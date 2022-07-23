"Есть козыри": Баранец рассказал, благодаря чему российская армия побеждает в СВО - 23.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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"Есть козыри": Баранец рассказал, благодаря чему российская армия побеждает в СВО
"Есть козыри": Баранец рассказал, благодаря чему российская армия побеждает в СВО - 23.07.2022 Украина.ру
"Есть козыри": Баранец рассказал, благодаря чему российская армия побеждает в СВО
Киевский режим увидел, что Россия способна воевать в 20% своих сил и побеждать армию, в которой в 5 раз больше, это значит, что РФ одерживает победу благодаря своими высокими технологиями, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
2022-07-23T08:15
2022-07-23T08:15
спецоперация
новости
владимир путин
украина
россия
победа
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Он рассказал, что украинские войска увидели, что у российской армии не хватает беспилотников, поэтому Россия поспешила закупить тысячи БПЛА.Он напомнил, что президент России Владимир Путин ранее говорил, что "мы еще ничего не начинали", поэтому "у нас в рукаве есть козыри, о которых мир еще не знает".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220720/1036701214.html
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Новости
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новости, владимир путин, украина, россия, победа

"Есть козыри": Баранец рассказал, благодаря чему российская армия побеждает в СВО

08:15 23.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Киевский режим увидел, что Россия способна воевать в 20% своих сил и побеждать армию, в которой в 5 раз больше, это значит, что РФ одерживает победу благодаря своими высокими технологиями, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
Он рассказал, что украинские войска увидели, что у российской армии не хватает беспилотников, поэтому Россия поспешила закупить тысячи БПЛА.
Еще враг увидел, что российская армия способна воевать в 20% своих сил и побеждать армию, которой в пять раз больше. Значит, мы побеждаем в основном своими высокими технологиями. Да, у нас есть проколы и косяки, но у нас есть очень приличное оружие. Это должны признать и наши друзья, и наши враги.
Виктор Баранец интервью
Виктор Баранец
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке
Он напомнил, что президент России Владимир Путин ранее говорил, что "мы еще ничего не начинали", поэтому "у нас в рукаве есть козыри, о которых мир еще не знает".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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СпецоперацияНовостиВладимир ПутинУкраинаРоссияпобеда
 
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Заголовок открываемого материала
08:30Трагический вывих истории: Акопов назвал средство излечения братских народов Украины и РФ
08:15"Есть козыри": Баранец рассказал, благодаря чему российская армия побеждает в СВО
08:00Акопов назвал забытый путь ведения информационной войны
07:45Пианистка Лисица рассказала об "отмене" композиторов на Украине
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06:00России нужен "Тор": Коротченко назвал задачу, которую еще не выполнили в Минобороны
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