Война после 9 мая: операция "Немыслимое" - 09.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20240509/1046010023.html
Война после 9 мая: операция "Немыслимое"
Война после 9 мая: операция "Немыслимое" - 09.05.2024 Украина.ру
Война после 9 мая: операция "Немыслимое"
Акт о капитуляции Германии, подписанный поздно вечером 8 мая 1945 года (по берлинскому времени) вступил в силу 9 мая. Война антигитлеровской коалиции против Германии закончилась победой. Но… в истории никогда и ничего не кончается.
2024-05-09T11:21
2024-05-09T11:21
история
история
история ссср
вторая мировая война
ссср
великобритания
сша
1945
холодная война
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101368/82/1013688224_0:110:2102:1292_1920x0_80_0_0_fd07ad77257da2be936f735d53bf93b8.jpg
Буквально до последних дней жизни Гитлер рассчитывал, что противоречия внутри коалиции приведут к её расколу и западные демократии, выбирая между ним и Сталиным, выберут его, чтобы избежать советизации Европы. Так думал не только Гитлер – недаром и немцы, и их незадачливые наёмники вроде власовцев и оуновцев, пытались сдаться западным союзникам, надеясь продолжить борьбу с большевиками уже вместе с другим нанимателем (многие просчитались, но надежды гораздо большего числа фигурантов в основном оправдались).Рассуждения Гитлера были вполне рациональны – в результате разгрома Германии Россия (а Запад воспринимал СССР как форму Российского государства) чрезмерно усиливалась, устанавливая контроль над Восточной Европой. И получала возможность расширения своего влияния на Европу Западную. Просто западные демократии сочли, что не добить германский фашизм будет дороже для них – Гитлера ведь не останавливали до самого 1939 года в расчёте на то, что его экспансия будет направлена на Восток. А оно вон как повернулось…Однако, 9 мая период истории, связанный с гитлеровской Германией закончился и начался новый, в котором Великобритания и США уже противостояли России. Будучи великим человеком первым понял это сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль.И понял он то, что:- в Европе Британия остаётся один на один с Россией;- Британия перенесла Вторую Мировую войну очень тяжело и, хотя и не пережила унизительной оккупации, как Франция, рискует утратить статус великой державы;- чтобы сохранить положение Британии в мире необходимо столкнуть СССР и США.Позже в своих мемуарах он писал: "уничтожение военной мощи Германии повлекло за собой коренное изменение отношений между коммунистической Россией и западными демократиями. Они потеряли своего общего врага, война против которого была почти единственным звеном, связывавшим их союз. Отныне русский империализм и коммунистическая доктрина не видели и не ставили предела своему продвижению и стремлению к окончательному господству" (это, кстати, совершенно не соответствовало мнению Сталина, но оно Черчилля не интересовало).Политические задачи – не дать СССР получить контроль над Чехией и Австрией, по возможности исключить просоветское правительство в Польше (найденный в Ялте компромисс обеими сторонами трактовался по-разному), защитить Италию и Грецию от притязаний Югославии. Это не говоря о необходимости нивелировать повсеместное усиление коммунистов.В апреле (Гитлер ещё жив…) Черчилль дал задачу штабу при Военном кабинете спланировать наступательную операцию против советских войск, которая бы началась 1 июля. Предполагалось использовать американские, британские и польские войска, а также немецкую рабочую силу и промышленный потенциал.Авторы наброска плана операции "Unthinkable" исходили из способности союзников добиться успеха благодаря фактору внезапности, превосходству в управлении войсками, мощной авиационной поддержке и кризису внутри формируемого советского блока (например, предполагался переход на их сторону армии Берлинга). В этом случае можно было рассчитывать на выход к Гданьску и Вроцлаву, но дальнейшее было покрыто мраком неизвестной тайны.