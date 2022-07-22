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Военный эксперт рассказал, будет ли контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Военный эксперт рассказал, будет ли контрнаступление ВСУ в Харьковской области - 22.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, будет ли контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Ни о каком контрнаступлении ВСУ в Харьковской области речи быть не может, им не хватает сил даже для обороны. Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алёхин в интервью изданию Украина.ру

2022-07-22T05:30

2022-07-22T05:30

2022-07-22T05:30

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наступление

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По его словам, в настоящее время российская армия активно "поддавливает" ВСУ в сторону Харькова, чтобы снизить число обстрелов Белгородской и Курской областей.Части киевского режима также постоянно подвергаются артобстрелам, снижающим их боевые качества.По мнению эксперта, во время освобождения Харькова серьёзных боёв там не будет, наиболее боеспособные части ВСУ и националистические батальоны будут отходить в сторону Днепра.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220709/1034324087.html

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новости, харьковская область, всу, вс рф, белгородская область, курская область, обстрелы, наступление, чугуев, геннадий алехин