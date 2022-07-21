"Всадник апокалипсиса": Байден отреагировал на визит Пелоси на Тайвань

Директор ЦРУ сказал, когда Тайвань вернется в Китай Китай уже в этом десятилетии решится установить контроль над Тайванем, считает директор ЦРУ Уильям Бернс. Об этом он заявил на Аспенском форуме по безопасности, передает РИА Новости