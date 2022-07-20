https://ukraina.ru/20220720/1036695155.html

Итоги иранской встречи. О чем договорились Раиси, Путин и Эрдоган

Итоги иранской встречи. О чем договорились Раиси, Путин и Эрдоган - 20.07.2022 Украина.ру

Итоги иранской встречи. О чем договорились Раиси, Путин и Эрдоган

Трехсторонняя встреча в Тегеране, где прошли переговоры между президентами Владимиром Путиным, Ибрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом вызвала интерес... Украина.ру, 20.07.2022

2022-07-20T15:38

2022-07-20T15:38

2022-07-20T16:58

иран

турция

нефть

эксклюзив

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Трехсторонняя встреча в Тегеране, где прошли переговоры между президентами Владимиром Путиным, Ибрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом вызвала интерес далеко за пределами ближневосточного региона.Эту встречу комментируют сейчас во всем мире, буквально на все лады, признавая ее высокое дипломатическое значение. Об этом рассуждает даже британская Times – указывая на то, что попытки изолировать Москву пока не привели к ожидаемым результатам.«Иран подал заявку на вступление в торговую группу БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южной Африки… Этот шаг расценили как знак того, что попытки Запада изолировать Россию потерпели неудачу: на членов группы приходится свыше 40% населения мира и около 25% мировой экономики», — написали авторы этого влиятельного издания.Директор Института ближневосточных исследований Шанхайского университета международных исследований Чжу Вэйли назвал тегеранский саммит «ударом кулаком в лицо США».По его мнению, общение трех президентов уже принесло за собой конкретные результаты, в то время как недавний визит Джозефа Байдена, посетившего Саудовскую Аравию и Израиль, не рассматривается китайскими экспертами в качестве стратегического прорыва.И действительно, встреча в Тегеране не ограничилась громкими фразами и протокольными заявлениями для прессы. В ходе иранского визита были заключены практические договоренности, которые можно разделить на два блока — потому что они относятся к военно-политической и экономической сфере.Иранское руководство недвусмысленно поддержало Россию в противостоянии с Западом и прямо указывает виновников украинского военного кризиса. «Если дорога для НАТО открыта, то оно не видит границ. Если бы Альянс не остановили на Украине, то через некоторое время он начал бы войну под предлогом Крыма», — заявил верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи.Его тезисы подтверждают информацию о развитии российско-иранских контактов в области стратегической безопасности.По словам помощника главы РФ Юрия Ушакова, президент Путин не обсуждал в ходе своей поездки вопрос о покупке иранских военных беспилотников. Однако американские источники сообщают, что этот вопрос может решаться на других уровнях. Они настойчиво утверждают, что Тегеран поставит Москве крупную партию беспилотных аппаратов Shahed-191 и Shahed-129, которые были созданы на основе трофейных дронов ВВС США. Тем более что иранцы имеют взаимную заинтересованность в поставках российских систем ПВО, для защиты объектов гражданской атомной инфраструктуры.«Сотрудничество между Тегераном и Москвой в сфере технологий началось еще до событий на Украине», — напомнил официальный представитель МИД Исламской республики Насер Канани.Россия выстраивает с Ираном собственную политическую повестку, которую с иронией назвали Осью добра. Но интересно, что в эти двусторонние политические договоренности был вовлечен и президент Турции. Лидеры трех стран договорились между собой о политике сдерживания США на территории Сирийской Арабской Республики. Они согласились с принципом территориальной целостности Сирии, и заявили, что американские войска должны покинуть сирийские земли, потому что это является необходимым условием для победы над исламистскими террористами.Иран, Россия и Турция настроены на то, чтобы выдавить американские войска с берегов Евфрата, потому что американцы находится на территории Сирии незаконно, без приглашения центрального правительства в Дамаске. Участники тегеранской встречи указали, что американское военное присутствие дестабилизирует ситуацию в регионе, где уже давно ожидают мира. А присутствие незаконно оборудованных военных баз Пентагона мешает окончательно решить проблему ИГИЛа*.«Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма. Во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с Соединенными Штатами, которые используют широкий арсенал средств политического и экономического воздействия, всячески поощряют сепаратистские устремления в отдельных регионах страны, как только что было сказано президентом Ирана, грабят ее природные ресурсы, с тем чтобы в конечном итоге довести дело до расчленения сирийского государства», — заявил об этом в Тегеране президент Путин.Эрдоган публично согласился с такой позицией, потому что Анкара видит в Вашингтоне главного спонсора вооруженных организаций курдов и джихадистов. А это означает, что США могут столкнуться в Сирии с серьезной военно-политической изоляцией.Экономические итоги тегеранской поездки Владимира Путина тоже вызывают у экспертов повышенное внимание, потому что они способны повлиять на ценовую конъюнктуру нефтяных и газовых рынков.Национальная нефтяная компания Ирана подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с российским концерном «Газпром», которое предварительно оценивается в 40 миллиардов долларов и является крупнейшей иностранной инвестицией в истории иранской нефтяной индустрии. Потому что такие крупные сделки не заключались иранцами даже во времена шаха, когда страна активно сотрудничала с Вашингтоном и Лондоном.В частности, иранские государственные структуры подписали с российскими компаниями соглашение на разработку перспективных нефтяных месторождений «Северный Парс» и «Южный Парс». Россияне готовятся к геологоразведовательным работам на морском шельфе возле острова Киш, а также заключили договорённости о строительстве новых экспортных газопроводов, которые откроют новый транзитный коридор в Персидском заливе — своего рода резервные газовые ворота в Азию.Москва согласовала с Тегераном совместную стратегию нефтяного экспорта, чтобы избежать взаимной конкуренции на рынках Индии и Китая. В свою очередь, президент Эрдоган может получить от собеседников гарантии дальнейших поставок энергоносителей по выгодной для себя цене. Причем эта сделка, скорее всего, увязывает совместные операции на продовольственном рынке, к которым приступают Турция, Иран и Россия. А эти новости вряд ли обрадуют администрацию Байдена.Тегеранская валютная биржа запустила торги парой иранский риал и рубль, что вызвано активным ростом товарооборота. «Мы можем похвастаться рекордными цифрами с точки зрения роста товарооборота», — заметил Путин, напоминая о том, что объем торговли с Ираном вырос в 2021 году на 81,7% по сравнению с 2020 годом, а сейчас увеличился еще вдвое.При этом новые торговые контакты зачастую ориентированы на транзит российских товаров, которые поступают через иранскую территорию в Индию, Индонезию, Вьетнам и Китай, позволяя россиянам диверсифицировать свои логистические поставки.Таким образом, новые отношения «большой тройки» имеют под собой прочный фундамент экономических и политических интересов. А это указывает на то, что Россия находит замену бывшим европейским партнерам в области безопасности и торговли.* Деятельность организации запрещена в России.

https://ukraina.ru/20220719/1036646115.html

https://ukraina.ru/20220707/1034311332.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

иран, турция, нефть, эксклюзив