Пойдёт ли Украина на обстрелы Крымского моста и баз в Севастополе - Анпилогов. Видео - 22.07.2022 Украина.ру
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Пойдёт ли Украина на обстрелы Крымского моста и баз в Севастополе - Анпилогов. Видео
Пойдёт ли Украина на обстрелы Крымского моста и баз в Севастополе - Анпилогов. Видео - 22.07.2022 Украина.ру
Пойдёт ли Украина на обстрелы Крымского моста и баз в Севастополе - Анпилогов. Видео
Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов дал рецепт прекращения обстрелов жилого сектора, а также прокомментировал инициативу Дмитрия... Украина.ру, 22.07.2022
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видео
анпилогов
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Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов дал рецепт прекращения обстрелов жилого сектора, а также прокомментировал инициативу Дмитрия Медведева о создании органа по изъятию американского оружия, поставляемого на Украину:00:52 – Участились обстрелы жилого сектора приграничных территорий: методы борьбы и рецепт;04:54 - Украина в ближайшее время получит снаряды к HIMARS большей дальности: возможное использование по Крыму;06:24 - Дмитрий Медведев предложил обсудить создание органа по изъятию американского оружия, поставляемого на Украину: будет ли подобный механизм иметь успех?11:10 - Зеленский сменил начальников управления СБУ в пяти областях: с чем связана чистка в рядах безопасности?Ранее президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине реактивных систем залпового огня HIMARS 1 июня. В конце прошлого месяца главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что HIMARS уже применяют в Донбассе. В начале июля США анонсировали новый пакет помощи Украине, куда должны войти снаряды к этим РСЗО. В посольстве России заявили, что поставки военной помощи Украине не приближают мир, а американское оружие применяется "для уничтожения городов Донбасса".
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видео, анпилогов, видео

Пойдёт ли Украина на обстрелы Крымского моста и баз в Севастополе - Анпилогов. Видео

12:13 22.07.2022
 
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Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов дал рецепт прекращения обстрелов жилого сектора, а также прокомментировал инициативу Дмитрия Медведева о создании органа по изъятию американского оружия, поставляемого на Украину:
00:52 – Участились обстрелы жилого сектора приграничных территорий: методы борьбы и рецепт;
04:54 - Украина в ближайшее время получит снаряды к HIMARS большей дальности: возможное использование по Крыму;
06:24 - Дмитрий Медведев предложил обсудить создание органа по изъятию американского оружия, поставляемого на Украину: будет ли подобный механизм иметь успех?
11:10 - Зеленский сменил начальников управления СБУ в пяти областях: с чем связана чистка в рядах безопасности?
Ранее президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине реактивных систем залпового огня HIMARS 1 июня. В конце прошлого месяца главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что HIMARS уже применяют в Донбассе. В начале июля США анонсировали новый пакет помощи Украине, куда должны войти снаряды к этим РСЗО. В посольстве России заявили, что поставки военной помощи Украине не приближают мир, а американское оружие применяется "для уничтожения городов Донбасса".
 
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