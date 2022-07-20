Баранец объяснил, почему РФ следует закупить беспилотники у Ирана - 20.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru/20220720/1036639268.html
Баранец объяснил, почему РФ следует закупить беспилотники у Ирана
Баранец объяснил, почему РФ следует закупить беспилотники у Ирана - 20.07.2022 Украина.ру
Баранец объяснил, почему РФ следует закупить беспилотники у Ирана
Закупка Россией иранских дронов была бы очень важным и нужным шагом, и это связано не только с их нехваткой у ВС РФ, проявившейся в ходе спецоперации на Украине. Такое мнение высказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2022-07-20T08:00
2022-07-20T08:00
спецоперация
иран
беспилотники
производство
военный эксперт
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102005/72/1020057265_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_a8ea2c0717d2089b2424a72718bce838.jpg
По словам обозревателя, Россия опоздала с производством этого вида боевой техники. В настоящее время российская промышленность "стахановскими темпами в три смены" работает над их производством.Баранец выразил надежду, что через месяц дефицит беспилотников лёгкого и среднего типа будет преодолён. Однако с Ираном также следует договориться о поставках дронов, уверен отставной военный.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220719/1036549989.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102005/72/1020057265_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_577db3d4c32defdc841f5863522169fc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
иран, беспилотники, производство, военный эксперт, новости

Баранец объяснил, почему РФ следует закупить беспилотники у Ирана

08:00 20.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В.Путина в Иран
Рабочий визит президента РФ В.Путина в Иран - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать в
Закупка Россией иранских дронов была бы очень важным и нужным шагом, и это связано не только с их нехваткой у ВС РФ, проявившейся в ходе спецоперации на Украине. Такое мнение высказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
По словам обозревателя, Россия опоздала с производством этого вида боевой техники. В настоящее время российская промышленность "стахановскими темпами в три смены" работает над их производством.
- РИА Новости, 1920, 19.07.2022
Вчера, 08:00Спецоперация
Рожин назвал страны, которые могут помочь России с дронамиЕсть две дружественные России страны, Китай и Иран, входящие в десятку мировых лидеров по производству беспилотников. С этими странами необходимо вести переговоры о поставках, которые бы позволили российской армии быстро решить проблему с БПЛА для спецоперации, сказал в интервью Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин
Баранец выразил надежду, что через месяц дефицит беспилотников лёгкого и среднего типа будет преодолён. Однако с Ираном также следует договориться о поставках дронов, уверен отставной военный.

Тут дело не в самих беспилотниках. Нам важно привязать Иран к себе, показать наше партнёрство и военно-технический союз. Чем раньше мы это сделаем, тем лучше.

Виктор Баранец интервью
Виктор Баранец
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда"
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияИранбеспилотникипроизводствовоенный экспертНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:15Литовкин рассказал, как Россия может остановить поставки на Украину западного оружия
09:13"Во всех экономических грехах": Путин ответил на обвинения в адрес России
09:05Путин оценил работу Турции в части договоренностей по вывозу украинского зерна
09:04Киевские будни: как живет столица Украины, когда в стране идет война
09:00Хроника событий на Украине на утро 19 июля: ресурсы РФ, запуск СП-2, санкции против детей
09:00"Групповые пуски по складам и подразделениям ВС РФ": Рожин рассказал про новую тактику ВСУ
08:54Путин оценил возможность запуска "Северного потока-2"
08:45Третьяков оценил, сбылся ли его январский прогноз о судьбе Украины
08:39Путин заявил, что европейцы проиграли из-за санкций по "Ямал-Европе"
08:31Митрахович: Почему Еврокомиссия не "одёрнула" Литву
08:30"Разгильдяйство личного состава": Баранец высказался о гибели крейсера "Москва"
08:21Эксперт рассказал, грозит ли Калининграду энергетический кризис
08:19Путин раскрыл, о чем договорился с президентом Ирана
08:17Лепехин о том, зачем Путин поехал в Иран и уничтожении ВСУ Черноморского флота России
08:15"ВСУ – это смертник": Рожин рассказал про стратегию Украины
08:06"Люди с высшим образованием": Путин оценил идею об ограничении закупок российской нефти
08:00Баранец объяснил, почему РФ следует закупить беспилотники у Ирана
07:57Проблема с экспортом украинского зерна слегка преувеличена – Митрахович
07:56"Чтобы не привезли оружие": Митрахович предположил, как будет вывозиться украинское зерно
07:53Путин: турбина "Северного потока" - собственность "Газпрома", и он ее получит
Лента новостейМолния