Лавров объяснил, почему в 2014 году РФ признала Порошенко - 20.07.2022 Украина.ру
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Лавров объяснил, почему в 2014 году РФ признала Порошенко
Лавров объяснил, почему в 2014 году РФ признала Порошенко - 20.07.2022 Украина.ру
Лавров объяснил, почему в 2014 году РФ признала Порошенко
Россия поверила в мирные намерения пятого президента Украины Петра Порошенко, но он всех обманул, рассказал 20 июля в интервью РИА Новости и RT глава российского МИД Сергей Лавров
2022-07-20T13:36
2022-07-20T13:36
новости
сергей лавров
порошенко
украина
владимир путин
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Он добавил, что лидеры европейских стран "упрашивали" президента России Владимира Путина не говорить заранее, что он не признает результаты украинских выборов, проведенных в 2014 году.Однако, по словам Лаврова, Порошенко сам же развязал очередной виток войны, который удалось остановить в 2015 году и нарушил все свои обещания.Позднее, напомнил он, бывший глава украинского государства подписал Минские соглашения, которые изначально не собирался выполнять.
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новости, сергей лавров, порошенко, украина, владимир путин

Лавров объяснил, почему в 2014 году РФ признала Порошенко

13:36 20.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Петро ПорошенкоПетр Порошенко
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Петро Порошенко
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Россия поверила в мирные намерения пятого президента Украины Петра Порошенко, но он всех обманул, рассказал 20 июля в интервью РИА Новости и RT глава российского МИД Сергей Лавров
Он добавил, что лидеры европейских стран "упрашивали" президента России Владимира Путина не говорить заранее, что он не признает результаты украинских выборов, проведенных в 2014 году.
Путин тогда ответил, что поскольку Порошенко идёт на выборы с лозунгами мира, что он остановит войну, что он восстановит права всех украинцев, включая тех, кто живёт в Донбассе, то мы не стали возражать против легитимности того процесса.
Встреча глав МИД РФ и Киргизии С. Лаврова и Р. Казакбаева
Сергей Лавров
Глава МИД РФ
Однако, по словам Лаврова, Порошенко сам же развязал очередной виток войны, который удалось остановить в 2015 году и нарушил все свои обещания.
Позднее, напомнил он, бывший глава украинского государства подписал Минские соглашения, которые изначально не собирался выполнять.
Рассмотрение земельной реформы в раде Украины - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 13:40
В партии Порошенко назвали опасным прецедентом отстранение глав генпрокуратуры и СБУСопредседатель фракции "Европейская cолидарность" в Верховной Раде Украины Ирина Геращенко 18 июля написала в соцсети, что считает увольнение руководителей СБУ и Офиса генпрокурора очередным шагом к диктатуре
 
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