https://ukraina.ru/20220722/1036770552.html

Пойдёт ли Украина на обстрелы Крымского моста и баз в Севастополе - Анпилогов. Видео

Пойдёт ли Украина на обстрелы Крымского моста и баз в Севастополе - Анпилогов. Видео - 22.07.2022 Украина.ру

Пойдёт ли Украина на обстрелы Крымского моста и баз в Севастополе - Анпилогов. Видео

Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов дал рецепт прекращения обстрелов жилого сектора, а также прокомментировал инициативу Дмитрия... Украина.ру, 22.07.2022

2022-07-22T12:13

2022-07-22T12:13

2022-07-22T12:13

видео

анпилогов

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Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов дал рецепт прекращения обстрелов жилого сектора, а также прокомментировал инициативу Дмитрия Медведева о создании органа по изъятию американского оружия, поставляемого на Украину:00:52 – Участились обстрелы жилого сектора приграничных территорий: методы борьбы и рецепт;04:54 - Украина в ближайшее время получит снаряды к HIMARS большей дальности: возможное использование по Крыму;06:24 - Дмитрий Медведев предложил обсудить создание органа по изъятию американского оружия, поставляемого на Украину: будет ли подобный механизм иметь успех?11:10 - Зеленский сменил начальников управления СБУ в пяти областях: с чем связана чистка в рядах безопасности?Ранее президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине реактивных систем залпового огня HIMARS 1 июня. В конце прошлого месяца главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что HIMARS уже применяют в Донбассе. В начале июля США анонсировали новый пакет помощи Украине, куда должны войти снаряды к этим РСЗО. В посольстве России заявили, что поставки военной помощи Украине не приближают мир, а американское оружие применяется "для уничтожения городов Донбасса".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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