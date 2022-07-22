https://ukraina.ru/20220722/1036763586.html
Офис президента Украины отрицает причастность Зеленской к заражению Байдена
Офис президента Украины отрицает причастность Зеленской к заражению Байдена - 22.07.2022 Украина.ру
Офис президента Украины отрицает причастность Зеленской к заражению Байдена
Перед посещением Белого дома первая леди Украины Елена Зеленская сдавала тест на коронавирус, согласно требованию допуска в Белый дом. Об этом сообщила 21 июля вечером пресс-служба Офиса президента
2022-07-22T10:05
2022-07-22T10:05
2022-07-22T10:05
коронавирус
новости
джо байден
зеленская
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"Перед выездом в США, а также перед прибытием в Белый дом для встречи с первой леди Соединенных Штатов Джилл Байден Елена Зеленская и остальные члены нашей делегации сдавали обязательные тесты на COVID-19. Все, кто сопровождал супругу президента Украины, получили отрицательные результаты. Понятно, что в случае положительного результата теста встреча первой леди Украины и США не состоялась бы", - заверили в Офисе президента.Как отметили в ведомстве, после выявления коронавируса у американского лидера Джо Байдена, Зеленская сдаст тест повторно. Самочувствие первой леди удовлетворительное, поскольку она прошла полный курс вакцинации.Встреча Зеленской с президентом США и его женой Джилл прошла в Белом доме 19 июля. 21 июля в Белом доме сообщили, что Байден сдал положительный тест на коронавирус, несмотря на получение полного курса вакцинации. По данным ведомства, 79-летний политик переносит заболевание в легкой форме, сейчас он находится на самоизоляции и уже начал лечение от коронавируса. В прошлый раз Байден делал 19 июля, и тогда результаты были отрицательными.
https://ukraina.ru/20220429/1033886553.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
коронавирус, новости, джо байден, зеленская
Офис президента Украины отрицает причастность Зеленской к заражению Байдена
Перед посещением Белого дома первая леди Украины Елена Зеленская сдавала тест на коронавирус, согласно требованию допуска в Белый дом. Об этом сообщила 21 июля вечером пресс-служба Офиса президента
"Перед выездом в США, а также перед прибытием в Белый дом для встречи с первой леди Соединенных Штатов Джилл Байден Елена Зеленская и остальные члены нашей делегации сдавали обязательные тесты на COVID-19. Все, кто сопровождал супругу президента Украины, получили отрицательные результаты. Понятно, что в случае положительного результата теста встреча первой леди Украины и США не состоялась бы", - заверили в Офисе президента.
Как отметили в ведомстве, после выявления коронавируса у американского лидера Джо Байдена, Зеленская сдаст тест повторно.
Самочувствие первой леди удовлетворительное, поскольку она прошла полный курс вакцинации.
Встреча Зеленской с президентом США и его женой Джилл прошла в Белом доме 19 июля. 21 июля в Белом доме сообщили, что Байден сдал положительный тест на коронавирус, несмотря на получение полного курса вакцинации. По данным ведомства, 79-летний политик переносит заболевание в легкой форме, сейчас он находится на самоизоляции и уже начал лечение от коронавируса.
В прошлый раз Байден делал 19 июля, и тогда результаты были отрицательными.