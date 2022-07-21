Нацбанк поднял курс доллара в Украине сразу на 25%
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Нацбанк Украины "взвинтил" курс доллара на 25%
Нацбанк поднял курс доллара в Украине сразу на 25%
Нацбанк Украины "взвинтил" курс доллара на 25%
Один доллар на Украине теперь официально стоит более 36 гривен. Эта цена установилась 21 июля, после того, как Национальный банк страны на своем сайте сообщил, что курс доллара к гривне вырос сразу на 25%
2022-07-21T12:21
2022-07-21T12:21
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Официальный курс доллара Украине составляет 36,5686 грн/долл. Очень дорого стоило для золотовалютных резервов Украины сдерживание официального курса на уровне 29,25, отметили в пресс-службе Нацбанка.Ранее в Верховной раде заявили, что, по данным Bloomberg, к концу года госдолг Украины может превысить 91-99 процентов от ВВП.По мнению вице-спикера Совфеда Константина Косачева, Украине, которая в начале сентября должна будет выплатить 1,4 миллиарда долларов внешнего долга, грозит дефолт.
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новости, нацбанк, украина, курс валют, доллар

Нацбанк Украины "взвинтил" курс доллара на 25%

12:21 21.07.2022
 
© flickr.com / пресс-служба НБУгривна доллар
гривна доллар - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© flickr.com / пресс-служба НБУ
Читать в
Один доллар на Украине теперь официально стоит более 36 гривен. Эта цена установилась 21 июля, после того, как Национальный банк страны на своем сайте сообщил, что курс доллара к гривне вырос сразу на 25%
Официальный курс доллара Украине составляет 36,5686 грн/долл.
Очень дорого стоило для золотовалютных резервов Украины сдерживание официального курса на уровне 29,25, отметили в пресс-службе Нацбанка.
"Такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для различных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны", - говорится в сообщении.
Ранее в Верховной раде заявили, что, по данным Bloomberg, к концу года госдолг Украины может превысить 91-99 процентов от ВВП.
По мнению вице-спикера Совфеда Константина Косачева, Украине, которая в начале сентября должна будет выплатить 1,4 миллиарда долларов внешнего долга, грозит дефолт.
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 12:35
Обогреть украинцев или отдать долги британцам? "Нафтогаз" накануне дефолта
 
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