Россия обратилась к генсеку ООН с просьбой о закрытии украинского сайта "Миротворец" - 20.07.2022 Украина.ру
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Россия обратилась к генсеку ООН с просьбой о закрытии украинского сайта "Миротворец"
Россия обратилась к генсеку ООН с просьбой о закрытии украинского сайта "Миротворец" - 20.07.2022 Украина.ру
Россия обратилась к генсеку ООН с просьбой о закрытии украинского сайта "Миротворец"
Россия направила официальное письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой о содействии в закрытии скандально известного сайта "Миротворец". Об этом 20 июля сообщили РИА Новости
2022-07-20T09:42
2022-07-20T09:43
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Авторы письма отметили, что жертвами проекта "Миротворец" становятся не только взрослые, но и дети, о чем Россия ранее сообщала главе ЮНИСЕФ.В частности, в список миротворца попала школьница Фаина Савенкова, на Украине ее признали лицом, представляющим угрозу нацбезопасности страны за то, что она записала видеообращение с призывом не забывать, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь. В ООН осудили включение несовершеннолетней в базу "Миротворец", однако на ситуацию это никак не повлияло.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует личные данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и всех тех, кого на Украине считают "сепаратистами" и "предателями".Известны случаи, когда информация с "Миротворца", в том числе домашний адрес, использовалась для устранения неугодных. Так, например, произошло с украинским писателем и журналистом Олесем Бузиной.
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миротворец, сайт, новости, россия, оон

Россия обратилась к генсеку ООН с просьбой о закрытии украинского сайта "Миротворец"

09:42 20.07.2022 (обновлено: 09:43 20.07.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийУкраина флаг разрушения
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Россия направила официальное письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой о содействии в закрытии скандально известного сайта "Миротворец". Об этом 20 июля сообщили РИА Новости

"Мы просим вас предпринять необходимые шаги, чтобы обратить внимание украинских властей на преступную деятельности проекта "Миротворец" и заставить их закрыть его", - говорится в обращении.

Авторы письма отметили, что жертвами проекта "Миротворец" становятся не только взрослые, но и дети, о чем Россия ранее сообщала главе ЮНИСЕФ.
В частности, в список миротворца попала школьница Фаина Савенкова, на Украине ее признали лицом, представляющим угрозу нацбезопасности страны за то, что она записала видеообращение с призывом не забывать, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь. В ООН осудили включение несовершеннолетней в базу "Миротворец", однако на ситуацию это никак не повлияло.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует личные данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и всех тех, кого на Украине считают "сепаратистами" и "предателями".
Известны случаи, когда информация с "Миротворца", в том числе домашний адрес, использовалась для устранения неугодных. Так, например, произошло с украинским писателем и журналистом Олесем Бузиной.
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