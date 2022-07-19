https://ukraina.ru/20220719/1036579678.html
Елена Зеленская приехала в США, чтобы пожаловаться Блинкену на "гуманитарные расходы"
Зеленская пожаловалась Энтони Блинкену на "гуманитарные расходы"
Елена Зеленская приехала в США, чтобы пожаловаться Блинкену на "гуманитарные расходы"
Первая леди Украины Елена Зеленская находится с визитом в США по приглашению супруги американского президента Джилл Байден. Об этом 19 июля Зеленская сообщила на своей странице в Facebook (запрещен в РФ).
2022-07-19T11:31
2022-07-19T11:31
2022-07-19T11:31
новости
елена зеленская
украина
сша
визит
энтони блинкен
вашингтон
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По ее словам, в первый день своего пребывания в Вашингтоне она успела встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Традиционно речь шла об "огромных гуманитарных расходах" Украины, Блинкен в очередной раз пообещал поддержку.Первая леди Украины поблагодарила США за поддержку, попросила признать Россию государством – спонсором терроризма, а также рассказала, как, по ее мнению, важно продолжать поддерживать программы реабилитации раненых военных Украины.Первая леди Украины уже встретилась и с главой Агентства США по международному развитию Самантой Пауэр. Эта структура выделила значительную финансовую помощь на поддержку правительства Украины.
https://ukraina.ru/20220718/1036523832.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, елена зеленская, украина, сша, визит, энтони блинкен, вашингтон
Елена Зеленская приехала в США, чтобы пожаловаться Блинкену на "гуманитарные расходы"
Первая леди Украины Елена Зеленская находится с визитом в США по приглашению супруги американского президента Джилл Байден. Об этом 19 июля Зеленская сообщила на своей странице в Facebook (запрещен в РФ).
По ее словам, в первый день своего пребывания в Вашингтоне она успела встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Традиционно речь шла об "огромных гуманитарных расходах" Украины, Блинкен в очередной раз пообещал поддержку.
США по-прежнему привержены помощи народу Украины в том, чтобы защититься от России, обеспечить справедливость и восстановить свою страну.
Энтони Блинкен
Госсекретарь США
Первая леди Украины поблагодарила США за поддержку, попросила признать Россию государством – спонсором терроризма, а также рассказала, как, по ее мнению, важно продолжать поддерживать программы реабилитации раненых военных Украины.
Первая леди Украины уже встретилась и с главой Агентства США по международному развитию Самантой Пауэр. Эта структура выделила значительную финансовую помощь на поддержку правительства Украины.