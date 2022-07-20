"Люди с высшим образованием": Путин оценил идею об ограничении закупок российской нефти - 20.07.2022 Украина.ру
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"Люди с высшим образованием": Путин оценил идею об ограничении закупок российской нефти
"Люди с высшим образованием": Путин оценил идею об ограничении закупок российской нефти - 20.07.2022 Украина.ру
"Люди с высшим образованием": Путин оценил идею об ограничении закупок российской нефти
Предложения об ограничении покупки российской нефти, звучащие с Запада, приведут к тому же результату, что и с газом: цены взлетят до небес. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Его слова 20 июля процитировали РИА Новости.
2022-07-20T08:06
2022-07-20T08:06
новости
владимир путин
ограничение
нефть
цены
последствия
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Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ, последний из которых включает в том числе и нефтяное эмбарго. Запрет морских поставок этого ресурса отложен до начала декабря, нефтепродуктов — до февраля 2023 года. Это только усугубило ситуацию на мировом рынке: цены на нефть взлетели, создав экономические проблемы, в том числе и самому Западу.Однако лидеры стран "большой семерки" решили не отменять санкции, а предложили новый вид ограничения для России, который, на их взгляд, решил бы энергетический кризис.Речь о планах на ограничение цен на российскую нефть, таким образом "семерка" надеется уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители.Однако практика показывает, что подобного рода политические решения только вызывают дисбаланс на рынке и новый скачок цен. В частности, об этом на днях рассказал вице-премьер Александр Новак. Он привел в пример эмбарго ЕС на поставки российского угля, которое привело к росту цен на него в Европе.
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новости, владимир путин, ограничение, нефть, цены, последствия

"Люди с высшим образованием": Путин оценил идею об ограничении закупок российской нефти

08:06 20.07.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Предложения об ограничении покупки российской нефти, звучащие с Запада, приведут к тому же результату, что и с газом: цены взлетят до небес. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Его слова 20 июля процитировали РИА Новости.

"Сейчас мы слышим всякие завиральные идеи по поводу того, чтобы ограничить объемы российской нефти, ограничить цену российской нефти. Это все - то же самое, что происходит по газу. Результат, даже удивительно, что это говорят люди с высшим образованием, результат будет тот же самый - подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес", - сказал Путин журналистам.

Президент РФ В. Путин принял участие в работе ПМЭФ-2022
Владимир Путин
Президент РФ
Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ, последний из которых включает в том числе и нефтяное эмбарго. Запрет морских поставок этого ресурса отложен до начала декабря, нефтепродуктов — до февраля 2023 года. Это только усугубило ситуацию на мировом рынке: цены на нефть взлетели, создав экономические проблемы, в том числе и самому Западу.
Однако лидеры стран "большой семерки" решили не отменять санкции, а предложили новый вид ограничения для России, который, на их взгляд, решил бы энергетический кризис.
Речь о планах на ограничение цен на российскую нефть, таким образом "семерка" надеется уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители.
Однако практика показывает, что подобного рода политические решения только вызывают дисбаланс на рынке и новый скачок цен. В частности, об этом на днях рассказал вице-премьер Александр Новак. Он привел в пример эмбарго ЕС на поставки российского угля, которое привело к росту цен на него в Европе.
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