https://ukraina.ru/20220720/1036673270.html

Обогреть украинцев или отдать долги британцам? "Нафтогаз" накануне дефолта

Обогреть украинцев или отдать долги британцам? "Нафтогаз" накануне дефолта - 20.07.2022 Украина.ру

Обогреть украинцев или отдать долги британцам? "Нафтогаз" накануне дефолта

Украинская государственная компания НАК "Нафтогаз" на днях попросила международных кредиторов отсрочить на два года выплаты по облигациям. Речь идет о выплатах... Украина.ру, 20.07.2022

2022-07-20T12:35

2022-07-20T12:35

2022-07-20T12:36

эксклюзив

нафтогаз

дефолт

долги

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Украинская государственная компания НАК "Нафтогаз" на днях попросила международных кредиторов отсрочить на два года выплаты по облигациям. Речь идет о выплатах 335 миллионов долларов с процентами ($12 млн). Однако, как сообщает агентство Reuters, кредиторы отклонили просьбу.По сути, "Нафтогаз" просил реструктурировать платежи по кредитам, ссылаясь на тяжелое положение в стране, обещая выплатить в 2024 году сразу за 2022, 2023 и 2024 гг. Сэкономленные на нынешних выплатах деньги, "Нафтогаз" якобы планировал пустить на закупку газа для отопительного периода, а газ с прошлого года резко возрос в цене."Просим войти в нашу ситуацию и добровольно перенести выплаты", – заявил 19 июля глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, комментируя предложение владельцам еврооблигаций. На сегодняшний день, по данным Нафтогаза, крупнейшим кредитором госкомпании является специально для этого созданная в 2018 году британская компания Kondor Finance PLC. С 2019 года она одолжила Нафтогазу почти $1,5 млрд.Агентство Fitch Ratings уже отреагировало на события и снизило долгосрочный рейтинг дефолта НАК "Нафтогаз Украины" с "CCC" до "C" (преддефолтный уровень).Западные кредиторы не уверены в будущем "Нафтогаза", но, требуя выплатить долги, формально ссылаются на отчетность за прошлый год, где руководство "Нафтогаза" нарисовало себе неплохую прибыль. Ещё пару недель назад руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко громко объявил о том, что компания наконец-то стала получать прибыль, которая составила 12 млрд грн. Юрию Витренко необходимо было в отчетности показать свое эффективное руководство компанией, но после этого компания внезапно стала просить о реструктуризации долга.По данным Reuters, кредиторам "было настоятельно рекомендовано отклонить просьбу компании о приостановке выплаты долга на два года". Такую рекомендацию дала лондонская юрфирма Dechert, которую наняли держатели ценных бумаг "Нафтогаза".В случае не поступления выплат, кредиторы намерены судиться с "Нафтогазом", что чревато арестом активов и счетов компании, хотя подобные иски могут рассматриваться и годами. Финансовый аналитик компании Dragon Capital Сергей Фурса не исключает, что британские инвесторы пойдут на реструктуризацию. В то же время он уверен, что переговоры будут далеко не дружественными, особенно со стороны инвесторов.Еще один аналитик, Александр Болтян из компании Esperio, уверен, что даже реструктуризация долга перед инвесторами уже не спасет "Нафтогаз" от дефолта. Также он добавил, что доля компании в госбюджете Украины составляет 17%, а это значит, что ее дефолт может стать причиной дефолта всей страны, что закроет пути получения доступных кредитов.Срок погашения долгов "Нафтогаза" истек 18 июля. Еще до 21 июля остается срок до оглашения технического дефолта, который может означать сильнейший газовый кризис в стране и отсутствие отопления зимой. Западные кредиторы также опасаются, что по этому же пути может пойти и государство Украина, которое в сентябре должно выплатить почти миллиард долларов по долговым обязательствам. Премьер-министр Денис Шмыгаль уже намекал недавно на желательность реструктуризации и этого долга. Он в частности отметил, что Украина будет благодарна, если партнеры сами выйдут с предложением о такой реструктуризации.Если западные кредиторы все-таки добьются выплаты долга, а им это до сих пор удавалось, "Нафтогазу" придется обращаться к правительству Украины для финансирования закупок газа и выплат по облигациям, а украинский бюджет сейчас на две трети финансируется западными кредиторами. Иными словами, средства перетекают от западных кредиторов к западным кредиторам через украинский бюджет. Экономический советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко сказал, что стране теперь требуется 9 миллиардов долларов в месяц от западных партнеров, чтобы покрыть дефицит бюджета.В ближайшее время Верховная Рада должна проголосовать законопроект о выделении "Нафтогазу" огромной суммы — 264 млрд гривен (тоже около 9 миллиардов долларов), но так как денег в бюджете нет, то 188 млрд хотят позаимствовать из американской финансовой помощи. Ранее "Нафтогаз" напрямую просил у США кредит на $ 8 млрд. на покупку газа, но американцы проигнорировали эту просьбу.Существует вероятность, что угроза технического дефолта "Нафтогаза" и вероятность отсутствия отопления зимой используется руководством компании, чтобы выбить из бюджета выделение этой крупной суммы, большую часть которой должна составить западная финансовая помощь. Однако подобные мутные схемы с признаками коррупции не способствуют доверию западных кредиторов, которые чаще стали поднимать вопрос о необходимости ревизии и аудита той финансовой помощи, которую они оказывают. В конечном итоге и западные кредиторы могут оказаться без своих средств, и рядовые украинцы – без отопления. Виновной в любом случае назначат РФ.

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https://ukraina.ru/20220617/1034169933.html

https://ukraina.ru/20220608/1034114383.html

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Дмитрий Ковалевич

Дмитрий Ковалевич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич

эксклюзив, нафтогаз, дефолт, долги