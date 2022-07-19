https://ukraina.ru/20220719/1036646115.html

Переговоры в Тегеране. Кажется, это все же новая "Большая тройка"

Переговоры в Тегеране. Кажется, это все же новая "Большая тройка" - 19.07.2022 Украина.ру

Переговоры в Тегеране. Кажется, это все же новая "Большая тройка"

Президент России Владимир Путин находится с визитом в Тегеране, где планируются его переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и турецким лидером Реджепом... Украина.ру, 19.07.2022

2022-07-19T16:44

2022-07-19T16:44

2022-07-19T16:44

эксклюзив

иран

владимир путин

эрдоган

переговоры

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Президент России Владимир Путин находится с визитом в Тегеране, где планируются его переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.Нынешний визит привлекает большое внимание как на Западе, так и на условном Востоке, потому что от него ожидают важных решений в области экономического и политического сотрудничества. Международные медиа уже назвали нынешние переговоры новой версией "Большой тройки", намекая на Тегеранскую конференцию 1943 года, где собрались Сталин, Черчилль и Рузвельт, чтобы совместно обрисовать контуры послевоенного мира.Теперь в этом ключе, или отчасти в этом ключе, будут обсуждать ситуацию Путин, Раиси и Эрдоган. Как говорится, у нового времени свои герои и свои лидеры. Как и враги.Еще ранее журналистам сообщил о темах переговоров заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Песков. По его словам, президенты намерены обсудить проблемы мирного урегулирования в Сирии, где турецкие войска продолжают наступление на занятых курдами территориях.По мнению ближневосточных экспертов, Москва желает стабилизировать сирийскую ситуацию и нормализовать отношения между Анкарой и Дамаском — чтобы совместно противостоять американскому военному присутствию в регионе, добиваясь полного вывода американского вооруженного контингента.Однако это только один из пунктов в обширной деловой повестке тегеранского саммита. Как предполагают наблюдатели, Путин и Раиси в ходе встречи обсудят предстоящее вступление Ирана в ряды Шанхайской организации сотрудничества, запланированное уже в текущем году – во время следующего заседания ШОС, которое пройдет в Самарканде.Исламская республика пополнит ряды этой международной организации в формальном статусе наблюдателя — как Белоруссия и Монголия.Очевидно, что вступление Ирана в ШОС даже в качестве наблюдателя делает это государство (которое США сделало изгоем для Запада) вполне комфортабельным членом восточного, если там можно выразится, международного сообщества. А это не может не засчитаться в плюс прежде всего лидерам ШОСа – Китаю и России.При этом военно-политические контакты между Россией и Ираном очевидно переходят в плоскость практического сотрудничества.Об этом свидетельствует недавнее заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, по словам которого Тегеран в ускоренном порядке передаст Москве сотни боевых беспилотных летательных аппаратов, и будет обучать их управлению российских военных специалистов.Иранское правительство опровергает сообщения из Белого дома, но очевидно, что американцы имеют по этому поводу достаточно серьезные опасения. И они вполне обоснованы.В последние годы военные из Корпуса стражей исламской революции перехватили несколько новейших западных беспилотников, которые вели разведку в небе Ирана. Иранские инженеры изучили передовые американские технологии, и это помогло создать продвинутые современные аппараты, которые уже используются в ряде вялотекущих конфликтов – в той же Сирии, Йемене, Ираке, Ливане.Но главным является другое. Демонстративная активизация военно-политического сотрудничества между Ираном и Россией происходит после фактически провального ближневосточного турне президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена.Задача, которую ставил Байден перед собой и своей командой – расширить на Ближнем Востоке рамки изоляции России. Выполнить ее не удалось.А вот Путину, наоборот, удалось не только сохранить отношения с ближневосточными лидерами, но и продвинуться в отношениях с таким государством, как Иран, имеющего весьма внушительный политический и экономический вес в этом регионе.