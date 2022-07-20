https://ukraina.ru/20220720/1036661138.html

"Люди с высшим образованием": Путин оценил идею об ограничении закупок российской нефти

"Люди с высшим образованием": Путин оценил идею об ограничении закупок российской нефти - 20.07.2022 Украина.ру

"Люди с высшим образованием": Путин оценил идею об ограничении закупок российской нефти

Предложения об ограничении покупки российской нефти, звучащие с Запада, приведут к тому же результату, что и с газом: цены взлетят до небес. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Его слова 20 июля процитировали РИА Новости.

2022-07-20T08:06

2022-07-20T08:06

2022-07-20T08:06

новости

владимир путин

ограничение

нефть

цены

последствия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102772/69/1027726991_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_383f55ce09c58bc791bce0414cb51e43.jpg

Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ, последний из которых включает в том числе и нефтяное эмбарго. Запрет морских поставок этого ресурса отложен до начала декабря, нефтепродуктов — до февраля 2023 года. Это только усугубило ситуацию на мировом рынке: цены на нефть взлетели, создав экономические проблемы, в том числе и самому Западу.Однако лидеры стран "большой семерки" решили не отменять санкции, а предложили новый вид ограничения для России, который, на их взгляд, решил бы энергетический кризис.Речь о планах на ограничение цен на российскую нефть, таким образом "семерка" надеется уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители.Однако практика показывает, что подобного рода политические решения только вызывают дисбаланс на рынке и новый скачок цен. В частности, об этом на днях рассказал вице-премьер Александр Новак. Он привел в пример эмбарго ЕС на поставки российского угля, которое привело к росту цен на него в Европе.

https://ukraina.ru/20220720/1036658300.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, ограничение, нефть, цены, последствия