели, увеличивая количество жертв среди мирного населения. В ходе вооруженного противостояния на Украине ВСУ обстреливает территории, которые считает своими, попадая по гражданскому населению. Непроверенное вооружение вполне может увеличить число таких жертв в Херсоне, Мелитополе, Изюме, Горловке и Лисичанске.Достаточно вспомнить украинский 120-мм миномет "Молот" - детище киевского завода "Маяк", который ставил себе в заслугу экс-президент Петр Порошенко. Он был презентован "Укроборонпромом" в августе 2016 года. Но после первых испытаний вооружения бойцы ВСУ жаловались на ненадежность миномета. В 2018-2020 гг. произошел ряд инцидентов, как на полигонах западной Украины, так и на линии фронта в Донбассе, когда украинские военнослужащие погибали целым расчетом из-за взрыва этого миномета.В случае же массового использования непроверенных систем на Украине возрастет количество случаев прилета по гражданским объектам или "дружественного огня", которые, само собой, будут списывать на действия российских вооруженных сил.Кроме того, украинские военнослужащие смогут испытать на собственной шкуре, выдерживает ли прямое попадание экспериментальный бронежилет из стеклопластика, а гражданское население сможет понять, взрываются ли новые типы мин просто по воле случая.Украину уже давно превратили в испытательный полигон, еще даже до начала российской СВО. В первую речь идет о тестировании медицинских препаратов. В прошлом году издание Klymenko-Time сообщало, что ежегодно около 25 000 украинцев принимают участие в клинических испытаниях медицинских препаратов, которые проводятся как в коммунальных, так и в частных клиниках Украины. Глава правления Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый признавал, что распространенность на Украине такой практики является следствием неспособностью оплатить проверенные методы. "В обществах, где есть высокая степень медицинской защищенности, меньше склонны идти на подобные эксперименты. У нас же число желающих естественно больше по причине низкой доступности медицины с финансовой точки зрения, — заявил эксперт.Как сообщало издание Klymenko-Time, всепроникающая коррупция тоже дает широкое поле для подпольных экспериментов в сфере медицины. "Подобная ситуация происходит в беднейших странах Африки. По данным самого что ни есть прозападного рупора — "Голос Америки" (в России признано иноагентом), еще в 2008 г. Pfizer обвинили в испытаниях непроверенного лекарства на больных нигерийских детях. В итоге скандал породил много вопросов о правомерности деятельности американских фармацевтических компаний, проводящих испытания новых медицинских препаратов по всему миру", - сообщало издание.Теперь же благодаря министру обороны, который в системах вооружения не разбирается, украинцы смогут узнать не только о побочных действиях экспериментальных препаратов, но и собрать статистические даны о том, как часто экспериментальная ракета ПВО летит в соседнее жилое здание вместо воздушной цели.

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https://ukraina.ru/20220720/1036685291.html

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Дмитрий Ковалевич

Дмитрий Ковалевич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич

эксклюзив, вооружение, тестирование, полигон, украинцы