https://ukraina.ru/20220721/1036747945.html

Что будет с Прибалтикой через 2 года и вернут ли США позиции гегемона - Ищенко. Видео

Что будет с Прибалтикой через 2 года и вернут ли США позиции гегемона - Ищенко. Видео - 21.07.2022 Украина.ру

Что будет с Прибалтикой через 2 года и вернут ли США позиции гегемона - Ищенко. Видео

Политолог, дипломат, автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:

2022-07-21T16:51

2022-07-21T16:51

2022-07-21T16:52

видео

ищенко

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01:00 - Что может случиться со странами Прибалтики через два года?02:00 - Был ли выбор у большевиков при создании СССР?22:00 - Выгодно ли России, чтобы Китай вступил в войну с США на Тайване?23:00 - Изменится ли политика США в отношении России, если выборы выиграет Дональд Трамп?29:00 - Насколько России выгодно затягивать конфликт на Украине для ослабления Европы? При каких условиях России необходимо использовать ядерное оружие на Украине?33:00 - Почему армия не использует стратегическую авиацию для бомбардировки украинских укреплений?34:00 - Почему Украине не объявлена война? 37:00 - Останутся ли в ближайшие десятилетия страны, в которых не будет военных потрясений?49:00 - В чем заключается русская идея сегодня?

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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