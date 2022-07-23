"Есть козыри": Баранец рассказал, благодаря чему российская армия побеждает в СВО
Киевский режим увидел, что Россия способна воевать в 20% своих сил и побеждать армию, в которой в 5 раз больше, это значит, что РФ одерживает победу благодаря своими высокими технологиями, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
Он рассказал, что украинские войска увидели, что у российской армии не хватает беспилотников, поэтому Россия поспешила закупить тысячи БПЛА.
Еще враг увидел, что российская армия способна воевать в 20% своих сил и побеждать армию, которой в пять раз больше. Значит, мы побеждаем в основном своими высокими технологиями. Да, у нас есть проколы и косяки, но у нас есть очень приличное оружие. Это должны признать и наши друзья, и наши враги.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин ранее говорил, что "мы еще ничего не начинали", поэтому "у нас в рукаве есть козыри, о которых мир еще не знает".
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