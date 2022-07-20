Эксперт рассказал о последствиях для России, если польская армия окажется на Украине - 20.07.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал о последствиях для России, если польская армия окажется на Украине
Эксперт рассказал о последствиях для России, если польская армия окажется на Украине - 20.07.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал о последствиях для России, если польская армия окажется на Украине
Польша и Украина технически и юридически готовы к тому, что на Западной Украине будут находиться 20 тысяч польских военных, также они могут спровоцировать конфликт с Белоруссией, сказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью Украина.ру
2022-07-20T04:00
2022-07-20T04:00
новости
украина
польша
белоруссия
россия
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Политолог Ростислав Ищенко ранее написал, что Владимир Зеленский после принятия закона "об особом статусе поляков" рассчитывает увидеть на Западной Украине 20 тысяч польских войск, чтобы перебросить более 50 тысяч украинских солдат на восток.По его мнению, Польша – это одна из самых сильных армий в Европе, которая напрямую поддерживается США.Польша для России – это весомый фактор стратегической неопределенности, который может кардинальным образом поменять военно-политический расклад сил, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220623/1034191495.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, польша, белоруссия, россия

Эксперт рассказал о последствиях для России, если польская армия окажется на Украине

04:00 20.07.2022
 
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Церемония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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Польша и Украина технически и юридически готовы к тому, что на Западной Украине будут находиться 20 тысяч польских военных, также они могут спровоцировать конфликт с Белоруссией, сказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью Украина.ру
Политолог Ростислав Ищенко ранее написал, что Владимир Зеленский после принятия закона "об особом статусе поляков" рассчитывает увидеть на Западной Украине 20 тысяч польских войск, чтобы перебросить более 50 тысяч украинских солдат на восток.
Такой сценарий вполне вероятен при успехе российских войск. Польша и Украина технически и юридически к этому полностью готовы. Вопрос в политическом решении и контурах этой операции. Как минимум они могут занять соседние украинские области, высвободив силы оперативного командования "Запад" и "Центр". А как максимум они могут пойти дальше и спровоцировать конфликт с Белоруссией, а это поставит нас на грань прямого столкновения с Польшей.
Александр Костин интервью
Александр Костин
Заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии
По его мнению, Польша – это одна из самых сильных армий в Европе, которая напрямую поддерживается США.
Польша для России – это весомый фактор стратегической неопределенности, который может кардинальным образом поменять военно-политический расклад сил, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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