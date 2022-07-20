ВКС РФ уничтожили украинскую пусковую установку комплекса Harpoon
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Спецоперация
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РФ поразила высокоточным оружием новые цели под Одессой
ВКС РФ уничтожили украинскую пусковую установку комплекса Harpoon
РФ поразила высокоточным оружием новые цели под Одессой
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга 20 июля сообщил, что российская авиация уничтожила в Одесской области противокорабельный ракетный комплекс Harpoon, поставленный украинским войскам из США
2022-07-20T13:08
2022-07-20T13:08
новости
одесская область
вкс
россия
harpoon
минобороны рф
спецоперация
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Авиация России высокоточным оружием уничтожили в Одесской области пусковую установку ракетного комплекса Harpoon, произведенную и поставленную США.Также ударом по пункту морпехов, где готовили резервистов, уничтожено более 200 человек, уточнили в ведомстве.Ранее глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что береговая линия обороны страны усилена американскими комплексами Harpoon.Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что американские чиновники работают над предоставлением Украине современных противокорабельных ракет. По данным СМИ, нынешние и бывшие американские чиновники, говоря об отправке Украине более мощного оружия большей дальности, заявляли, что для него необходимо более длительное обучение, его сложнее обслуживать, а также то, что оно якобы может попасть в руки российских военных.
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новости, одесская область, вкс, россия, harpoon, минобороны рф

РФ поразила высокоточным оружием новые цели под Одессой

13:08 20.07.2022
 
© commons.wikimedia.org / RoyKabanlit
- РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© commons.wikimedia.org / RoyKabanlit
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Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга 20 июля сообщил, что российская авиация уничтожила в Одесской области противокорабельный ракетный комплекс Harpoon, поставленный украинским войскам из США
Авиация России высокоточным оружием уничтожили в Одесской области пусковую установку ракетного комплекса Harpoon, произведенную и поставленную США.
Также ударом по пункту морпехов, где готовили резервистов, уничтожено более 200 человек, уточнили в ведомстве.
Ранее глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что береговая линия обороны страны усилена американскими комплексами Harpoon.
В сочетании с нашими "Нептунами" комплексы Harpoon заставляют вражеский флот держаться на расстоянии.
Алексей Резников
Алексей Резников
Министр обороны Украины
Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что американские чиновники работают над предоставлением Украине современных противокорабельных ракет.
По данным СМИ, нынешние и бывшие американские чиновники, говоря об отправке Украине более мощного оружия большей дальности, заявляли, что для него необходимо более длительное обучение, его сложнее обслуживать, а также то, что оно якобы может попасть в руки российских военных.
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
12 июля, 13:28
Российские военные уничтожили американские установки Harpoon под ОдессойВКС РФ ударом из «Искандеров» уничтожили украинские противокорабельные ракеты Harpoon в Одесской области, об этом в ходе брифинга заявили в Минобороны России 12 июля
 
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13:08РФ поразила высокоточным оружием новые цели под Одессой
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