https://ukraina.ru/20220719/1036631824.html
Верховная Рада уволила Баканова с поста главы СБУ
Верховная Рада уволила Баканова с поста главы СБУ
Верховная Рада уволила Баканова с поста главы СБУ
Решение об увольнении с поста руководителя СБУ Ивана Баканова в Верховной Раде приняли единогласно. "За" проголосовали 265 человек, сообщил 19 июля в своем Telegram-канале украинский депутат Алексей Гончаренко
2022-07-19T12:49
2022-07-19T12:49
2022-07-19T12:49
новости
украина
иван баканов
увольнение
сбу
верховная рада
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Верховная рада Украины официально уволила главу СБУ Ивана Баканова — друга детства и партнёра Владимира Зеленского по "Кварталу-95".Ранее стало известно, что Зеленский сменил руководителей управлений СБ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях, а также уволил замглавы СБ Владимира Горбенко. О масштабной кадровой ревизии службы президент Украины сообщал 18 июля в своем обращении к народу.В воскресенье Зеленский подписал указы об отстранении Баканова и генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств.
https://ukraina.ru/20220719/1036570207.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, иван баканов, увольнение, сбу, верховная рада
Верховная Рада уволила Баканова с поста главы СБУ
Решение об увольнении с поста руководителя СБУ Ивана Баканова в Верховной Раде приняли единогласно. "За" проголосовали 265 человек, сообщил 19 июля в своем Telegram-канале украинский депутат Алексей Гончаренко
Верховная рада Украины официально уволила главу СБУ Ивана Баканова — друга детства и партнёра Владимира Зеленского по "Кварталу-95".
Ранее стало известно, что Зеленский сменил руководителей управлений СБ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях, а также уволил замглавы СБ Владимира Горбенко. О масштабной кадровой ревизии службы президент Украины сообщал 18 июля в своем обращении к народу.
В воскресенье Зеленский подписал указы об отстранении Баканова и генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств.