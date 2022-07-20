https://ukraina.ru/20220720/1036683831.html

РФ поразила высокоточным оружием новые цели под Одессой

ВКС РФ уничтожили украинскую пусковую установку комплекса Harpoon

РФ поразила высокоточным оружием новые цели под Одессой

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга 20 июля сообщил, что российская авиация уничтожила в Одесской области противокорабельный ракетный комплекс Harpoon, поставленный украинским войскам из США

2022-07-20T13:08

2022-07-20T13:08

2022-07-20T13:08

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Авиация России высокоточным оружием уничтожили в Одесской области пусковую установку ракетного комплекса Harpoon, произведенную и поставленную США.Также ударом по пункту морпехов, где готовили резервистов, уничтожено более 200 человек, уточнили в ведомстве.Ранее глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что береговая линия обороны страны усилена американскими комплексами Harpoon.Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что американские чиновники работают над предоставлением Украине современных противокорабельных ракет. По данным СМИ, нынешние и бывшие американские чиновники, говоря об отправке Украине более мощного оружия большей дальности, заявляли, что для него необходимо более длительное обучение, его сложнее обслуживать, а также то, что оно якобы может попасть в руки российских военных.

https://ukraina.ru/20220712/1034341395.html

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новости, одесская область, вкс, россия, harpoon, минобороны рф