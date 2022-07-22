Военный эксперт рассказал, будет ли контрнаступление ВСУ в Харьковской области
Ни о каком контрнаступлении ВСУ в Харьковской области речи быть не может, им не хватает сил даже для обороны. Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алёхин в интервью изданию Украина.ру
По его словам, в настоящее время российская армия активно "поддавливает" ВСУ в сторону Харькова, чтобы снизить число обстрелов Белгородской и Курской областей.
Части киевского режима также постоянно подвергаются артобстрелам, снижающим их боевые качества.
Особенно сильно их утюжит наша артиллерия в районе Чугуева, где находится военный аэродром и большое количество воинских частей.
По мнению эксперта, во время освобождения Харькова серьёзных боёв там не будет, наиболее боеспособные части ВСУ и националистические батальоны будут отходить в сторону Днепра.
9 июля, 16:20Житель Харькова рассказал, что началось, когда российские войска отошли от городаВ середине мая российские войска внезапно отошли от Харькова. Министр обороны Сергей Шойгу объяснил это необходимостью лишить ВСУ повода обвинять россиян в обстрелах города. Как оказалось, это решение было правильным. Об этом рассказал один из жителей Харькова в интервью изданию Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.