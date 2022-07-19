https://ukraina.ru/20220719/1036567510.html

Байден продемонстрировал распад "американского Ближнего Востока" - СМИ

Байден продемонстрировал распад "американского Ближнего Востока" - СМИ - 19.07.2022 Украина.ру

Байден продемонстрировал распад "американского Ближнего Востока" - СМИ

Соединенные Штаты, считающие себя "хозяевами" Ближнего Востока, утрачивают влияние. К такому заключению после визита президента США Джо Байдена в регион пришло турецкое издание Cumhuriyet. Соответствующая публикация вышла 18 июля.

2022-07-19T08:14

2022-07-19T08:14

2022-07-19T08:17

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В минувшую субботу американский президент завершил свой четырехдневный визит на Ближний Восток, ставший первым для него в качестве президента США.Комментируя вопрос формирования арабо-израильского союза против Ирана на фоне ослабления влияния США на Ближнем Востоке, американский лидер заявил, что Штаты намерены сохранять активность в регионе, чтобы там не образовался вакуум, который заполнили бы Россия и Китай.Кроме того, Байден заключил, что развитие и углубление отношений Китая и России с арабскими странами и Израилем – проблема для Вашингтона.В Китае уже дали оценку этим словам. В частности, официальный представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь сказал, что "На Ближнем Востоке нет "вакуума", хозяева Ближнего Востока – народы, проживающие на его территории".Турецкое издание Cumhuriyet с этим высказыванием согласилось, добавив, что на Ближнем Востоке есть переизбыток "империализма" США. Журналист констатировали, что он не вечен, а ослабление американской гегемонии США обеспечивает распад "американского Ближнего Востока" и дает старт "новому многополярному миру".

https://ukraina.ru/20220719/1036543496.html

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турция, новости, ближний восток, байден, сша, американская гегемония