https://ukraina.ru/20220720/1036694033.html

Расизм и неоколониализм: Путин бросил вызов "Золотому миллиарду"

Расизм и неоколониализм: Путин бросил вызов "Золотому миллиарду" - 20.07.2022 Украина.ру

Расизм и неоколониализм: Путин бросил вызов "Золотому миллиарду"

Идея доминирования "Золотого миллиарда" носит неоколониальный характер и не дает странам развиваться, объяснил на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" 20 июля президент России Владимир Путин

2022-07-20T15:18

2022-07-20T15:18

2022-07-20T15:18

новости

владимир путин

суверенитет

расизм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103418/37/1034183784_0:0:3088:1736_1920x0_80_0_0_6542ab2388053532232683346ddf4a0a.jpg

Президент отметил, что именно страны Запада заняли ведущие позиции в мире за счет грабежа других народов. Он выразил сомнение в том, что они могут предложить свою модель будущего.Ранее на Петербургском Международном экономическом форуме Путин дал подробное определение понятию "суверенитет" и отметил его значимость. Президент объяснил, что Россия будет иметь дело только с суверенными государствами, которые действуют в соответствии со своими интересами.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, суверенитет, расизм