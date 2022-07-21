https://ukraina.ru/20220721/1036726679.html

Нацбанк Украины "взвинтил" курс доллара на 25%

Нацбанк поднял курс доллара в Украине сразу на 25%

Нацбанк Украины "взвинтил" курс доллара на 25%

Один доллар на Украине теперь официально стоит более 36 гривен. Эта цена установилась 21 июля, после того, как Национальный банк страны на своем сайте сообщил, что курс доллара к гривне вырос сразу на 25%

2022-07-21T12:21

2022-07-21T12:21

2022-07-21T12:21

новости

нацбанк

украина

курс валют

доллар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102252/29/1022522902_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_eab336e1100a5444ce8d5879e7ed0bc8.jpg

Официальный курс доллара Украине составляет 36,5686 грн/долл. Очень дорого стоило для золотовалютных резервов Украины сдерживание официального курса на уровне 29,25, отметили в пресс-службе Нацбанка.Ранее в Верховной раде заявили, что, по данным Bloomberg, к концу года госдолг Украины может превысить 91-99 процентов от ВВП.По мнению вице-спикера Совфеда Константина Косачева, Украине, которая в начале сентября должна будет выплатить 1,4 миллиарда долларов внешнего долга, грозит дефолт.

https://ukraina.ru/20220720/1036673270.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, нацбанк, украина, курс валют, доллар