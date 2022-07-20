https://ukraina.ru/20220720/1036689805.html

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бьют по мосту в Херсоне, но они готовы бежать из Харькова

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бьют по мосту в Херсоне, но они готовы бежать из Харькова - 20.07.2022 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бьют по мосту в Херсоне, но они готовы бежать из Харькова

Россия уже начала самую настоящую охоту за американскими реактивными системами HIMARS и западной артиллерией. Большую роль в этом играет спецназ. Он выявляет,... Украина.ру, 20.07.2022

2022-07-20T15:27

2022-07-20T15:27

2022-07-20T16:33

интервью

всу

херсон

харьков

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Россия уже начала самую настоящую охоту за американскими реактивными системами HIMARS и западной артиллерией. Большую роль в этом играет спецназ. Он выявляет, где находятся их места расположения и склады с боеприпасами, отмечает родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алехин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ второй день подряд обстреливают Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. По его словам, противник выпустил 12 ракет. Стремоусов уточнил, что восстановлению мост подлежит, но на это требуется время. Вероятнее всего, движение по нему будет перекрыто. Также он добавил, что сооружение не рухнет, так как это невозможно. Пострадавших в результате удара нет.— Геннадий Тимофеевич, почему мы не можем прикрыть нашим ПВО даже такие крупные объекты?— Еще несколько дней назад ВСУ заявили о якобы большом наступлении на южном направлении. Этим ударом они показали, что не отказались от своих планов и намерений. Но удары по этому мосту — обычный эпизод войны. Я бы не стал говорить о том, что наша система ПВО сработала или не сработала, потому что этот удар в любом случае не сыграет решающей роли в ходе проведения спецоперации именно на этом направлении. Но, конечно, из этого надо сделать быстрые выводы.На первый план в этой специальной военной операции вышли два ключевых фактора. Сейчас активно ведется контрбатарейная борьба или артиллерийские дуэли. В этой борьбе активно применяются беспилотники, которые обеспечивают корректировку огня и его максимальную эффективность. Успех достигается именно за счет плотного взаимодействия артиллерии, мотострелков и танкистов, а также за счет скрытности, смены огневых позиций и точности первого удара.Еще один важный фактор – серьезная нагрузка на тыл воюющей армии. Раньше и мы, и натовцы к логистике относились с прохладцей. Считалось, что современные боевые действия пройдут быстро, воюющим подразделениям и частям хватит собственных запасов, а через несколько дней логистика вернется в режим мирного времени. Но спецоперация уже показала, что современный конфликт может пожирать вооружение и боевую технику так же быстро, как в годы Великой Отечественной войны. Недаром некоторые западные страны уже забили тревогу, что запасы некоторых вооружений у них заканчиваются.Поэтому вопрос работы тыловиков играет важную роль. Нужно понять, как рассредоточить склады, учитывая поступающие HIMARSы, как скрытно перемещаться. Нужно провести множество сложнейших операций, которые, на первый взгляд, кажутся неважными. От многочисленных систем ПВО и беспилотников до старой доброй артиллерии и пехоты на передовой. И чтобы такая работа шла бесперебойно, все зависит от тыловиков.Чтобы не разглагольствовать, хочу привести в пример работу бригады материально-технического обеспечения, которая действует на харьковском направлении. Ей командует полковник Николай Пономарев. Его заместитель – подполковник Сергей Марков, кандидат технических наук, а это для армии редкий случай. Именно они и днем, и ночью в любую погоду творят чудеса. И ремонтируют технику, и подвозят боеприпасы, и складируют, и обеспечивают скрытность этих подвозов. У них такой объем работы, что они фактически находятся не в тылу, а на передовой.Солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм. Есть водитель Эдуард Соболев, который намотал тысячи километров в Сирии и здесь наматывает. Машина из-за обстрелов уже превратилась в решето, а он все возит и возит. Есть сержанты, которые под минометными обстрелами ремонтируют технику. И это не только на харьковском направлении, но и на других участках фронта.Так что сейчас самое важное — вопросы контрбатарейной борьбы и вопросы логистики. Это говорят сами офицеры, от командиров высшего звена до командиров роты.