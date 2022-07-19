Верховная Рада уволила Баканова с поста главы СБУ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220719/1036631824.html
Верховная Рада уволила Баканова с поста главы СБУ
Верховная Рада уволила Баканова с поста главы СБУ
Верховная Рада уволила Баканова с поста главы СБУ
Решение об увольнении с поста руководителя СБУ Ивана Баканова в Верховной Раде приняли единогласно. "За" проголосовали 265 человек, сообщил 19 июля в своем Telegram-канале украинский депутат Алексей Гончаренко
2022-07-19T12:49
2022-07-19T12:49
новости
украина
иван баканов
увольнение
сбу
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102366/90/1023669067_176:0:1726:872_1920x0_80_0_0_f2d789e3bc58edf96b08a883b231a493.jpg
Верховная рада Украины официально уволила главу СБУ Ивана Баканова — друга детства и партнёра Владимира Зеленского по "Кварталу-95".Ранее стало известно, что Зеленский сменил руководителей управлений СБ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях, а также уволил замглавы СБ Владимира Горбенко. О масштабной кадровой ревизии службы президент Украины сообщал 18 июля в своем обращении к народу.В воскресенье Зеленский подписал указы об отстранении Баканова и генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств.
https://ukraina.ru/20220719/1036570207.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102366/90/1023669067_369:0:1532:872_1920x0_80_0_0_ad02036ef5ccd2f21501cc03d7a858e4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, иван баканов, увольнение, сбу, верховная рада

Верховная Рада уволила Баканова с поста главы СБУ

12:49 19.07.2022
 
© скриншот с видео "Телеканал Прямий" / Перейти в фотобанкИван Баканов – первый заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ)
Иван Баканов – первый заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ)
© скриншот с видео "Телеканал Прямий"
Перейти в фотобанк
Читать в
Решение об увольнении с поста руководителя СБУ Ивана Баканова в Верховной Раде приняли единогласно. "За" проголосовали 265 человек, сообщил 19 июля в своем Telegram-канале украинский депутат Алексей Гончаренко
Верховная рада Украины официально уволила главу СБУ Ивана Баканова — друга детства и партнёра Владимира Зеленского по "Кварталу-95".
Ранее стало известно, что Зеленский сменил руководителей управлений СБ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях, а также уволил замглавы СБ Владимира Горбенко. О масштабной кадровой ревизии службы президент Украины сообщал 18 июля в своем обращении к народу.
В воскресенье Зеленский подписал указы об отстранении Баканова и генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств.
Встреча глав МИД РФ и Киргизии С. Лаврова и Р. Казакбаева - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
09:00
Хроника событий на Украине на утро 19 июля: популярность Лаврова, кадровая ревизия в СБУ
 
НовостиУкраинаИван БакановувольнениеСБУВерховная Рада
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:45"Ничего не предвещало": стало известно, что могло убить Руслану Писанку
14:37Военный эксперт объяснил, что сделает Путин, если Россия объявит войну Украине
14:28Слуцкий рассказал про новые условия по переговорам с Украиной
14:17Виктор Литовкин: В Виннице мы уничтожили руководство ВВС Украины и оружейников Запада
14:14Журналистка показала, как Волына сажает укроп в заключении
14:13"Их скоро не станет": Кива поделился инсайдом о будущем Венедиктовой и Баканова
14:02Каким будет отпор, если Украина попытается наступить на Херсонщину – спецрепортаж. Видео
13:35Крышевание контрабанды и обвинения в пытках. Чем известен новый глава СБУ Василий Малюк
13:31Сергея Безрукова могут включить в очередной санкционный список ЕС - СМИ
13:14Удар по Крымскому мосту, грязные провокации Лондона и козырь Эрдогана - Акопов. Видео
12:51Что уничтожить прежде всего и каковы ключевые задачи перед главным боем - Баранец. Видео
12:50Минобороны Украины обещает "потопить" Черноморский флот РФ и вернуть Крым
12:49Верховная Рада уволила Баканова с поста главы СБУ
12:31ВС России уничтожили хранилища с западным оружием под Одессой
12:27ВС России уничтожили крупное подразделение украинских боевиков в Запорожской области
12:20"Растерявшиеся политические импотенты": Медведев назвал Белый дом спонсором терроризма
12:08Зеленский начал массовые чистки в СБУ
12:00Хроника событий на Украине на 12:00 19 июля: снаряды НАТО, жертвы ВСУ, изъятие оружия США
11:41Депутат Бундестага: во имя ослабления России Запад согласен на уничтожение Украины
11:31Елена Зеленская приехала в США, чтобы пожаловаться Блинкену на "гуманитарные расходы"
Лента новостейМолния