https://ukraina.ru/20220720/1036682873.html

Секретарь СНБО анонсировал "громкие новости" от украинской контрразведки

Секретарь СНБО анонсировал "громкие новости" от украинской контрразведки - 20.07.2022 Украина.ру

Секретарь СНБО анонсировал "громкие новости" от украинской контрразведки

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал об успехах украинской контрразведки и пообещал "громкие новости" о неких влиятельных людях, передает 20 июля Украинское радио

2022-07-20T12:44

2022-07-20T12:44

2022-07-20T12:44

новости

снбо

алексей данилов

сбу

виктор медведчук

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Он заверил, что контрразведка выявила за период спецоперации много таких "медийных" людей, которые "должны были активизироваться", но пропали.Также, в качестве достижения украинской разведки, Данилов упоминает задержание главы политсовета фракции "Оппозиционная платформа – за Жизнь" Виктора Медведчука.Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая.В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), включены "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".

https://ukraina.ru/20220720/1036678242.html

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новости, снбо, алексей данилов, сбу, виктор медведчук