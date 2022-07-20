Расизм и неоколониализм: Путин бросил вызов "Золотому миллиарду" - 20.07.2022 Украина.ру
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Расизм и неоколониализм: Путин бросил вызов "Золотому миллиарду"
Расизм и неоколониализм: Путин бросил вызов "Золотому миллиарду" - 20.07.2022 Украина.ру
Расизм и неоколониализм: Путин бросил вызов "Золотому миллиарду"
Идея доминирования "Золотого миллиарда" носит неоколониальный характер и не дает странам развиваться, объяснил на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" 20 июля президент России Владимир Путин
2022-07-20T15:18
2022-07-20T15:18
новости
владимир путин
суверенитет
расизм
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Президент отметил, что именно страны Запада заняли ведущие позиции в мире за счет грабежа других народов. Он выразил сомнение в том, что они могут предложить свою модель будущего.Ранее на Петербургском Международном экономическом форуме Путин дал подробное определение понятию "суверенитет" и отметил его значимость. Президент объяснил, что Россия будет иметь дело только с суверенными государствами, которые действуют в соответствии со своими интересами.
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новости, владимир путин, суверенитет, расизм

Расизм и неоколониализм: Путин бросил вызов "Золотому миллиарду"

15:18 20.07.2022
 
© РИА Новости . Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в открытии объектов здравоохранения
Президент РФ В. Путин принял участие в открытии объектов здравоохранения - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости . Михаил Метцель
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Идея доминирования "Золотого миллиарда" носит неоколониальный характер и не дает странам развиваться, объяснил на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" 20 июля президент России Владимир Путин

Однополярное мироустройство было тормозом для развития, идея доминирования "Золотого миллиарда" носит расистский и неоколониальный характер.

Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
Владимир Путин
Президент РФ
Президент отметил, что именно страны Запада заняли ведущие позиции в мире за счет грабежа других народов. Он выразил сомнение в том, что они могут предложить свою модель будущего.
Ранее на Петербургском Международном экономическом форуме Путин дал подробное определение понятию "суверенитет" и отметил его значимость. Президент объяснил, что Россия будет иметь дело только с суверенными государствами, которые действуют в соответствии со своими интересами.
 
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