"Всадник апокалипсиса": Байден отреагировал на визит Пелоси на Тайвань - 21.07.2022 Украина.ру
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"Всадник апокалипсиса": Байден отреагировал на визит Пелоси на Тайвань
"Всадник апокалипсиса": Байден отреагировал на визит Пелоси на Тайвань - 21.07.2022 Украина.ру
"Всадник апокалипсиса": Байден отреагировал на визит Пелоси на Тайвань
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что не считает поездку спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань "хорошей идеей", передают РИА Новости 21 июля
2022-07-21T11:20
2022-07-21T11:20
новости
джо байден
нэнси пелоси
тайвань
визит
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Нэнси Пелоси – одна из тех американских политиков, кого называют "всадниками апокалипсиса", после ее визитов в стране, как правило, начинаются трагические социальные перемены.Ранее в китайском МИДе потребовали от Вашингтона отменить ее визит, запланированный на август.
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новости, джо байден, нэнси пелоси, тайвань, визит

"Всадник апокалипсиса": Байден отреагировал на визит Пелоси на Тайвань

11:20 21.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что не считает поездку спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань "хорошей идеей", передают РИА Новости 21 июля

Военные думают, что это не хорошая идея прямо сейчас.

Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины
Джо Байден
Президент США
Нэнси Пелоси – одна из тех американских политиков, кого называют "всадниками апокалипсиса", после ее визитов в стране, как правило, начинаются трагические социальные перемены.
Ранее в китайском МИДе потребовали от Вашингтона отменить ее визит, запланированный на август.
Уильям Бернс Бёрнс глава ЦРУ - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
10:50
Директор ЦРУ сказал, когда Тайвань вернется в КитайКитай уже в этом десятилетии решится установить контроль над Тайванем, считает директор ЦРУ Уильям Бернс. Об этом он заявил на Аспенском форуме по безопасности, передает РИА Новости
 
НовостиДжо БайденНэнси ПелосиТайваньвизит
 
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