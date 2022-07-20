Лавров объяснил, почему в 2014 году РФ признала Порошенко
Россия поверила в мирные намерения пятого президента Украины Петра Порошенко, но он всех обманул, рассказал 20 июля в интервью РИА Новости и RT глава российского МИД Сергей Лавров
Он добавил, что лидеры европейских стран "упрашивали" президента России Владимира Путина не говорить заранее, что он не признает результаты украинских выборов, проведенных в 2014 году.
Путин тогда ответил, что поскольку Порошенко идёт на выборы с лозунгами мира, что он остановит войну, что он восстановит права всех украинцев, включая тех, кто живёт в Донбассе, то мы не стали возражать против легитимности того процесса.
Однако, по словам Лаврова, Порошенко сам же развязал очередной виток войны, который удалось остановить в 2015 году и нарушил все свои обещания.
Позднее, напомнил он, бывший глава украинского государства подписал Минские соглашения, которые изначально не собирался выполнять.
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