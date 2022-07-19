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Слуцкий рассказал про новые условия по переговорам с Украиной
Слуцкий рассказал про новые условия по переговорам с Украиной - 19.07.2022 Украина.ру
Слуцкий рассказал про новые условия по переговорам с Украиной
Член переговорной группы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что условия России в переговорах с Киевом будут более жесткими, сообщает РИА Новости 19 июля
2022-07-19T14:28
2022-07-19T14:28
2022-07-19T14:28
новости
переговоры
слуцкий
условия
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Слуцкий сказал об этом в ходе пресс-конференции, подчеркнув, что официальный Киев "не выказывает готовности" к возобновлению переговорного процесса.Накануне помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что "если российско-украинские переговоры возобновятся, они будут вестись на совершенно других условиях".Ранее в понедельник глава украинского МИД Дмитрий Кулеба говорил, что переговоры с Россией возможны только "после ее поражения", так как непосредственно привязаны к ситуации на фронте.Переговорный процесс между Россией и Украиной начались уже в марте и проходили сперва на территории Белоруссии, а позже — в Турции. В конце июня пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Киев может прекратить военные действия на Украине за считанные часы, если националистическим подразделениям поступит приказ сложить оружие и выполнить условия Москвы. Однако, заявления президента Владимира Зеленского, министра обороны Украины Алексея Резникова или министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы очевидно указывают на неготовность к дипломатии и желание продолжать военные действия.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, переговоры, слуцкий, условия
Слуцкий рассказал про новые условия по переговорам с Украиной
Член переговорной группы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что условия России в переговорах с Киевом будут более жесткими, сообщает РИА Новости 19 июля
Слуцкий сказал об этом в ходе пресс-конференции, подчеркнув, что официальный Киев "не выказывает готовности" к возобновлению переговорного процесса.
Но, если нам суждено снова войти в переговорный процесс, тогда условия с нашей стороны будут качественно более жёсткими.
Накануне помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что "если российско-украинские переговоры возобновятся, они будут вестись на совершенно других условиях".
Ранее в понедельник глава украинского МИД Дмитрий Кулеба говорил, что переговоры с Россией возможны только "после ее поражения", так как непосредственно привязаны к ситуации на фронте.
Переговорный процесс между Россией и Украиной начались уже в марте и проходили сперва на территории Белоруссии, а позже — в Турции.
В конце июня пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Киев может прекратить военные действия на Украине за считанные часы, если националистическим подразделениям поступит приказ сложить оружие и выполнить условия Москвы. Однако, заявления президента Владимира Зеленского, министра обороны Украины Алексея Резникова или министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы очевидно указывают на неготовность к дипломатии и желание продолжать военные действия.