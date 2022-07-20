Зеленский обрушился с критикой на президента Бразилии Болсонару

Я не поддерживаю его позицию нейтральности. Я не считаю, что в войне можно быть нейтральным. Представим Вторую мировую войну. Тогда многие лидеры сначала были нейтральными. Это позволило фашизму "съесть" половину Европы, а потом идти все дальше, и дальше. А потом и всю Европу захватить из-за того, что была нейтральность.