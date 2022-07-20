Зеленский обрушился с критикой на президента Бразилии Болсонару - 20.07.2022 Украина.ру
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Зеленский обрушился с критикой на президента Бразилии Болсонару
Зеленский обрушился с критикой на президента Бразилии Болсонару - 20.07.2022 Украина.ру
Зеленский обрушился с критикой на президента Бразилии Болсонару
В своем интервью телеканалу Globo 20 июля Владимир Зеленский раскритиковал президента Бразилии Жаира Болсонару за позицию нейтралитета в отношении украинского конфликта. Запись интервью опубликована в официальном Telegram-канале Офиса президента Украины
2022-07-20T16:09
2022-07-20T16:10
новости
владимир зеленский
жаир болсонару
бразилия
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Зеленский убежден, что по вопросу украинского конфликта невозможно быть "посередине", не принимая чьей-то стороны.Сообщается, что в ходе телефонного разговора президенты также обсудили вопрос экспорта зерна.Ранее Болсонару 14 июля заявил бразильскому телеканалу CNN, что знает, как решить конфликт на Украине и собирается обсудить это с Зеленским.
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новости, владимир зеленский, жаир болсонару, бразилия

Зеленский обрушился с критикой на президента Бразилии Болсонару

16:09 20.07.2022 (обновлено: 16:10 20.07.2022)
 
© AP / Eraldo Peres Президент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP / Eraldo Peres
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В своем интервью телеканалу Globo 20 июля Владимир Зеленский раскритиковал президента Бразилии Жаира Болсонару за позицию нейтралитета в отношении украинского конфликта. Запись интервью опубликована в официальном Telegram-канале Офиса президента Украины

Я не поддерживаю его позицию нейтральности. Я не считаю, что в войне можно быть нейтральным. Представим Вторую мировую войну. Тогда многие лидеры сначала были нейтральными. Это позволило фашизму "съесть" половину Европы, а потом идти все дальше, и дальше. А потом и всю Европу захватить из-за того, что была нейтральность.

Зеленский
Владимр Зеленский
Президент Украины
Зеленский убежден, что по вопросу украинского конфликта невозможно быть "посередине", не принимая чьей-то стороны.
Сообщается, что в ходе телефонного разговора президенты также обсудили вопрос экспорта зерна.
Ранее Болсонару 14 июля заявил бразильскому телеканалу CNN, что знает, как решить конфликт на Украине и собирается обсудить это с Зеленским.
 
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