https://ukraina.ru/20220721/1036742485.html

Обрубок Украины, от кого зависит судьба Киева: что в мире говорили об Украине 21 июля

Обрубок Украины, от кого зависит судьба Киева: что в мире говорили об Украине 21 июля - 21.07.2022 Украина.ру

Обрубок Украины, от кого зависит судьба Киева: что в мире говорили об Украине 21 июля

Украина.ру, 21.07.2022

2022-07-21T16:07

2022-07-21T16:07

2022-07-21T16:47

эксклюзив

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сша

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болгария

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владимир путин

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Здравомыслящие люди в США не перевелисьАмериканские и многие европейские политики утверждают, что Россия якобы «напала на Украину», не желая, чтобы она шла по западному пути развития. Однако есть в этих странах чиновники, которые понимают, в чём заключаются истинные причины начала военной спецоперации РФ на Украине, один из них – бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.В интервью YouTube-каналу Judging Freedom американский полковник сказал: "Путин считает, что Украина вполне может быть свободной и независимой, но не может быть марионеткой Запада. На самом деле, в личных беседах он говорил многим, что ему неважно, будет ли Украина в Евросоюзе, ему нет до этого дела".По его словам, президента РФ беспокоило наращивание военной мощи НАТО на Украине, которое в основном финансировали США, он не хочет получить общую границу с НАТО, поскольку это создаст угрозу для безопасности России. Дальнейшей эскалации конфликта, как рассказал Макгрегор, опасаются Германия и Италия."Оба этих государства опасаются, что произойдёт следующее: мы вернёмся на Украину, в смысле подрывной деятельности, и попытаемся и впредь использовать украинский народ и обрубок украинского государства для атак и угроз против России. Вот чего он (Путин – ред.) не хочет. И вот чего не хотят Берлин и Рим. Никто из европейцев этого не хочет. Это в буквальном смысле означает вечную войну. При нашей жизни", - заявил полковник.Об Украине в США скоро могут забытьВ ходе выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института председатель подкомитета по разведке и специальным операциям комитета по делам вооружённых сил Палаты представителей Рубен Гальего сказал, что объединению Конгресса в поддержке Киева способствовали лидерские качества президента США Джо Байдена, а также действия президента Украины Владимира Зеленского и его супруги Елены, а также украинской диаспоры и депутатов Верховной Рады.Впрочем, насчёт лидерских качеств американского лидера в США есть сомнения. Редактор газеты The Washington Times Чарли Херт в эфире телеканала Fox News заявил, что Байден всегда был ведомым, например, будучи сенатором, он говорил всё, что его просили, не разбирая, правда это или нет, поэтому общественность не воспринимала его всерьёз. По словам журналиста, Барак Обама выбрал Байдена в качестве вице-президента, потому что "он был белобрысым старым простаком из Вашингтона, который болтался там всю жизнь".США стали лидерами по оказанию военной помощи Киеву, однако, она может сойти на нет, если ВСУ и дальше будет проигрывать сражение за сражением."Сейчас мы слышим о том, что необходимо продолжать поддерживать Украину. Если сохранять поддержку, они смогут выстоять и дать отпор, но я опасаюсь того, что со временем, если мы не увидим крупных побед, многие члены Конгресса почувствуют, что все идёт не так, как надо, и постепенно их интерес будет угасать", - признал Гальего.Байдену же необходимо продолжение военных действий на Украине, чтобы удержать власть, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин: до промежуточных выборов в Конгресс остаётся 3,5 месяца, в случае утраты демократами большинства, над президентом нависнет реальная угроза импичмента, поэтому в этих выборах США Украина играет важную роль.Советское оружие на вес золота для ВСУПосле 4-й встречи в формате "Рамштайн" США и Великобритания объявили о поставках Киеву вооружений в ближайшее время.Именно эти 2 страны возглавляют список по объёму оказанной военной помощи, отмечает французская газета La Liberation, однако реально ВСУ зависят не от них."Киев полностью зависит от западной поддержки в плане обновления арсеналов своей артиллерии. Украинцы почти исчерпали свои запасы, а, кроме Болгарии и Румынии, ни одна другая страна в Европе не производит боеприпасы советского образца", - заявил в интервью изданию специалист Фонда стратегических исследований Венсан Турре.С самого начала военной спецоперации Запад поставлял ВСУ именно вооружения производства времён СССР, поскольку украинские военные умеют обращаться с ними, но постепенно запасы иссякли. Позже в Киев стали отправлять современные разработки, но не с целью повысить боеспособность украинской армии, а для испытания новинок в условиях реального сражения с Россией и изучения, как работает её оружие.Как рассказал источник РИА Новости в силовых структурах, военные НАТО не доверяют солдатам ВСУ управление РСЗО HIMARS и делают всё сами.

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https://ukraina.ru/20220603/1034089169.html

https://ukraina.ru/20220716/1036495196.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, сша, нато, оружие, болгария, румыния, владимир путин