Европа признала территорию Запорожья частью России — Рогов - 22.07.2022 Украина.ру
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Европа признала территорию Запорожья частью России — Рогов
Европа признала территорию Запорожья частью России — Рогов - 22.07.2022 Украина.ру
Европа признала территорию Запорожья частью России — Рогов
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов 22 июля поделился мнением в своем Telegram, что документом о седьмом пакете санкций Евросоюза против РФ Европа по сути признала территорию Запорожья частью России
2022-07-22T07:58
2022-07-22T08:08
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"В седьмом пакете санкций еврочиновники фактически признают территорию Запорожской области частью России", — написал Рогов. По его мнению, поводом так считать стала формулировка "Так называемый представитель главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области", в которой говорится о введении санкций в отношении Рогова. Накануне Евросоюз опубликовал документ в Официальном журнале ЕС, в котором перечислены лица и организации, включенные в новый санкционный список.В этот список попали мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, российские актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, Фонд "Русский мир", Сбербанк и многие другие.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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запорожье, украина, новости, россия, ес

Европа признала территорию Запорожья частью России — Рогов

07:58 22.07.2022 (обновлено: 08:08 22.07.2022)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов 22 июля поделился мнением в своем Telegram, что документом о седьмом пакете санкций Евросоюза против РФ Европа по сути признала территорию Запорожья частью России
"В седьмом пакете санкций еврочиновники фактически признают территорию Запорожской области частью России", — написал Рогов.
По его мнению, поводом так считать стала формулировка "Так называемый представитель главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области", в которой говорится о введении санкций в отношении Рогова.

"ЕСовцы ставят под сомнение мою принадлежность к военно-гражданской администрации, но не ставят под сомнение саму ВГА. Тем самым признавая ее легитимность и суверенитетРоссиинад территорией Запорожской области", — объяснил Рогов.

Накануне Евросоюз опубликовал документ в Официальном журнале ЕС, в котором перечислены лица и организации, включенные в новый санкционный список.
В этот список попали мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, российские актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, Фонд "Русский мир", Сбербанк и многие другие.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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