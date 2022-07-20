Эксперт рассказал о последствиях для России, если польская армия окажется на Украине
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области
Польша и Украина технически и юридически готовы к тому, что на Западной Украине будут находиться 20 тысяч польских военных, также они могут спровоцировать конфликт с Белоруссией, сказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью Украина.ру
Политолог Ростислав Ищенко ранее написал, что Владимир Зеленский после принятия закона "об особом статусе поляков" рассчитывает увидеть на Западной Украине 20 тысяч польских войск, чтобы перебросить более 50 тысяч украинских солдат на восток.
Такой сценарий вполне вероятен при успехе российских войск. Польша и Украина технически и юридически к этому полностью готовы. Вопрос в политическом решении и контурах этой операции. Как минимум они могут занять соседние украинские области, высвободив силы оперативного командования "Запад" и "Центр". А как максимум они могут пойти дальше и спровоцировать конфликт с Белоруссией, а это поставит нас на грань прямого столкновения с Польшей.
По его мнению, Польша – это одна из самых сильных армий в Европе, которая напрямую поддерживается США.
Польша для России – это весомый фактор стратегической неопределенности, который может кардинальным образом поменять военно-политический расклад сил, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
23 июня, 10:38Польша и Белоруссия, 30 лет отношений: от «старшей сестры» до попыток свергнуть властьВ четверг, 23 июня 2022 года, исполняется ровно 30 лет со дня, когда был подписан договор о добрососедстве и дружелюбном сотрудничестве между Польшей и Белоруссией. Варшава в отношении Минска начала с пряника и кнута, но давно перешла к плащу и кинжалу