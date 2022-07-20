Блогер: национальная идея у России есть, но рассказывать о ней должны не Путин с Лавровым - 20.07.2022 Украина.ру
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Блогер: национальная идея у России есть, но рассказывать о ней должны не Путин с Лавровым
Блогер: национальная идея у России есть, но рассказывать о ней должны не Путин с Лавровым - 20.07.2022 Украина.ру
Блогер: национальная идея у России есть, но рассказывать о ней должны не Путин с Лавровым
Один из самых частых вопросов жителей освобожденных украинских территорий – какое будущее их ждет в большой стране, какая она новая Родина? О национальной идее современной России в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, блогер, автор канала "Терем-теремок" Дмитрий Кубарев.
2022-07-20T05:45
2022-07-20T05:45
блогер
эксперт
новости
национальная идея
россия
владимир путин
сергей лавров
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Блогер добавил, что "Россия – это серьезно", и как бы ни относились к ней за рубежом, считаться с Москвой всему миру все равно приходится. Можно сколько угодно иронизировать по поводу успехов самой юольшой страны в мире, но в конце концов и с этим Западу приходится мириться.Сейчас, уверен Кубарев, Российская Федерация нуждается в правильном оформлении своей национальной идеи, и заниматься этой работой должен креативный класс: режиссеры, писатели, активисты, художники, блогеры.
https://ukraina.ru/20220719/1036565268.html
https://ukraina.ru/20220719/1036577056.html
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блогер, эксперт, новости, национальная идея, россия, владимир путин, сергей лавров

Блогер: национальная идея у России есть, но рассказывать о ней должны не Путин с Лавровым

05:45 20.07.2022
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанк22 августа - "День флага России"
22 августа - День флага России - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости . Антон Денисов
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Один из самых частых вопросов жителей освобожденных украинских территорий – какое будущее их ждет в большой стране, какая она новая Родина? О национальной идее современной России в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, блогер, автор канала "Терем-теремок" Дмитрий Кубарев.

"Это больная тема в нашей патриотической тусовке, дескать, у нас нет красивого проекта, концепта и образа, который предлагается миру. Ну так сформулируйте этот проект сами. Или вам должны [министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров и [президент России Владимир] Путин сидеть и вечером рассказывать, какая у нас замечательная страна? Образ привлекательной, большой, грандиозной империи Россия формирует своей политикой в мире", - сказал он.

Блогер добавил, что "Россия – это серьезно", и как бы ни относились к ней за рубежом, считаться с Москвой всему миру все равно приходится. Можно сколько угодно иронизировать по поводу успехов самой юольшой страны в мире, но в конце концов и с этим Западу приходится мириться.
Сейчас, уверен Кубарев, Российская Федерация нуждается в правильном оформлении своей национальной идеи, и заниматься этой работой должен креативный класс: режиссеры, писатели, активисты, художники, блогеры.
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блогерэкспертНовостинациональная идеяРоссияВладимир ПутинСергей Лавров
 
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