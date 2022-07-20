https://ukraina.ru/20220720/1036683831.html
РФ поразила высокоточным оружием новые цели под Одессой
ВКС РФ уничтожили украинскую пусковую установку комплекса Harpoon
РФ поразила высокоточным оружием новые цели под Одессой
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга 20 июля сообщил, что российская авиация уничтожила в Одесской области противокорабельный ракетный комплекс Harpoon, поставленный украинским войскам из США
2022-07-20T13:08
2022-07-20T13:08
2022-07-20T13:08
новости
одесская область
вкс
россия
harpoon
минобороны рф
спецоперация
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Авиация России высокоточным оружием уничтожили в Одесской области пусковую установку ракетного комплекса Harpoon, произведенную и поставленную США.Также ударом по пункту морпехов, где готовили резервистов, уничтожено более 200 человек, уточнили в ведомстве.Ранее глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что береговая линия обороны страны усилена американскими комплексами Harpoon.Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что американские чиновники работают над предоставлением Украине современных противокорабельных ракет. По данным СМИ, нынешние и бывшие американские чиновники, говоря об отправке Украине более мощного оружия большей дальности, заявляли, что для него необходимо более длительное обучение, его сложнее обслуживать, а также то, что оно якобы может попасть в руки российских военных.
https://ukraina.ru/20220712/1034341395.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, одесская область, вкс, россия, harpoon, минобороны рф
РФ поразила высокоточным оружием новые цели под Одессой
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга 20 июля сообщил, что российская авиация уничтожила в Одесской области противокорабельный ракетный комплекс Harpoon, поставленный украинским войскам из США
Авиация России высокоточным оружием уничтожили в Одесской области пусковую установку ракетного комплекса Harpoon, произведенную и поставленную США.
Также ударом по пункту морпехов, где готовили резервистов, уничтожено более 200 человек, уточнили в ведомстве.
Ранее глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что береговая линия обороны страны усилена американскими комплексами Harpoon.
В сочетании с нашими "Нептунами" комплексы Harpoon заставляют вражеский флот держаться на расстоянии.
Алексей Резников
Министр обороны Украины
Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что американские чиновники работают над предоставлением Украине современных противокорабельных ракет.
По данным СМИ, нынешние и бывшие американские чиновники, говоря об отправке Украине более мощного оружия большей дальности, заявляли, что для него необходимо более длительное обучение, его сложнее обслуживать, а также то, что оно якобы может попасть в руки российских военных.