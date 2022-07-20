https://ukraina.ru/20220720/1036685175.html

Лавров объяснил, почему в 2014 году РФ признала Порошенко

Лавров объяснил, почему в 2014 году РФ признала Порошенко - 20.07.2022 Украина.ру

Лавров объяснил, почему в 2014 году РФ признала Порошенко

Россия поверила в мирные намерения пятого президента Украины Петра Порошенко, но он всех обманул, рассказал 20 июля в интервью РИА Новости и RT глава российского МИД Сергей Лавров

2022-07-20T13:36

2022-07-20T13:36

2022-07-20T13:36

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сергей лавров

порошенко

украина

владимир путин

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Он добавил, что лидеры европейских стран "упрашивали" президента России Владимира Путина не говорить заранее, что он не признает результаты украинских выборов, проведенных в 2014 году.Однако, по словам Лаврова, Порошенко сам же развязал очередной виток войны, который удалось остановить в 2015 году и нарушил все свои обещания.Позднее, напомнил он, бывший глава украинского государства подписал Минские соглашения, которые изначально не собирался выполнять.

https://ukraina.ru/20220718/1036539976.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей лавров, порошенко, украина, владимир путин