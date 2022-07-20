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Баранец объяснил, почему РФ следует закупить беспилотники у Ирана

Баранец объяснил, почему РФ следует закупить беспилотники у Ирана - 20.07.2022 Украина.ру

Баранец объяснил, почему РФ следует закупить беспилотники у Ирана

Закупка Россией иранских дронов была бы очень важным и нужным шагом, и это связано не только с их нехваткой у ВС РФ, проявившейся в ходе спецоперации на Украине. Такое мнение высказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру

2022-07-20T08:00

2022-07-20T08:00

2022-07-20T08:00

спецоперация

иран

беспилотники

производство

военный эксперт

новости

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По словам обозревателя, Россия опоздала с производством этого вида боевой техники. В настоящее время российская промышленность "стахановскими темпами в три смены" работает над их производством.Баранец выразил надежду, что через месяц дефицит беспилотников лёгкого и среднего типа будет преодолён. Однако с Ираном также следует договориться о поставках дронов, уверен отставной военный.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220719/1036549989.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

иран, беспилотники, производство, военный эксперт, новости