https://ukraina.ru/20220722/1036758004.html

Европа признала территорию Запорожья частью России — Рогов

Европа признала территорию Запорожья частью России — Рогов - 22.07.2022 Украина.ру

Европа признала территорию Запорожья частью России — Рогов

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов 22 июля поделился мнением в своем Telegram, что документом о седьмом пакете санкций Евросоюза против РФ Европа по сути признала территорию Запорожья частью России

2022-07-22T07:58

2022-07-22T07:58

2022-07-22T08:08

запорожье

украина

новости

россия

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101623/64/1016236422_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a213d02cbced8f6a37388c4127a0ca88.jpg

"В седьмом пакете санкций еврочиновники фактически признают территорию Запорожской области частью России", — написал Рогов. По его мнению, поводом так считать стала формулировка "Так называемый представитель главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области", в которой говорится о введении санкций в отношении Рогова. Накануне Евросоюз опубликовал документ в Официальном журнале ЕС, в котором перечислены лица и организации, включенные в новый санкционный список.В этот список попали мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, российские актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, Фонд "Русский мир", Сбербанк и многие другие.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ukraina.ru/20220713/1034340744.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запорожье, украина, новости, россия, ес