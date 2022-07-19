https://ukraina.ru/20220719/1036571339.html

Все украинские обстрелы "родом" из украинского неонацизма

Все украинские обстрелы "родом" из украинского неонацизма - 19.07.2022 Украина.ру

Все украинские обстрелы "родом" из украинского неонацизма

Сейчас о зоне боев спецвоенной операции (СВО) России на Украине (ВСУ) говорят, что там идет некая позиционная война. Без масштабного выхода моторизированных... Украина.ру, 19.07.2022

2022-07-19T09:40

2022-07-19T09:40

2022-07-19T12:00

украина

сво

эксклюзив

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Сейчас о зоне боев спецвоенной операции (СВО) России на Украине (ВСУ) говорят, что там идет некая позиционная война. Без масштабного выхода моторизированных сухопутных частей на оперативные просторы, без глубоких прорывов, котлов и маневров по тылам с целью окружения и разгрома войск противника, но зато с непрекращающейся артиллерийской дуэлью.И это так, но есть две особенности. Если верить сообщениям военкоров и данным Минобороны России и ЛДНР, войска СВО продолжают медленно, системно, в высшей степени подготовлено и повсеместно поддавливать и разбирать укрепрайоны ВСУ, выдавливая неонацистов с территории Донбасса. А артиллерия бьет и по зоне соприкосновения войск, и по «блуждающим» украинским огневым точкам в украинском же тылу, откуда они тоже системно и целенаправленно обстреливают мирные и уже освобожденные от ВСУ населенные пункты.Войска СВО подавляют украинский огонь всеми доступными средствами, потому что это продиктовано общей обстановкой на фронте. Вот первое и типичное для зоны боев утреннее информсообщение 19 июля 2022 года: украинские войска выпустили 26 мин калибром 120 миллиметров по Доломитному и 6 снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике (ДНР)...Точно так же могут печально отчитаться и другие районы ДНР, и по всей ЛНР, и в тех украинских территориях Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, которые уже освобождены от ВСУ и неонацистского киевского режима. ВСУ бьют артиллерией всех видов (минометы, САУ, танки, РСЗО) не так по линии огня, как по мирным населенным пунктам, уже неподвластным Украине. Причем речь идет и о складах с вооружением, и о скоплениях войск, и, — это самое страшное, — о мирных объектах: школах, рынках, вокзалах, автостанциях и т. д. Это ведет к постоянным и огромным жертвам среди мирного населения.То есть того населения, которое Киев, по своим же представлениям о судьбе Украины, должен считать своим, украинским. Но, увы, судя по частоте и жестокости обстрелов, не считает. Причин тому несколько. И главная из них — общее отношение к людям, заимствованное из доктрины украинского национализма, разработанной еще в начале ХХ века и адаптированной к сегодняшним реалиям и задачам неонацистского Украинского государства.Один из главных идеологов так называемого украинского интегрального национализма Дмитрий Донцов в своей заглавной и программной книге «Национализм» (1926) об украинской нации писал, что она, во-первых, по природной сути ничем не отличается любого другого вида животных, существующих на планете. При этом нация находится в перманентном состоянии естественной конкуренции и, следовательно, войны за выживание. А значит, войны между нациями не только вечны, но и обычное для них состояние, неизбежный процесс выживания путем определения сильнейшего и, значит, более достойного.Во-вторых, не все представители нации равнозначно для нее ценны. По Донцову, если украинская нация хочет выжить в конкурентной борьбе, то должна выработать иерархию и строго ее придерживаться. Во главе нации должен находиться лидер или вождь, он же фюрер (чувствуете адресное родство?). Чуть ниже в иерархии стоит так называемое «инициативное меньшинство» — элита или орден, ведущие, по мнению Донцова, нацию к победам под чутким руководством «фюрера». Вождь и орден — это высшая правящая каста нации, которая не знает «ни милосердия, ни человечности в отношении личности». Позже, в книге «Дух нашей старины» Донцов будет утверждать, что необходимо выделить из украинского народа специальную «расовую касту» — аристократичных нордийцев. Они — соль нации.А в самом низу у Донцова находится масса или чернь, которая и должна быть нацией и во всем подчиняться правящей верхушке и ее нукерам. И бороться с другими нациями за свое выживание, за территориальную экспансию для обеспечения пространства для жизни, исповедуя такие принципы, как воля, превалирующая над разумом, физическая сила, отрицающая силу науки, насилие сильного над слабым, беспощадность к врагу и ненависть к чужому, аморальность, если это нужно для победы, расизм и фанатизм.