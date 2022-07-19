"Их скоро не станет": Кива поделился инсайдом о будущем Венедиктовой и Баканова - 19.07.2022 Украина.ру
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"Их скоро не станет": Кива поделился инсайдом о будущем Венедиктовой и Баканова
"Их скоро не станет": Кива поделился инсайдом о будущем Венедиктовой и Баканова - 19.07.2022 Украина.ру
"Их скоро не станет": Кива поделился инсайдом о будущем Венедиктовой и Баканова
Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива 19 июля в своем Telegram-канале спрогнозировал будущее уволенных экс-главы СБУ Ивана Баканова и бывшего генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой
2022-07-19T14:13
2022-07-19T14:14
новости
кива
иван баканов
венедиктова
украина
ликвидация
владимир зеленский
сбу
офис генпрокурора
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Баканов и Венедиктова были уволены по решению украинского парламента 19 июля. Ранее указ об их отстранении подписал Владимир Зеленский. Поводом к этому решению, по словам украинского президента, стало большое число лиц, выявленных в этих ведомствах, которых подозревают в госизмене.Кива заявил, что обладает информацией от своих источников, согласно которой Венедиктову и Баканова могут убить."Венедиктова и Баканов после увольнения с занимаемых должностей стали ненужными свидетелями, носителями информации о всех тех преступлениях и терактах, которые американское посольство, разведка Мi6 и режим Зеленского реализовывали через их структуры - СБУ и Генеральную прокуратуру"? - написал экс-депутат. По его словам, ликвидировать бывших руководителей СБУ и Офиса генпрокурора могут в ближайшее время. Исполнителями, отметил Кива, готовы выступить как украинские спецслужбы, так и западные.
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новости, кива, иван баканов, венедиктова, украина, ликвидация, владимир зеленский, сбу, офис генпрокурора

"Их скоро не станет": Кива поделился инсайдом о будущем Венедиктовой и Баканова

14:13 19.07.2022 (обновлено: 14:14 19.07.2022)
 
© bolnews.comБаканов Венедиктова
Баканов Венедиктова
© bolnews.com
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Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива 19 июля в своем Telegram-канале спрогнозировал будущее уволенных экс-главы СБУ Ивана Баканова и бывшего генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой
Баканов и Венедиктова были уволены по решению украинского парламента 19 июля. Ранее указ об их отстранении подписал Владимир Зеленский. Поводом к этому решению, по словам украинского президента, стало большое число лиц, выявленных в этих ведомствах, которых подозревают в госизмене.
Кива заявил, что обладает информацией от своих источников, согласно которой Венедиктову и Баканова могут убить.
"Венедиктова и Баканов после увольнения с занимаемых должностей стали ненужными свидетелями, носителями информации о всех тех преступлениях и терактах, которые американское посольство, разведка Мi6 и режим Зеленского реализовывали через их структуры - СБУ и Генеральную прокуратуру"? - написал экс-депутат.
По его словам, ликвидировать бывших руководителей СБУ и Офиса генпрокурора могут в ближайшее время. Исполнителями, отметил Кива, готовы выступить как украинские спецслужбы, так и западные.
Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
12:08
Зеленский начал массовые чистки в СБУУказами Владимира Зеленского 19 июля уволен замглавы СБУ Владимир Горбенко и 6 глав региональных подразделений: Сумской, Житомирской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Закарпатской областей
 
НовостиКиваИван БакановВенедиктоваУкраиналиквидацияВладимир ЗеленскийСБУОфис генпрокурора
 
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