https://ukraina.ru/20220720/1036561441.html

Эксперт рассказал о последствиях для России, если польская армия окажется на Украине

Эксперт рассказал о последствиях для России, если польская армия окажется на Украине - 20.07.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал о последствиях для России, если польская армия окажется на Украине

Польша и Украина технически и юридически готовы к тому, что на Западной Украине будут находиться 20 тысяч польских военных, также они могут спровоцировать конфликт с Белоруссией, сказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью Украина.ру

2022-07-20T04:00

2022-07-20T04:00

2022-07-20T04:00

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Политолог Ростислав Ищенко ранее написал, что Владимир Зеленский после принятия закона "об особом статусе поляков" рассчитывает увидеть на Западной Украине 20 тысяч польских войск, чтобы перебросить более 50 тысяч украинских солдат на восток.По его мнению, Польша – это одна из самых сильных армий в Европе, которая напрямую поддерживается США.Польша для России – это весомый фактор стратегической неопределенности, который может кардинальным образом поменять военно-политический расклад сил, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220623/1034191495.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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