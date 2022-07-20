Баранец объяснил, почему РФ следует закупить беспилотники у Ирана
Закупка Россией иранских дронов была бы очень важным и нужным шагом, и это связано не только с их нехваткой у ВС РФ, проявившейся в ходе спецоперации на Украине. Такое мнение высказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
По словам обозревателя, Россия опоздала с производством этого вида боевой техники. В настоящее время российская промышленность "стахановскими темпами в три смены" работает над их производством.
Вчера, 08:00СпецоперацияРожин назвал страны, которые могут помочь России с дронамиЕсть две дружественные России страны, Китай и Иран, входящие в десятку мировых лидеров по производству беспилотников. С этими странами необходимо вести переговоры о поставках, которые бы позволили российской армии быстро решить проблему с БПЛА для спецоперации, сказал в интервью Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин
Баранец выразил надежду, что через месяц дефицит беспилотников лёгкого и среднего типа будет преодолён. Однако с Ираном также следует договориться о поставках дронов, уверен отставной военный.
Тут дело не в самих беспилотниках. Нам важно привязать Иран к себе, показать наше партнёрство и военно-технический союз. Чем раньше мы это сделаем, тем лучше.
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