Информация о начале работы над планом была получена советской разведкой 18 мая (его разработка началась 15 мая) и уже в июне советское командование начало передислокацию войск с целью построения обороны.8 июня Объединённый комитет начальников штабов, проанализировав этот план, имел сообщить, что при текущем соотношении сил нечего и думать нанести поражение СССР в Европе одним ударом. Начальник имперского Генерального штаба фельдмаршал барон Алан Брук: "если начнётся война, достигнуть быстрого ограниченного успеха будет вне наших возможностей, мы окажемся втянутыми в длительную войну против превосходящих сил. Более того, превосходство этих сил может непомерно возрасти, если возрастёт усталость и безразличие американцев и их оттянет на свою сторону магнит войны на Тихом океане".Отдельный вопрос об использовании немецких войск, которое описывалось и описывается в советской и российской литературе. Черчилль этого не предлагал. Это уже разработчики плана выдвинули такую идею, но не очень понятно зачем – к концу быстрой кампании эти части не были бы боеспособны, а на кампанию не быструю генералы не рассчитывали.В ответ Черчилль предложил ОКНШ разработать план обороны Великобритании на случай советского наступления. Разработанный к 11 июля план был бесхитростен – смыться к себе на остров и положиться на королевский флот, воздушные силы и помощь США. Аминь.Об атомной бомбе в штабе ещё не знали. О ней Сталина проинформировал Трумэн во время Потсдамской конференции, а потом она была продемонстрирована в Японии. Однако, даже в начале 50-х, когда у СССР ещё не было ни бомбы (РДС-4 "Татьяна" была испытана только в 1953-м, взрыв 1949 года – просто заряд, который было проблематично доставить к противнику), ни средств её доставки (Ту-4 не долетали до США), американские планировщики не верили в возможность победить одной силой ядерного оружия.Ну а теперь вопрос – это всё серьёзно?С одной стороны, да, серьёзно – глобальное противостояние продолжалось уже в новой конфигурации и надлежало думать о разных его аспектах, включая военные. Более того, как отметил академик Владимир Трухановский: "план Черчилля, рассчитанный на восстановление ведущей роли Англии в мировой политике, предусматривал, как это ни кажется странным, оттеснение США на второе место. Добиться этого Черчилль рассчитывал в результате американо-советского столкновения". Сам по себе этот расчёт стал возможен в результате смерти политического тяжеловеса Рузвельта, который таких махинаций не допустил бы.С другой стороны, нет, не серьёзно – Черчилль в качестве вводных указал, что "акция получает полную поддержку общественного мнения Британии и США, и моральный настрой англо-американских войск высок". При этом и сам премьер, и планировщики отлично знали, что и общественность, и войска немного удивились бы необходимости воевать против вчерашних союзников, а новые потери их бы слегка расстроили.А потери были бы огромными: СССР имел значительное превосходство в силах, советские солдаты и маршалы получили отличную школу лучших военных мастеров мира. Чуть раньше эта школа была продемонстрирована при штурме Берлина, а чуть позже – в ходе блестящей Манчжурской операции (если не ошибаемся – крупнейшей в истории по территориальному охвату). Напомним, что отнюдь не слабая (американцы и англичане не дадут соврать) императорская Квантунская армия в течение месяца была полностью разгромлена, понеся потери в 70 раз большие, чем три советских фронта…Англичане, например, заранее догадались, что идеальный лидер воюющей нации ведёт страну куда-то не туда, и прокатили его на выборах уже летом 45-го. Морально-психологическая ситуация в США и Европе конечно поменялась, но было это уже позже.Так что на момент разработки план "Немыслимое" был действительно немыслим, а разработанное было чем-то, что гораздо позже описали братья Стругацкие:"– А скажите, полковник, у генштаба есть какие-нибудь оперативные планы на случай вторжения извне?– Ну-у… я бы не назвал это собственно оперативными планами. Представьте себе хотя бы ваш русский генштаб на Земле. Существуют у него оперативные планы на случай вторжения, скажем, с Марса?– Что ж, – сказал Андрей. – Я вполне допускаю, что что-нибудь вроде и существует…– "Что-нибудь вроде" существует и у нас".
