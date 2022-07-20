Блогер: национальная идея у России есть, но рассказывать о ней должны не Путин с Лавровым
Один из самых частых вопросов жителей освобожденных украинских территорий – какое будущее их ждет в большой стране, какая она новая Родина? О национальной идее современной России в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, блогер, автор канала "Терем-теремок" Дмитрий Кубарев.
"Это больная тема в нашей патриотической тусовке, дескать, у нас нет красивого проекта, концепта и образа, который предлагается миру. Ну так сформулируйте этот проект сами. Или вам должны [министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров и [президент России Владимир] Путин сидеть и вечером рассказывать, какая у нас замечательная страна? Образ привлекательной, большой, грандиозной империи Россия формирует своей политикой в мире", - сказал он.
Блогер добавил, что "Россия – это серьезно", и как бы ни относились к ней за рубежом, считаться с Москвой всему миру все равно приходится. Можно сколько угодно иронизировать по поводу успехов самой юольшой страны в мире, но в конце концов и с этим Западу приходится мириться.
Сейчас, уверен Кубарев, Российская Федерация нуждается в правильном оформлении своей национальной идеи, и заниматься этой работой должен креативный класс: режиссеры, писатели, активисты, художники, блогеры.