И это не теория высшей расы «фюрера немецкого народа» Адольфа Гитлера. Украинцы ему только верой и правдой служили, но ксенофобские и расистские тараканы у них были свои. И гитлеровцы их терпели, потому что врагами украинцев были «москали, жиды и ляхи» (русские, евреи, поляки), а это на определенном этапе совпадало с арийскими представлениями о мироустройстве.Причем украинские нацики даже думать не хотели о том, что они для немцев — унтерменши, недочеловеки, очередь на уничтожение до которых дойдет позже. Украинские «нордо-арийцы» надеялись не только пропетлять между уничтожениями расово неполноценных, но и получить от Гитлера право на свое независимое государство.За эту «дэржаву» нацисты из Организации украинских националистов и ее боевого крыла — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА)* и боролись вместе с гитлеровцами против Красной армии. И против собственного украинского населения, которое не хотело выстраиваться в нацию и «нижнюю чернь» в ее составе. Донцов писал, что для сплочения и скорейшего проявления нации необходимо распространять взаимное недоверие, сеять ненависть к своим, приносить «раздор в родной дом» ради объединения носителей одних идей против других. Но не все этого хотели. И потому главнокомандующий УПА Роман Шухевич, призывая к уничтожению «ренегатов», готовых на сотрудничество с коммунистами, УССР и СССР, писал: «...ОУН* должна делать так, чтобы все, кто признал советскую власть, были уничтожены. Не устрашать, а физически уничтожать! Не надо бояться, что люди проклянут нас за жестокость. Пусть из 40 миллионов украинского населения останется половина — ничего страшного в этом нет!».Так боевики-террористы из ОУН-УПА* после Второй мировой войны до средины 50-х годов прошлого века и действовали против соплеменников, уничтожая всех, кто не подпадал под их постулаты. От их к рук, по разным данным, погибли 100 тысяч украинцев, которые не хотели жить по расовым теориям и быть пушечным мясом для ОУН-УПА*. Есть и такие данные: от рук укронацистов погибло 850 тысяч евреев, 220 тысяч поляков, более 400 тысяч советских военнопленных и еще 500 тысяч мирных украинцев, убито 20 тысяч солдат и офицеров Красной армии и правоохранительных органов, примерно 4-5 тысяч своих же «вояков» УПА, недостаточно «активных и национально сознательных».И вот это доктрину ОУН-УПА* сегодня ВСУ и киевский неонацистский режим и применяют на территориях, которые освобождаются войсками СВО. Для неонацистов на оставленных землях украинцев больше нет. Там отныне все — предатели и отступники, для которых в самый раз подходит тактика выжженной земли по принципу «так не доставайся же ты никому». Месть, запугивание и возмездие — вот что предлагают неонацисты своим бывшим согражданам и сыплют им на головы в виде снарядов, мин и ракет. Месть за то, что не борются с «оккупантами». Запугивание — чтобы не смели сотрудничать с «оккупантами», в частности участвовать в референдумах по определению судьбы своих регионов. Возмездие тем, кто пошел на сотрудничество с Россией и ЛДНР.Вторая причина такого поведения киевского режима — то ли просто разрешение на такое поведение со стороны западных кураторов, то ли вообще заказ именно на это. Запад ведь ничего не теряет от внедрения доктрины выжженной земли на Украине. Если не получится победить в войне (а уже понятно, что не получится), то тогда задача и киевского режима, и его западных спонсоров-кураторов — оставить России и разрушенную экономику освобожденной Украины, и ожесточенное, озлобленное расправами и репрессиями население.Это «план Б» Запада, не менее кровавый и затратный, чем сама война. России придется все на Украине восстанавливать и с этим населением жить. Это есть побочные расходы на денацификацию и демилитаризацию Украины, которые могут быть сопоставимы с военными расходами. Но, кажется, это цена, которую Россия заплатит за то, что 30 лет после распада СССР позволяла Украине превращаться в тотальную «АнтиРоссию» и удобный полигон для НАТО, готовящийся ударить по Москве и другим российским городам с близкого расстояния. Это цена за купирование на корню всех планов Запада по развалу России. И Россия уже платит ее в СВО.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

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