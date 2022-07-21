Что будет с Прибалтикой через 2 года и вернут ли США позиции гегемона - Ищенко. Видео - 21.07.2022 Украина.ру
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Что будет с Прибалтикой через 2 года и вернут ли США позиции гегемона - Ищенко. Видео
Что будет с Прибалтикой через 2 года и вернут ли США позиции гегемона - Ищенко. Видео - 21.07.2022 Украина.ру
Что будет с Прибалтикой через 2 года и вернут ли США позиции гегемона - Ищенко. Видео
Политолог, дипломат, автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
2022-07-21T16:51
2022-07-21T16:52
видео
ищенко
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01:00 - Что может случиться со странами Прибалтики через два года?02:00 - Был ли выбор у большевиков при создании СССР?22:00 - Выгодно ли России, чтобы Китай вступил в войну с США на Тайване?23:00 - Изменится ли политика США в отношении России, если выборы выиграет Дональд Трамп?29:00 - Насколько России выгодно затягивать конфликт на Украине для ослабления Европы? При каких условиях России необходимо использовать ядерное оружие на Украине?33:00 - Почему армия не использует стратегическую авиацию для бомбардировки украинских укреплений?34:00 - Почему Украине не объявлена война? 37:00 - Останутся ли в ближайшие десятилетия страны, в которых не будет военных потрясений?49:00 - В чем заключается русская идея сегодня?
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452
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видео, ищенко, видео

Что будет с Прибалтикой через 2 года и вернут ли США позиции гегемона - Ищенко. Видео

16:51 21.07.2022 (обновлено: 16:52 21.07.2022)
 
Читать в
Политолог, дипломат, автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
01:00 - Что может случиться со странами Прибалтики через два года?
02:00 - Был ли выбор у большевиков при создании СССР?
22:00 - Выгодно ли России, чтобы Китай вступил в войну с США на Тайване?
23:00 - Изменится ли политика США в отношении России, если выборы выиграет Дональд Трамп?
29:00 - Насколько России выгодно затягивать конфликт на Украине для ослабления Европы? При каких условиях России необходимо использовать ядерное оружие на Украине?
33:00 - Почему армия не использует стратегическую авиацию для бомбардировки украинских укреплений?
34:00 - Почему Украине не объявлена война?
37:00 - Останутся ли в ближайшие десятилетия страны, в которых не будет военных потрясений?
49:00 - В чем заключается русская идея сегодня?
 
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