— Сергей Шойгу в ходе инспекции группировок приказал в первую очередь уничтожать артиллерию и беспилотники противника, с которых они атакуют мирных жителей Донбасса и Белгорода. Это политическое заявление или у нас действительно есть конкретный план относительно того, как с ними бороться?— Это не политическое заявление. Наши военные никогда не делают политических заявлений. Это дело дипломатов и политиков. Военные ставят конкретные вопросы. Сам ход боевых действий подсказывает, что необходимо принять конкретные меры по недопущению ракетных ударов по важным объектам Донбасса и приграничным регионам России.Все эти мероприятия проходят. Об этом пока не активно говорят, потому что ждут подтверждений, но за этими распиаренными HIMARSами и новыми западными артиллерийскими и ракетными системами началась самая настоящая охота. Большую роль в этом играет спецназ. Они выясняют, где находятся их огневые позиции и склады с боеприпасами. Насколько я знаю, уже первые результаты есть. И я не сомневаюсь, что в дальнейшем таких результатов будет больше.Проблема в том, что в «серой зоне» севернее и северо-восточнее Харькова до сих пор действуют диверсионно-разведывательные группы противника, которые используют кочующие орудия и минометы. Занял позицию, выстрелил, ушел. За ними тоже ведется охота. Это видно по последним событиям в Харьковской области. Идут интенсивные обстрелы со стороны ВС РФ по местам сосредоточения, командным и опорным пунктам в районе Старого Салтова и Чугуева. Там уничтожен штаб, там уничтожен взвод РСЗО, там уничтожены несколько ракетных установок.Поэтому я ни в коем случае не называл бы эти заявления Шойгу политическими. Другое дело, что процесс сложный.— Позволяет ли ситуация на фронте нам сосредоточиться на уничтожении тех объектов, которые несут смерть мирным жителям?— Никто не отменял главную задачу — минимизировать потери. Поэтому идут артиллерийские дуэли и огневой вал. Сначала поражается опорные и командные пункты, инженерные и фортификационные сооружения противника, места сосредоточения и склады. А только потом выдвигается матушка-пехота и спецназ. Медленно, но уверенно.Именно такая тактика, по утверждениям самих военных, на данный момент самая эффективная судя по тому, как проходят боевые действия в агломерации Артемовск — Соледар — Славянск — Краматорск. Со всех сторон мы их давим. На этом участке больше, на том меньше. Где будет нанесен главный удар, вам не скажет никто. Но я бы связывал действия нашей оперативно-тактической группировки в Донбассе и на Харьковском направлении.Основные события в любом случае решатся на юго-востоке (Донбасс, Харьков и Юг). В какой последовательности — будут решать военные. Но я не сомневаюсь, что когда Шойгу в ходе инспекции встречался с командирами и штабистами группировок «Центр», «Восток», «Юг» и «Запад» он такую задачу поставил.— А под Харьковом вы тоже не видите большого сосредоточения наших сил, которые, как утверждает Украина, готовятся перейти в серьезное наступление?— Они об этом трезвонят давно, но особенно они активизировались в последние 10 дней. Это говорит о панических настроениях среди «захистникив Харькова». Там идут серьезные разборки между «кракеновцами» и командованием ВСУ. Сначала «кракеновцы» отказались помогать группировке в Краматорске. По моей информации, часть «кракеновцев» туда все же перебросили, но наши некоторых из них уже взяли в плен, и они уже сдают всех своих сослуживцев.«Кракеновцы» больше думают не о том, как бы встать грудью на защиту Харькова. Они больше занимаются коммерческо-террористическими вопросами, потому что там служат отпущенные из тюрем уголовники. Харьковчане знают, что некоторые удары по городу наносят сами «кракеновцы». Например, они требуют мзду с владельцев торговых центров, и если те отказываются платить, то они наносят удар по этим магазинам, списав все на Россию.Вообще, даже у ВСУ нет сил, чтобы надежно оборонять Харьков. Это видно по тем же сообщениям Минобороны РФ, которое предоставляет фото и видеокадры уничтожения противника. Особенно сильно их утюжит наша артиллерия в районе Чугуева, где находится военный аэродром и большое количество воинских частей. Наши воинские части сейчас активно поддавливают их в сторону Харькова, чтобы снизить число обстрелов Белгородской и Курской областей. О контрнаступлении ВСУ речи вообще никакой нет. Им бы удержать хотя бы окраины Харькова. Понятно, что ВСУ там еще остаются. Но я не сомневаюсь, что когда Харьков будет освобождаться, ВСУ и нацбаты зубами цепляться за него не будут. Скорее всего, самые упоротые будут уходить в сторону Днепра.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20220719/1036636541.html

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интервью, всу, херсон, харьков