https://ukraina.ru/20220719/1036638167.html

"Их скоро не станет": Кива поделился инсайдом о будущем Венедиктовой и Баканова

"Их скоро не станет": Кива поделился инсайдом о будущем Венедиктовой и Баканова - 19.07.2022 Украина.ру

"Их скоро не станет": Кива поделился инсайдом о будущем Венедиктовой и Баканова

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива 19 июля в своем Telegram-канале спрогнозировал будущее уволенных экс-главы СБУ Ивана Баканова и бывшего генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой

2022-07-19T14:13

2022-07-19T14:13

2022-07-19T14:14

новости

кива

иван баканов

венедиктова

украина

ликвидация

владимир зеленский

сбу

офис генпрокурора

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Баканов и Венедиктова были уволены по решению украинского парламента 19 июля. Ранее указ об их отстранении подписал Владимир Зеленский. Поводом к этому решению, по словам украинского президента, стало большое число лиц, выявленных в этих ведомствах, которых подозревают в госизмене.Кива заявил, что обладает информацией от своих источников, согласно которой Венедиктову и Баканова могут убить."Венедиктова и Баканов после увольнения с занимаемых должностей стали ненужными свидетелями, носителями информации о всех тех преступлениях и терактах, которые американское посольство, разведка Мi6 и режим Зеленского реализовывали через их структуры - СБУ и Генеральную прокуратуру"? - написал экс-депутат. По его словам, ликвидировать бывших руководителей СБУ и Офиса генпрокурора могут в ближайшее время. Исполнителями, отметил Кива, готовы выступить как украинские спецслужбы, так и западные.

https://ukraina.ru/20220719/1036601695.html

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новости, кива, иван баканов, венедиктова, украина, ликвидация, владимир зеленский, сбу, офис генпрокурора