https://ukraina.ru/20220721/1036747945.html
Что будет с Прибалтикой через 2 года и вернут ли США позиции гегемона - Ищенко. Видео
Что будет с Прибалтикой через 2 года и вернут ли США позиции гегемона - Ищенко. Видео - 21.07.2022 Украина.ру
Что будет с Прибалтикой через 2 года и вернут ли США позиции гегемона - Ищенко. Видео
Политолог, дипломат, автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
2022-07-21T16:51
2022-07-21T16:51
2022-07-21T16:52
видео
ищенко
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01:00 - Что может случиться со странами Прибалтики через два года?02:00 - Был ли выбор у большевиков при создании СССР?22:00 - Выгодно ли России, чтобы Китай вступил в войну с США на Тайване?23:00 - Изменится ли политика США в отношении России, если выборы выиграет Дональд Трамп?29:00 - Насколько России выгодно затягивать конфликт на Украине для ослабления Европы? При каких условиях России необходимо использовать ядерное оружие на Украине?33:00 - Почему армия не использует стратегическую авиацию для бомбардировки украинских укреплений?34:00 - Почему Украине не объявлена война? 37:00 - Останутся ли в ближайшие десятилетия страны, в которых не будет военных потрясений?49:00 - В чем заключается русская идея сегодня?
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/15/1036747804_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a172e8d08b3325f67c9ea0296cc92676.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, ищенко, видео
Что будет с Прибалтикой через 2 года и вернут ли США позиции гегемона - Ищенко. Видео
16:51 21.07.2022 (обновлено: 16:52 21.07.2022)
Политолог, дипломат, автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
01:00 - Что может случиться со странами Прибалтики через два года?
02:00 - Был ли выбор у большевиков при создании СССР?
22:00 - Выгодно ли России, чтобы Китай вступил в войну с США на Тайване?
23:00 - Изменится ли политика США в отношении России, если выборы выиграет Дональд Трамп?
29:00 - Насколько России выгодно затягивать конфликт на Украине для ослабления Европы? При каких условиях России необходимо использовать ядерное оружие на Украине?
33:00 - Почему армия не использует стратегическую авиацию для бомбардировки украинских укреплений?
34:00 - Почему Украине не объявлена война?
37:00 - Останутся ли в ближайшие десятилетия страны, в которых не будет военных потрясений?
49:00 - В чем заключается русская идея сегодня?