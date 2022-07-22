https://ukraina.ru/20220722/1036652235.html

Военный эксперт рассказал, по чьей команде Польша может ввести свои войска на Украину

Военный эксперт рассказал, по чьей команде Польша может ввести свои войска на Украину - 22.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, по чьей команде Польша может ввести свои войска на Украину

Польша может вмешаться в конфликт на Украине только по команде из Брюсселя или из Вашингтона, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру

2022-07-22T04:00

2022-07-22T04:00

2022-07-22T04:00

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Политолог Ростислав Ищенко ранее написал, что Владимир Зеленский после принятия закона "об особом статусе поляков" рассчитывает увидеть на Западной Украине 20 тысяч польских войск, чтобы перебросить более 50 тысяч украинских солдат на восток.По его мнению, поляки будут действовать тоньше, когда на Украине примут закон об особых правах поляков, они приедут в страну и предъявят бумаги на свои дома и земельные участки во Львове, Ивано-Франковске или на Волыни.Россия не допустит ввод польской армии на Украину, но если они будут действовать аккуратнее, то это уже вопрос юридических обоснований и политических отношений между Россией и Польшей /Украиной и Польшей, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20220616/1034161098.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

польша, новости, россия, украина, сша