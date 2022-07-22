Военный эксперт рассказал, будет ли контрнаступление ВСУ в Харьковской области - 22.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Военный эксперт рассказал, будет ли контрнаступление ВСУ в Харьковской области
Военный эксперт рассказал, будет ли контрнаступление ВСУ в Харьковской области - 22.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, будет ли контрнаступление ВСУ в Харьковской области
Ни о каком контрнаступлении ВСУ в Харьковской области речи быть не может, им не хватает сил даже для обороны. Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алёхин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-22T05:30
2022-07-22T05:30
спецоперация
новости
харьковская область
всу
вс рф
белгородская область
курская область
обстрелы
наступление
чугуев
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По его словам, в настоящее время российская армия активно "поддавливает" ВСУ в сторону Харькова, чтобы снизить число обстрелов Белгородской и Курской областей.Части киевского режима также постоянно подвергаются артобстрелам, снижающим их боевые качества.По мнению эксперта, во время освобождения Харькова серьёзных боёв там не будет, наиболее боеспособные части ВСУ и националистические батальоны будут отходить в сторону Днепра.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, харьковская область, всу, вс рф, белгородская область, курская область, обстрелы, наступление, чугуев, геннадий алехин

Военный эксперт рассказал, будет ли контрнаступление ВСУ в Харьковской области

05:30 22.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ военнослужащий украинский оружие
ВСУ военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Ни о каком контрнаступлении ВСУ в Харьковской области речи быть не может, им не хватает сил даже для обороны. Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алёхин в интервью изданию Украина.ру
По его словам, в настоящее время российская армия активно "поддавливает" ВСУ в сторону Харькова, чтобы снизить число обстрелов Белгородской и Курской областей.
Части киевского режима также постоянно подвергаются артобстрелам, снижающим их боевые качества.

Особенно сильно их утюжит наша артиллерия в районе Чугуева, где находится военный аэродром и большое количество воинских частей.

Геннадий Алёхин
Военный обозреватель
По мнению эксперта, во время освобождения Харькова серьёзных боёв там не будет, наиболее боеспособные части ВСУ и националистические батальоны будут отходить в сторону Днепра.
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
9 июля, 16:20
Житель Харькова рассказал, что началось, когда российские войска отошли от городаВ середине мая российские войска внезапно отошли от Харькова. Министр обороны Сергей Шойгу объяснил это необходимостью лишить ВСУ повода обвинять россиян в обстрелах города. Как оказалось, это решение было правильным. Об этом рассказал один из жителей Харькова в интервью изданию Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияНовостиХарьковская областьВСУВС РФБелгородская областьКурская областьобстрелынаступлениеЧугуевГеннадий Алехин
 
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