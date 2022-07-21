https://ukraina.ru/20220721/1036723030.html
"Всадник апокалипсиса": Байден отреагировал на визит Пелоси на Тайвань
"Всадник апокалипсиса": Байден отреагировал на визит Пелоси на Тайвань - 21.07.2022 Украина.ру
"Всадник апокалипсиса": Байден отреагировал на визит Пелоси на Тайвань
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что не считает поездку спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань "хорошей идеей", передают РИА Новости 21 июля
2022-07-21T11:20
2022-07-21T11:20
2022-07-21T11:20
новости
джо байден
нэнси пелоси
тайвань
визит
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Нэнси Пелоси – одна из тех американских политиков, кого называют "всадниками апокалипсиса", после ее визитов в стране, как правило, начинаются трагические социальные перемены.Ранее в китайском МИДе потребовали от Вашингтона отменить ее визит, запланированный на август.
https://ukraina.ru/20220721/1036721651.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, джо байден, нэнси пелоси, тайвань, визит
"Всадник апокалипсиса": Байден отреагировал на визит Пелоси на Тайвань
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что не считает поездку спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань "хорошей идеей", передают РИА Новости 21 июля