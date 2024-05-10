Ветеран-интернационалист рассказал, что происходит в Афганистане после бегства американских военных - 10.05.2024 Украина.ру
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Ветеран-интернационалист рассказал, что происходит в Афганистане после бегства американских военных
Ветеран-интернационалист рассказал, что происходит в Афганистане после бегства американских военных - 10.05.2024 Украина.ру
Ветеран-интернационалист рассказал, что происходит в Афганистане после бегства американских военных
Мировые СМИ фактически забыли про Афганистан после выведения оттуда американских военных, потому что писать стало не о чем: стране, с приходом к власти талибов*, резко сократилось количество кровавых событий, с улиц исчезли наркоманы, а в городах и на дорогах установлен жесткий порядок
2024-05-10T04:00
2024-05-10T04:00
новости
афганистан
россия
ветераны
сша
военные
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Об этом после визита в республику рассказал ветеран афганских событий, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов. По его словам, блок- и передвижные посты, в республике, конечно, есть, но они работают без угрожающей демонстрации силы. И зачастую "бородатые стражи порядка" даже не имеют в руках оружия, но все обеспечены рациями.При этом иностранцы находятся в стране под плотным негласным контролем, отметил Некрасов. Он уточнил, что на въезде в Афганистан гостей спрашивают, как надолго они прибыли, куда собираются ехать и где останавливаться, а также просят оставить свой контактный телефон и другие данные."С момента приземления меры контроля становятся еще более ощутимыми. Помимо сказанного, фиксируются проводимые встречи, участники бесед, обсуждаемые темы, выходы в город, места и цели посещения", - уточнил собеседник издания Украина.ру.Некрасов рассказал, что в последнее время в Афганистане ужесточили в том числе и правила покупки сим-карт. Теперь приобрести ее можно только по документу после рассмотрения в "компетентных органах". С одной стороны, это напрягает, но с другой — усиливает ощущение безопасности, отметил ветеран.Он подытожил, что все оценили установленный в стране порядок, резкое снижение количества терактов, практически полное отсутствие криминала, устойчивый курс местной валюты. Однако в республике по прежнему слабо решаются социальные проблемы, нет работы, не выплачиваются зарплаты и пенсии, неясны перспективы развития страны.Американцы и их союзники начали интервенцию в Афганистан осенью 2001 года в ответ на теракты 11 сентября. Расходы США на афганские силы безопасности и госаппарат за 20 лет составили $80 млрд, а вся война по оценкам, которые подтвердил и сам американский лидер Джо Байден, обошлась почти в $2 трлн.Стремительная победа движения "Талибан"* в Афганистане в 2021 года стала неожиданностью, в том числе для США. 15 августа боевики этого запрещенного в РФ движения без боя вошли в Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.Объявляя о решении завершить операцию в Афганистане, Байден заявил, что останься войска в республике, это обрадовало бы лишь Китай и Россию. По мнению экспертов, таким образом он пытался оправдаться за стремительный крах афганских союзников США и их хаотичную эвакуацию, символом которой стали падающие люди, цеплявшиеся за шасси американских военно-транспортных самолетов.Интересно, что западные государства эвакуировали из республики своих граждан и сотрудников посольств, а в Пентагоне заявили, что США не гарантирует эвакуацию всех афганцев, которые хотят покинуть страну.В 2001 году США обещали, что наладят жизнь в Афганистане, а по факту создали лишь военные декорации для прикрытия своих интересов в республике.На сегодняшний день Афганистан остается одной из нераскрытых кладовых Земли, сказочно богатых полезными ископаемыми, включая нефть, газ, уголь, уран, медь, литий, железо, драгоценные металлы, самоцветы, мрамор и тальк.По информации того же Некрасова, предприниматели из США и Германии по сей день полулегально добывают в Афганистане драгоценные камни и другие дорогостоящие ресурсы.ИНТЕРВЬЮ ВЯЧЕСЛАВ НЕКРАСОВ: Пока Зеленский просит Кабул о помощи, народ Афганистана готов выйти за РФ на Украине* Деятельность организации запрещена на территории РФ.
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новости, афганистан, россия, ветераны, сша, военные
Новости, Афганистан, Россия, ветераны, США, военные

Ветеран-интернационалист рассказал, что происходит в Афганистане после бегства американских военных

