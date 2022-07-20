https://ukraina.ru/20220720/1036667865.html

Россия обратилась к генсеку ООН с просьбой о закрытии украинского сайта "Миротворец"

Россия обратилась к генсеку ООН с просьбой о закрытии украинского сайта "Миротворец" - 20.07.2022 Украина.ру

Россия обратилась к генсеку ООН с просьбой о закрытии украинского сайта "Миротворец"

Россия направила официальное письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой о содействии в закрытии скандально известного сайта "Миротворец". Об этом 20 июля сообщили РИА Новости

2022-07-20T09:42

2022-07-20T09:42

2022-07-20T09:43

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Авторы письма отметили, что жертвами проекта "Миротворец" становятся не только взрослые, но и дети, о чем Россия ранее сообщала главе ЮНИСЕФ.В частности, в список миротворца попала школьница Фаина Савенкова, на Украине ее признали лицом, представляющим угрозу нацбезопасности страны за то, что она записала видеообращение с призывом не забывать, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь. В ООН осудили включение несовершеннолетней в базу "Миротворец", однако на ситуацию это никак не повлияло.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует личные данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и всех тех, кого на Украине считают "сепаратистами" и "предателями".Известны случаи, когда информация с "Миротворца", в том числе домашний адрес, использовалась для устранения неугодных. Так, например, произошло с украинским писателем и журналистом Олесем Бузиной.

https://ukraina.ru/20220720/1036663650.html

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миротворец, сайт, новости, россия, оон