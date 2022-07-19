https://ukraina.ru/20220719/1036631824.html

Верховная Рада уволила Баканова с поста главы СБУ

Верховная Рада уволила Баканова с поста главы СБУ

Верховная Рада уволила Баканова с поста главы СБУ

Решение об увольнении с поста руководителя СБУ Ивана Баканова в Верховной Раде приняли единогласно. "За" проголосовали 265 человек, сообщил 19 июля в своем Telegram-канале украинский депутат Алексей Гончаренко

2022-07-19T12:49

2022-07-19T12:49

2022-07-19T12:49

новости

украина

иван баканов

увольнение

сбу

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102366/90/1023669067_176:0:1726:872_1920x0_80_0_0_f2d789e3bc58edf96b08a883b231a493.jpg

Верховная рада Украины официально уволила главу СБУ Ивана Баканова — друга детства и партнёра Владимира Зеленского по "Кварталу-95".Ранее стало известно, что Зеленский сменил руководителей управлений СБ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях, а также уволил замглавы СБ Владимира Горбенко. О масштабной кадровой ревизии службы президент Украины сообщал 18 июля в своем обращении к народу.В воскресенье Зеленский подписал указы об отстранении Баканова и генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств.

https://ukraina.ru/20220719/1036570207.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, иван баканов, увольнение, сбу, верховная рада