https://ukraina.ru/20240306/1043997986.html
https://ukraina.ru/20240427/1045634059.html
https://ukraina.ru/20230331/1044787862.html
https://ukraina.ru/20230107/1042389844.html
ссср
великобритания
сша
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101368/82/1013688224_117:0:1986:1402_1920x0_80_0_0_6181b29a273103af9626a712a3a33898.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история ссср, вторая мировая война, ссср, великобритания, сша, 1945, холодная война, германия, черчилль, адольф гитлер, иосиф сталин
История, История, история СССР, Вторая мировая война, СССР, Великобритания, США, 1945, холодная война, Германия, Черчилль, Адольф Гитлер, Иосиф Сталин

Война после 9 мая: операция "Немыслимое"

11:21 09.05.2024
 
© РИА Новости . Евгений Халдей / Перейти в фотобанкПотсдамская конференция
Потсдамская конференция - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Акт о капитуляции Германии, подписанный поздно вечером 8 мая 1945 года (по берлинскому времени) вступил в силу 9 мая. Война антигитлеровской коалиции против Германии закончилась победой. Но… в истории никогда и ничего не кончается.
Буквально до последних дней жизни Гитлер рассчитывал, что противоречия внутри коалиции приведут к её расколу и западные демократии, выбирая между ним и Сталиным, выберут его, чтобы избежать советизации Европы. Так думал не только Гитлер – недаром и немцы, и их незадачливые наёмники вроде власовцев и оуновцев, пытались сдаться западным союзникам, надеясь продолжить борьбу с большевиками уже вместе с другим нанимателем (многие просчитались, но надежды гораздо большего числа фигурантов в основном оправдались).
Рассуждения Гитлера были вполне рациональны – в результате разгрома Германии Россия (а Запад воспринимал СССР как форму Российского государства) чрезмерно усиливалась, устанавливая контроль над Восточной Европой. И получала возможность расширения своего влияния на Европу Западную. Просто западные демократии сочли, что не добить германский фашизм будет дороже для них – Гитлера ведь не останавливали до самого 1939 года в расчёте на то, что его экспансия будет направлена на Восток. А оно вон как повернулось…
Однако, 9 мая период истории, связанный с гитлеровской Германией закончился и начался новый, в котором Великобритания и США уже противостояли России. Будучи великим человеком первым понял это сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль.
Фултонская речь Черчилль
6 марта, 08:08История
Фултонская речь: как бывший премьер-министр разделил мир железным занавесомСейчас отношения с России с Западом настолько обострены, а принимаемые меры так напоминают пресловутый "железный занавес", что впору говорить о новой "холодной войне". Ну а где "железный занавес" и "холодная война", там сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль, третий сын седьмого герцога Мальборо (титул он не унаследовал).
И понял он то, что:
- в Европе Британия остаётся один на один с Россией;
- Британия перенесла Вторую Мировую войну очень тяжело и, хотя и не пережила унизительной оккупации, как Франция, рискует утратить статус великой державы;
- чтобы сохранить положение Британии в мире необходимо столкнуть СССР и США.
Позже в своих мемуарах он писал: "уничтожение военной мощи Германии повлекло за собой коренное изменение отношений между коммунистической Россией и западными демократиями. Они потеряли своего общего врага, война против которого была почти единственным звеном, связывавшим их союз. Отныне русский империализм и коммунистическая доктрина не видели и не ставили предела своему продвижению и стремлению к окончательному господству" (это, кстати, совершенно не соответствовало мнению Сталина, но оно Черчилля не интересовало).