В этом ключе встреча руководителей России, Турции и Ирана рассматривается в качестве противовеса дипломатической стратегии Вашингтона. Израиль и страны Персидского залива вряд ли хотели бы обострять отношения с влиятельными региональными игроками, к которым относятся иранцы и турки, потому что это может привести к катастрофической военной дестабилизации на всем Ближнем Востоке.Ведь иранские прокси уже сейчас активно воюют против саудовского оккупационного контингента на территории Йемена, а также достаточно успешно сдерживают Израиль в Ливане.Безусловно, в ходе нынешних тегеранских переговоров будут затронута критически важная для всех нефтяная тема. Дело в том, что Россия активно осваивает сейчас азиатские рынки, где традиционно продает свою нефть Иран.Как сообщает американское издание The New York Times, это создает угрозу нежелательной конкуренции. С начала года Исламской республике приходится сокращать экспортные поставки энергоносителей – прежде всего, на рынок Китая.Как ожидается, диалог между Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси поможет купировать эти противоречия за счет взаимных уступок. А Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, попытается добиться для себя новых ценовых скидок – чтобы поддержать за этот счет турецкую экономику, которая тоже пострадала от рекордной инфляции.С этой темой связан вопрос будущего расширения экономического альянса БРИКС, куда намерены вступить Иран, Турция, Египет, Саудовская Аравия и Аргентина. Некоторые наблюдатели видят в этих планах политический вызов США, но, на самом деле, обозначившаяся сейчас востребованность БРИКС в большей степени обусловлена экономическими интересами, потому что членство в торговом союзе обеспечивает важные в условиях кризиса преференции и открывает новые рынки.В частности, ожидается, что продукция новых членов БРИКС компенсирует россиянам некоторые позиции западного импорта, который прекратился в последние месяцы.Об этом свидетельствует растущий товарооборот между Россией и Исламской Республикой. По результатам прошлого года он составил четыре миллиарда долларов, а за первые шесть месяцев текущего вырос сразу до восьми миллиардов и, по оценкам экспертов, достигнет к декабрю сенсационного показателя в двадцать миллиардов долларов.В эти двухсторонние связи уже включаются другие азиатские страны. К примеру, сейчас в Тегеран приехал железнодорожный состав из Москвы, который вмещает триста контейнеров с российскими товарами. И часть из них отправится дальше, в Индию, обозначая новый международный торговый маршрут, действующий на постоянной основе.Московский завод "Москвич" заключил предварительное соглашение о совместном производстве легковых автомобилей, которые будут выпускаться в Иране под брендами "Москвича", "Волги" и "Победы". Причем, иранские специалисты помогут улучшить разработки российского автопрома, который очевидно нуждается в подобной поддержке.Заметно активизируются и туристические контакты. Как сообщил министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, Иран выражает готовность полностью отменить визовый режим между Исламской Республикой и Россией.На первом этапе Тегеран предложил отказаться от визового режима для бизнесменов, что должно стать стимулом улучшения торговли между странами. Причем, по словам иранского МИДа, такое решение вызвано соображениями практического порядка, учитывая стремительные темпы развития экономических связей между двумя странами.Вопросов много, а повестка новой "Большой тройки", скорее всего, не ограничивается этими важнейшими темами. К примеру, на ее полях будет обсуждаться проблема урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе и отношения между странами в Каспийском бассейне – где доминируют Иран и Россия, а Турция рассчитывает на доступ к среднеазиатским энергоносителям через азербайджанскую территорию.Но сам факт нынешней встречи указывает на то, что в мире формируются новые центры принятия решений, с претензиями на самостоятельность в области экономики и политики. И эти центры явно противостоят той системе, которую последние 30 лет выстраивали СШАТак что сравнение нынешнего визита Путина в Тегеран и его переговоры с Эрдоганом и Раиси без большой натяжки можно назвать "Большой тройкой", которая открывает ворота в иное политической будущее мира.

https://ukraina.ru/20220715/bespilotniki-1036410729.html

https://ukraina.ru/20220717/1036517000.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, иран, владимир путин, эрдоган, переговоры