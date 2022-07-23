https://ukraina.ru/20220723/1036703501.html

"Есть козыри": Баранец рассказал, благодаря чему российская армия побеждает в СВО

"Есть козыри": Баранец рассказал, благодаря чему российская армия побеждает в СВО - 23.07.2022 Украина.ру

"Есть козыри": Баранец рассказал, благодаря чему российская армия побеждает в СВО

Киевский режим увидел, что Россия способна воевать в 20% своих сил и побеждать армию, в которой в 5 раз больше, это значит, что РФ одерживает победу благодаря своими высокими технологиями, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру

2022-07-23T08:15

2022-07-23T08:15

2022-07-23T08:15

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Он рассказал, что украинские войска увидели, что у российской армии не хватает беспилотников, поэтому Россия поспешила закупить тысячи БПЛА.Он напомнил, что президент России Владимир Путин ранее говорил, что "мы еще ничего не начинали", поэтому "у нас в рукаве есть козыри, о которых мир еще не знает".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220720/1036701214.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, украина, россия, победа