https://ukraina.ru/20220721/1036726679.html
Нацбанк Украины "взвинтил" курс доллара на 25%
Нацбанк поднял курс доллара в Украине сразу на 25%
Нацбанк Украины "взвинтил" курс доллара на 25%
Один доллар на Украине теперь официально стоит более 36 гривен. Эта цена установилась 21 июля, после того, как Национальный банк страны на своем сайте сообщил, что курс доллара к гривне вырос сразу на 25%
2022-07-21T12:21
2022-07-21T12:21
2022-07-21T12:21
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Официальный курс доллара Украине составляет 36,5686 грн/долл. Очень дорого стоило для золотовалютных резервов Украины сдерживание официального курса на уровне 29,25, отметили в пресс-службе Нацбанка.Ранее в Верховной раде заявили, что, по данным Bloomberg, к концу года госдолг Украины может превысить 91-99 процентов от ВВП.По мнению вице-спикера Совфеда Константина Косачева, Украине, которая в начале сентября должна будет выплатить 1,4 миллиарда долларов внешнего долга, грозит дефолт.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нацбанк, украина, курс валют, доллар
Нацбанк Украины "взвинтил" курс доллара на 25%
Один доллар на Украине теперь официально стоит более 36 гривен. Эта цена установилась 21 июля, после того, как Национальный банк страны на своем сайте сообщил, что курс доллара к гривне вырос сразу на 25%
Официальный курс доллара Украине составляет 36,5686 грн/долл.
Очень дорого стоило для золотовалютных резервов Украины сдерживание официального курса на уровне 29,25, отметили в пресс-службе Нацбанка.
"Такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для различных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны", - говорится в сообщении.
Ранее в Верховной раде заявили, что, по данным Bloomberg, к концу года госдолг Украины может превысить 91-99 процентов от ВВП.
По мнению вице-спикера Совфеда Константина Косачева, Украине, которая в начале сентября должна будет выплатить 1,4 миллиарда долларов внешнего долга, грозит дефолт.