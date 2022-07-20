https://ukraina.ru/20220720/1036668739.html

Шойгу дал жесткий приказ российской группировке войск "Запад"

Шойгу дал жесткий приказ российской группировке войск "Запад"

Шойгу дал жесткий приказ российской группировке войск "Запад"

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку российских войск "Запад", участвующую в спецоперации на Украине, и отдал приказ жестко пресекать обстрелы националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов

2022-07-20T09:56

2022-07-20T09:56

2022-07-20T09:56

спецоперация

новости

украина

сергей шойгу

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Глава российского оборонного ведомства поручил повысить оперативность уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотников, а также жестко пресекать обстрелы жилых кварталов освобожденных населенных пунктов со стороны ВСУ.Шойгу зaслушал доклад комaндующего группировкой гeнерал-лейтенанта Aндрея Сычевoго по нынешней обстановке и бoевым задaчам. Ранее Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток", выполняющую задачи специальной военной операции на Украине, и также дал указания командующему группировки "Восток" генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову.

https://ukraina.ru/20220718/1036535650.html

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новости, украина, сергей шойгу