04:00 10.05.2024
 
© РИА Новости . Саид Закерия / Перейти в фотобанкБеженцы из зоны боевых действий в Афганистане
Беженцы из зоны боевых действий в Афганистане - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Саид Закерия
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Мировые СМИ фактически забыли про Афганистан после выведения оттуда американских военных, потому что писать стало не о чем: стране, с приходом к власти талибов*, резко сократилось количество кровавых событий, с улиц исчезли наркоманы, а в городах и на дорогах установлен жесткий порядок
Об этом после визита в республику рассказал ветеран афганских событий, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов.
По его словам, блок- и передвижные посты, в республике, конечно, есть, но они работают без угрожающей демонстрации силы. И зачастую "бородатые стражи порядка" даже не имеют в руках оружия, но все обеспечены рациями.
При этом иностранцы находятся в стране под плотным негласным контролем, отметил Некрасов. Он уточнил, что на въезде в Афганистан гостей спрашивают, как надолго они прибыли, куда собираются ехать и где останавливаться, а также просят оставить свой контактный телефон и другие данные.
"С момента приземления меры контроля становятся еще более ощутимыми. Помимо сказанного, фиксируются проводимые встречи, участники бесед, обсуждаемые темы, выходы в город, места и цели посещения", - уточнил собеседник издания Украина.ру.
Некрасов рассказал, что в последнее время в Афганистане ужесточили в том числе и правила покупки сим-карт. Теперь приобрести ее можно только по документу после рассмотрения в "компетентных органах". С одной стороны, это напрягает, но с другой — усиливает ощущение безопасности, отметил ветеран.
"Предварительное извещение властей о наших планах значительно упростило процедуру перемещения. Как правило, на всех постах о нашем появлении уже знали, быстро сверяли списочный состав, запрашивали для контроля один-два паспорта. Увидев, что они российские, с извинениями и улыбками отпускали, в знак уважения и гостеприимства нередко предлагали выпить традиционный афганский чай", - рассказал Некрасов.
Он подытожил, что все оценили установленный в стране порядок, резкое снижение количества терактов, практически полное отсутствие криминала, устойчивый курс местной валюты. Однако в республике по прежнему слабо решаются социальные проблемы, нет работы, не выплачиваются зарплаты и пенсии, неясны перспективы развития страны.
Виталий Волков интервью
20 декабря 2023, 14:10
США ушли из Афганистана, но кубик Рубика для управления оставили - ВолковАфганистан является центральной страной Средней Азии с точки зрения угрозы, которая в его северной части сформировалась для остальных республик региона и которой США управляют с помощью сложной системы, выстроенной за годы пребывания в этом государстве
Американцы и их союзники начали интервенцию в Афганистан осенью 2001 года в ответ на теракты 11 сентября. Расходы США на афганские силы безопасности и госаппарат за 20 лет составили $80 млрд, а вся война по оценкам, которые подтвердил и сам американский лидер Джо Байден, обошлась почти в $2 трлн.
Стремительная победа движения "Талибан"* в Афганистане в 2021 года стала неожиданностью, в том числе для США. 15 августа боевики этого запрещенного в РФ движения без боя вошли в Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
Объявляя о решении завершить операцию в Афганистане, Байден заявил, что останься войска в республике, это обрадовало бы лишь Китай и Россию. По мнению экспертов, таким образом он пытался оправдаться за стремительный крах афганских союзников США и их хаотичную эвакуацию, символом которой стали падающие люди, цеплявшиеся за шасси американских военно-транспортных самолетов.
Интересно, что западные государства эвакуировали из республики своих граждан и сотрудников посольств, а в Пентагоне заявили, что США не гарантирует эвакуацию всех афганцев, которые хотят покинуть страну.
В 2001 году США обещали, что наладят жизнь в Афганистане, а по факту создали лишь военные декорации для прикрытия своих интересов в республике.
На сегодняшний день Афганистан остается одной из нераскрытых кладовых Земли, сказочно богатых полезными ископаемыми, включая нефть, газ, уголь, уран, медь, литий, железо, драгоценные металлы, самоцветы, мрамор и тальк.
По информации того же Некрасова, предприниматели из США и Германии по сей день полулегально добывают в Афганистане драгоценные камни и другие дорогостоящие ресурсы.
ИНТЕРВЬЮ ВЯЧЕСЛАВ НЕКРАСОВ: Пока Зеленский просит Кабул о помощи, народ Афганистана готов выйти за РФ на Украине
* Деятельность организации запрещена на территории РФ.
 
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