Операция "Немыслимое". Открытый источник
Операция Немыслимое. Открытый источник
Операция "Немыслимое". Открытый источник
Политические задачи – не дать СССР получить контроль над Чехией и Австрией, по возможности исключить просоветское правительство в Польше (найденный в Ялте компромисс обеими сторонами трактовался по-разному), защитить Италию и Грецию от притязаний Югославии. Это не говоря о необходимости нивелировать повсеместное усиление коммунистов.
В апреле (Гитлер ещё жив…) Черчилль дал задачу штабу при Военном кабинете спланировать наступательную операцию против советских войск, которая бы началась 1 июля. Предполагалось использовать американские, британские и польские войска, а также немецкую рабочую силу и промышленный потенциал.
Авторы наброска плана операции "Unthinkable" исходили из способности союзников добиться успеха благодаря фактору внезапности, превосходству в управлении войсками, мощной авиационной поддержке и кризису внутри формируемого советского блока (например, предполагался переход на их сторону армии Берлинга). В этом случае можно было рассчитывать на выход к Гданьску и Вроцлаву, но дальнейшее было покрыто мраком неизвестной тайны.
Зыгмунт Берлинг
27 апреля, 08:53История
Как польский генерал послужил и маршалу Пилсудскому, и генералиссимусу Сталину27 апреля 1896 года родился Зыгмунт Берлинг, который в 1920 году был удостоен ордена Virtuti Militari за бои против большевиков под Львовом. Но в историю он вошёл как командующий 1-й армией Войска Польского в составе РККА.
Информация о начале работы над планом была получена советской разведкой 18 мая (его разработка началась 15 мая) и уже в июне советское командование начало передислокацию войск с целью построения обороны.
8 июня Объединённый комитет начальников штабов, проанализировав этот план, имел сообщить, что при текущем соотношении сил нечего и думать нанести поражение СССР в Европе одним ударом. Начальник имперского Генерального штаба фельдмаршал барон Алан Брук: "если начнётся война, достигнуть быстрого ограниченного успеха будет вне наших возможностей, мы окажемся втянутыми в длительную войну против превосходящих сил. Более того, превосходство этих сил может непомерно возрасти, если возрастёт усталость и безразличие американцев и их оттянет на свою сторону магнит войны на Тихом океане".
Отдельный вопрос об использовании немецких войск, которое описывалось и описывается в советской и российской литературе. Черчилль этого не предлагал. Это уже разработчики плана выдвинули такую идею, но не очень понятно зачем – к концу быстрой кампании эти части не были бы боеспособны, а на кампанию не быструю генералы не рассчитывали.
В ответ Черчилль предложил ОКНШ разработать план обороны Великобритании на случай советского наступления. Разработанный к 11 июля план был бесхитростен – смыться к себе на остров и положиться на королевский флот, воздушные силы и помощь США. Аминь.
Об атомной бомбе в штабе ещё не знали. О ней Сталина проинформировал Трумэн во время Потсдамской конференции, а потом она была продемонстрирована в Японии. Однако, даже в начале 50-х, когда у СССР ещё не было ни бомбы (РДС-4 "Татьяна" была испытана только в 1953-м, взрыв 1949 года – просто заряд, который было проблематично доставить к противнику), ни средств её доставки (Ту-4 не долетали до США), американские планировщики не верили в возможность победить одной силой ядерного оружия.
Празднование Дня независимости Латвии
31 марта 2023, 08:00История
Украина, НАТО и план несостоявшейся ядерной войны
Ну а теперь вопрос – это всё серьёзно?
С одной стороны, да, серьёзно – глобальное противостояние продолжалось уже в новой конфигурации и надлежало думать о разных его аспектах, включая военные. Более того, как отметил академик Владимир Трухановский: "план Черчилля, рассчитанный на восстановление ведущей роли Англии в мировой политике, предусматривал, как это ни кажется странным, оттеснение США на второе место. Добиться этого Черчилль рассчитывал в результате американо-советского столкновения". Сам по себе этот расчёт стал возможен в результате смерти политического тяжеловеса Рузвельта, который таких махинаций не допустил бы.
