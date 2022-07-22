https://ukraina.ru/20220722/1036652235.html
Военный эксперт рассказал, по чьей команде Польша может ввести свои войска на Украину
Военный эксперт рассказал, по чьей команде Польша может ввести свои войска на Украину - 22.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, по чьей команде Польша может ввести свои войска на Украину
Польша может вмешаться в конфликт на Украине только по команде из Брюсселя или из Вашингтона, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
2022-07-22T04:00
2022-07-22T04:00
2022-07-22T04:00
польша
новости
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украина
сша
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Политолог Ростислав Ищенко ранее написал, что Владимир Зеленский после принятия закона "об особом статусе поляков" рассчитывает увидеть на Западной Украине 20 тысяч польских войск, чтобы перебросить более 50 тысяч украинских солдат на восток.По его мнению, поляки будут действовать тоньше, когда на Украине примут закон об особых правах поляков, они приедут в страну и предъявят бумаги на свои дома и земельные участки во Львове, Ивано-Франковске или на Волыни.Россия не допустит ввод польской армии на Украину, но если они будут действовать аккуратнее, то это уже вопрос юридических обоснований и политических отношений между Россией и Польшей /Украиной и Польшей, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220616/1034161098.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
польша, новости, россия, украина, сша
Военный эксперт рассказал, по чьей команде Польша может ввести свои войска на Украину
Польша может вмешаться в конфликт на Украине только по команде из Брюсселя или из Вашингтона, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
Политолог Ростислав Ищенко ранее написал, что Владимир Зеленский после принятия закона "об особом статусе поляков" рассчитывает увидеть на Западной Украине 20 тысяч польских войск, чтобы перебросить более 50 тысяч украинских солдат на восток.
Польша может вмешаться своими вооруженными силами в этот конфликт только по команде из Брюсселя или из Вашингтона. Я не думаю, что там такую команду дадут, потому что польские войска на территории Украины – это законная цель для наших ракет. Поляки это прекрасно понимают. Одно дело, вдохновлять Зеленского, что мы у вас наведем порядок, а другое – прийти с войсками на Украину.
Виктор Литовкин
военный обозреватель, полковник в отставке
По его мнению, поляки будут действовать тоньше, когда на Украине примут закон об особых правах поляков, они приедут в страну и предъявят бумаги на свои дома и земельные участки во Львове, Ивано-Франковске или на Волыни.
Россия не допустит ввод польской армии на Украину, но если они будут действовать аккуратнее, то это уже вопрос юридических обоснований и политических отношений между Россией и Польшей /Украиной и Польшей, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь