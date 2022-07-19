https://ukraina.ru/20220719/1036638613.html

Слуцкий рассказал про новые условия по переговорам с Украиной

Слуцкий рассказал про новые условия по переговорам с Украиной - 19.07.2022 Украина.ру

Слуцкий рассказал про новые условия по переговорам с Украиной

Член переговорной группы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что условия России в переговорах с Киевом будут более жесткими, сообщает РИА Новости 19 июля

2022-07-19T14:28

2022-07-19T14:28

2022-07-19T14:28

новости

переговоры

слуцкий

условия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103346/41/1033464123_0:0:2857:1608_1920x0_80_0_0_d5d69c17bec7465872058149f9a9277b.jpg

Слуцкий сказал об этом в ходе пресс-конференции, подчеркнув, что официальный Киев "не выказывает готовности" к возобновлению переговорного процесса.Накануне помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что "если российско-украинские переговоры возобновятся, они будут вестись на совершенно других условиях".Ранее в понедельник глава украинского МИД Дмитрий Кулеба говорил, что переговоры с Россией возможны только "после ее поражения", так как непосредственно привязаны к ситуации на фронте.Переговорный процесс между Россией и Украиной начались уже в марте и проходили сперва на территории Белоруссии, а позже — в Турции. В конце июня пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Киев может прекратить военные действия на Украине за считанные часы, если националистическим подразделениям поступит приказ сложить оружие и выполнить условия Москвы. Однако, заявления президента Владимира Зеленского, министра обороны Украины Алексея Резникова или министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы очевидно указывают на неготовность к дипломатии и желание продолжать военные действия.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, переговоры, слуцкий, условия