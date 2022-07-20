https://ukraina.ru/20220720/1036682873.html
Секретарь СНБО анонсировал "громкие новости" от украинской контрразведки
Секретарь СНБО анонсировал "громкие новости" от украинской контрразведки - 20.07.2022 Украина.ру
Секретарь СНБО анонсировал "громкие новости" от украинской контрразведки
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал об успехах украинской контрразведки и пообещал "громкие новости" о неких влиятельных людях, передает 20 июля Украинское радио
2022-07-20T12:44
2022-07-20T12:44
2022-07-20T12:44
новости
снбо
алексей данилов
сбу
виктор медведчук
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Он заверил, что контрразведка выявила за период спецоперации много таких "медийных" людей, которые "должны были активизироваться", но пропали.Также, в качестве достижения украинской разведки, Данилов упоминает задержание главы политсовета фракции "Оппозиционная платформа – за Жизнь" Виктора Медведчука.Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая.В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), включены "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".
https://ukraina.ru/20220720/1036678242.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, снбо, алексей данилов, сбу, виктор медведчук
Секретарь СНБО анонсировал "громкие новости" от украинской контрразведки
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал об успехах украинской контрразведки и пообещал "громкие новости" о неких влиятельных людях, передает 20 июля Украинское радио
Но вы можете обратить внимание, как пропали некоторые люди, не слезавшие с экрана телевидения и радиовещания нашей страны. Они где-то исчезли. И никто не знает, где они находятся.
Алексей Данилов
Секретарь СНБО Украины
Он заверил, что контрразведка выявила за период спецоперации много таких "медийных" людей, которые "должны были активизироваться", но пропали.
Также, в качестве достижения украинской разведки, Данилов упоминает задержание главы политсовета фракции "Оппозиционная платформа – за Жизнь" Виктора Медведчука.
Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая.
В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), включены "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".