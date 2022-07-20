Секретарь СНБО анонсировал "громкие новости" от украинской контрразведки - 20.07.2022 Украина.ру
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Секретарь СНБО анонсировал "громкие новости" от украинской контрразведки
Секретарь СНБО анонсировал "громкие новости" от украинской контрразведки - 20.07.2022 Украина.ру
Секретарь СНБО анонсировал "громкие новости" от украинской контрразведки
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал об успехах украинской контрразведки и пообещал "громкие новости" о неких влиятельных людях, передает 20 июля Украинское радио
2022-07-20T12:44
2022-07-20T12:44
новости
снбо
алексей данилов
сбу
виктор медведчук
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Он заверил, что контрразведка выявила за период спецоперации много таких "медийных" людей, которые "должны были активизироваться", но пропали.Также, в качестве достижения украинской разведки, Данилов упоминает задержание главы политсовета фракции "Оппозиционная платформа – за Жизнь" Виктора Медведчука.Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая.В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), включены "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".
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новости, снбо, алексей данилов, сбу, виктор медведчук

Секретарь СНБО анонсировал "громкие новости" от украинской контрразведки

12:44 20.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій ДаниловАлексей Данилов
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Данилов
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал об успехах украинской контрразведки и пообещал "громкие новости" о неких влиятельных людях, передает 20 июля Украинское радио
Но вы можете обратить внимание, как пропали некоторые люди, не слезавшие с экрана телевидения и радиовещания нашей страны. Они где-то исчезли. И никто не знает, где они находятся.
Алексей Данилов
Алексей Данилов
Секретарь СНБО Украины
Он заверил, что контрразведка выявила за период спецоперации много таких "медийных" людей, которые "должны были активизироваться", но пропали.
Также, в качестве достижения украинской разведки, Данилов упоминает задержание главы политсовета фракции "Оппозиционная платформа – за Жизнь" Виктора Медведчука.
Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая.
В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), включены "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".
12:00Спецоперация
Хроника событий на Украине на 12:00 20 июля: ошибка США, Сирия "порвала" с Киевом
 
НовостиСНБОАлексей ДаниловСБУВиктор Медведчук
 
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