С другой стороны, нет, не серьёзно – Черчилль в качестве вводных указал, что "акция получает полную поддержку общественного мнения Британии и США, и моральный настрой англо-американских войск высок". При этом и сам премьер, и планировщики отлично знали, что и общественность, и войска немного удивились бы необходимости воевать против вчерашних союзников, а новые потери их бы слегка расстроили.
А потери были бы огромными: СССР имел значительное превосходство в силах, советские солдаты и маршалы получили отличную школу лучших военных мастеров мира. Чуть раньше эта школа была продемонстрирована при штурме Берлина, а чуть позже – в ходе блестящей Манчжурской операции (если не ошибаемся – крупнейшей в истории по территориальному охвату). Напомним, что отнюдь не слабая (американцы и англичане не дадут соврать) императорская Квантунская армия в течение месяца была полностью разгромлена, понеся потери в 70 раз большие, чем три советских фронта…
Георгий Жуков
7 января 2023, 13:17Астрология и политика
Маршал Победы. Астрологический портрет Георгия ЖуковаКонечно, наша победа в Великой Отечественной войне связана с именами многих великих военачальников. Но главное имя среди военных - маршал Георгий Жуков. Его так и называли - Маршал Победы
Англичане, например, заранее догадались, что идеальный лидер воюющей нации ведёт страну куда-то не туда, и прокатили его на выборах уже летом 45-го. Морально-психологическая ситуация в США и Европе конечно поменялась, но было это уже позже.
Так что на момент разработки план "Немыслимое" был действительно немыслим, а разработанное было чем-то, что гораздо позже описали братья Стругацкие:
"– А скажите, полковник, у генштаба есть какие-нибудь оперативные планы на случай вторжения извне?
– Ну-у… я бы не назвал это собственно оперативными планами. Представьте себе хотя бы ваш русский генштаб на Земле. Существуют у него оперативные планы на случай вторжения, скажем, с Марса?
– Что ж, – сказал Андрей. – Я вполне допускаю, что что-нибудь вроде и существует…
– "Что-нибудь вроде" существует и у нас".
 
ИсторияИсторияистория СССРВторая мировая войнаСССРВеликобританияСША1945холодная войнаГерманияЧерчилльАдольф ГитлерИосиф Сталин
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:19Путин: Белоруссия и РФ синхронизируют ядерные учения
12:15Один мой дед дошел до Берлина, второй брал Дрезден
12:14Мой дед, Никифор Саввич Лизан, был в артиллерии
12:13Оба моих деда дошли до Берлина
12:12Искандер Хисамов: Отец не любил вспоминать о войне
12:09Я внук солдата-победителя, и это самое главное, как оказалось!
11:55У солдат глаза всегда ясные и молодые, но в то же время старые
11:54Мой дед Пётр Литвинов был в Смерше
11:53В Киеве полиция не пустила пенсионерку к Вечному огню
11:52Зеленский устроил цирковое шоу. Ирина Верхуша о том, как Киев заменил День Победы на европейскую подделку
11:52Александр Чаленко чуть не погиб в Севастополе, а в Варне закрутил роман с французской певицей
11:51Одна семья. Две истории героев Победы
11:50Герой моей семьи: Константин Акимович Козлитин
11:49Участник Демянского рейда 1942 года: "Мы спускались на парашютах и сразу закапывались в снег"
11:48Ярость благородная
11:47Мой "Бессмертный полк": о личном в День Победы
11:42Всем врагам назло. "Бессмертный полк" издания Украина.ру
11:41Украинцы выбирают Тису. Эксперты с Украины о реалиях сегодняшнего дня
11:32Российская армия имеет успехи на запорожской линии фронта – Рогов
11:25Чудо-остров. Как Великобритания укрывала украинских эсэсовцев
Лента новостейМолния