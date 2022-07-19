Зеленская пожаловалась Энтони Блинкену на "гуманитарные расходы"
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Елена Зеленская приехала в США, чтобы пожаловаться Блинкену на "гуманитарные расходы"
Зеленская пожаловалась Энтони Блинкену на "гуманитарные расходы"
Елена Зеленская приехала в США, чтобы пожаловаться Блинкену на "гуманитарные расходы"
Первая леди Украины Елена Зеленская находится с визитом в США по приглашению супруги американского президента Джилл Байден. Об этом 19 июля Зеленская сообщила на своей странице в Facebook (запрещен в РФ).
2022-07-19T11:31
2022-07-19T11:31
новости
елена зеленская
украина
сша
визит
энтони блинкен
вашингтон
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По ее словам, в первый день своего пребывания в Вашингтоне она успела встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Традиционно речь шла об "огромных гуманитарных расходах" Украины, Блинкен в очередной раз пообещал поддержку.Первая леди Украины поблагодарила США за поддержку, попросила признать Россию государством – спонсором терроризма, а также рассказала, как, по ее мнению, важно продолжать поддерживать программы реабилитации раненых военных Украины.Первая леди Украины уже встретилась и с главой Агентства США по международному развитию Самантой Пауэр. Эта структура выделила значительную финансовую помощь на поддержку правительства Украины.
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новости, елена зеленская, украина, сша, визит, энтони блинкен, вашингтон

Елена Зеленская приехала в США, чтобы пожаловаться Блинкену на "гуманитарные расходы"

11:31 19.07.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленская Блинкен
Зеленская Блинкен
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Первая леди Украины Елена Зеленская находится с визитом в США по приглашению супруги американского президента Джилл Байден. Об этом 19 июля Зеленская сообщила на своей странице в Facebook (запрещен в РФ).
По ее словам, в первый день своего пребывания в Вашингтоне она успела встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Традиционно речь шла об "огромных гуманитарных расходах" Украины, Блинкен в очередной раз пообещал поддержку.
США по-прежнему привержены помощи народу Украины в том, чтобы защититься от России, обеспечить справедливость и восстановить свою страну.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Стокгольм
Энтони Блинкен
Госсекретарь США
Первая леди Украины поблагодарила США за поддержку, попросила признать Россию государством – спонсором терроризма, а также рассказала, как, по ее мнению, важно продолжать поддерживать программы реабилитации раненых военных Украины.
Первая леди Украины уже встретилась и с главой Агентства США по международному развитию Самантой Пауэр. Эта структура выделила значительную финансовую помощь на поддержку правительства Украины.
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