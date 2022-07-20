https://ukraina.ru/20220720/1036579810.html

Блогер: национальная идея у России есть, но рассказывать о ней должны не Путин с Лавровым

Блогер: национальная идея у России есть, но рассказывать о ней должны не Путин с Лавровым - 20.07.2022 Украина.ру

Блогер: национальная идея у России есть, но рассказывать о ней должны не Путин с Лавровым

Один из самых частых вопросов жителей освобожденных украинских территорий – какое будущее их ждет в большой стране, какая она новая Родина? О национальной идее современной России в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, блогер, автор канала "Терем-теремок" Дмитрий Кубарев.

2022-07-20T05:45

2022-07-20T05:45

2022-07-20T05:45

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новости

национальная идея

россия

владимир путин

сергей лавров

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Блогер добавил, что "Россия – это серьезно", и как бы ни относились к ней за рубежом, считаться с Москвой всему миру все равно приходится. Можно сколько угодно иронизировать по поводу успехов самой юольшой страны в мире, но в конце концов и с этим Западу приходится мириться.Сейчас, уверен Кубарев, Российская Федерация нуждается в правильном оформлении своей национальной идеи, и заниматься этой работой должен креативный класс: режиссеры, писатели, активисты, художники, блогеры.

https://ukraina.ru/20220719/1036565268.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

блогер, эксперт, новости, национальная идея, россия, владимир путин, сергей лавров