Байден продемонстрировал распад "американского Ближнего Востока" - СМИ - 19.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220719/1036567510.html
Байден продемонстрировал распад "американского Ближнего Востока" - СМИ
Байден продемонстрировал распад "американского Ближнего Востока" - СМИ - 19.07.2022 Украина.ру
Байден продемонстрировал распад "американского Ближнего Востока" - СМИ
Соединенные Штаты, считающие себя "хозяевами" Ближнего Востока, утрачивают влияние. К такому заключению после визита президента США Джо Байдена в регион пришло турецкое издание Cumhuriyet. Соответствующая публикация вышла 18 июля.
2022-07-19T08:14
2022-07-19T08:17
турция
новости
ближний восток
байден
сша
американская гегемония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101122/22/1011222226_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_559269b9463ef1f48307d2ed70681613.jpg.webp
В минувшую субботу американский президент завершил свой четырехдневный визит на Ближний Восток, ставший первым для него в качестве президента США.Комментируя вопрос формирования арабо-израильского союза против Ирана на фоне ослабления влияния США на Ближнем Востоке, американский лидер заявил, что Штаты намерены сохранять активность в регионе, чтобы там не образовался вакуум, который заполнили бы Россия и Китай.Кроме того, Байден заключил, что развитие и углубление отношений Китая и России с арабскими странами и Израилем – проблема для Вашингтона.В Китае уже дали оценку этим словам. В частности, официальный представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь сказал, что "На Ближнем Востоке нет "вакуума", хозяева Ближнего Востока – народы, проживающие на его территории".Турецкое издание Cumhuriyet с этим высказыванием согласилось, добавив, что на Ближнем Востоке есть переизбыток "империализма" США. Журналист констатировали, что он не вечен, а ослабление американской гегемонии США обеспечивает распад "американского Ближнего Востока" и дает старт "новому многополярному миру".
https://ukraina.ru/20220719/1036543496.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101122/22/1011222226_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7f8e1b660af01284762ed3335c8aa852.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
турция, новости, ближний восток, байден, сша, американская гегемония

Байден продемонстрировал распад "американского Ближнего Востока" - СМИ

08:14 19.07.2022 (обновлено: 08:17 19.07.2022)
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкПамятник в честь создания ОАЭ
Памятник в честь создания ОАЭ - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Читать в
Соединенные Штаты, считающие себя "хозяевами" Ближнего Востока, утрачивают влияние. К такому заключению после визита президента США Джо Байдена в регион пришло турецкое издание Cumhuriyet. Соответствующая публикация вышла 18 июля.
В минувшую субботу американский президент завершил свой четырехдневный визит на Ближний Восток, ставший первым для него в качестве президента США.
Комментируя вопрос формирования арабо-израильского союза против Ирана на фоне ослабления влияния США на Ближнем Востоке, американский лидер заявил, что Штаты намерены сохранять активность в регионе, чтобы там не образовался вакуум, который заполнили бы Россия и Китай.
Кроме того, Байден заключил, что развитие и углубление отношений Китая и России с арабскими странами и Израилем – проблема для Вашингтона.
В Китае уже дали оценку этим словам. В частности, официальный представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь сказал, что "На Ближнем Востоке нет "вакуума", хозяева Ближнего Востока – народы, проживающие на его территории".
Турецкое издание Cumhuriyet с этим высказыванием согласилось, добавив, что на Ближнем Востоке есть переизбыток "империализма" США. Журналист констатировали, что он не вечен, а ослабление американской гегемонии США обеспечивает распад "американского Ближнего Востока" и дает старт "новому многополярному миру".
- РИА Новости, 1920, 19.07.2022
07:46
Что происходит в Одессе: националист-губернатор, непонятный мэр и "досиденты"
 
ТурцияНовостиБлижний ВостокБайденСШАамериканская гегемония
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:20Это как холодильник. Военный эксперт о том, почему Россия осталась без беспилотников
09:05Стало известно, кто представит Россию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
09:00Хроника событий на Украине на утро 19 июля: популярность Лаврова, кадровая ревизия в СБУ
09:00Экс-премьер Украины рассказал о выгоде для США от поставок оружия Киеву
08:59Обстрел как норма жизни. Чего ждут в Донецке от СВО
08:45Дубовой рассказал, в каком случае ВСУ смогут получить преимущество над ВС РФ
08:41Посол: Россия примет участие в переносе столицы Индонезии
08:30Азаров рассказал о единственном оставшемся у киевского режима источнике валюты
08:27Госдеп пригрозил Ирану санкциями за несуществующие беспилотники, "улетевшие" в Россию
08:15Эксперт Костин рассказал, где будут проходить ключевые сражения третьего этапа СВО
08:14Байден продемонстрировал распад "американского Ближнего Востока" - СМИ
08:00Дмитрий Кубарев о будущем Украины: Жернова Империи мелют медленно, но верно
08:00Рожин назвал страны, которые могут помочь России с дронами
07:56В ДНР раскрыли делали расследования взрыва в мариупольском драмтеатре
07:46Что происходит в Одессе: националист-губернатор, непонятный мэр и "досиденты"
07:45"Киев покупал время, бросая солдат ВСУ": эксперт рассказал, для чего Киеву нужен Донбасс
07:40"Была очередь на встречу с Лавровым": посол РФ оценила "изоляцию" Москвы на G20
07:30Жарихин рассказал, почему на Украине происходит утечка данных в сторону России
07:23Херсонская область усиливает работу ПВО
07:17Хроника энерговойны. Европа отбирает газ из хранилищ, а в мире растет спрос на нефть
Лента новостейМолния