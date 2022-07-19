https://ukraina.ru/20220719/1036559525.html

Азаров рассказал о единственном оставшемся у киевского режима источнике валюты

Азаров рассказал о единственном оставшемся у киевского режима источнике валюты - 19.07.2022 Украина.ру

Азаров рассказал о единственном оставшемся у киевского режима источнике валюты

Киевский режим пошёл на переговоры по поводу экспорта украинского зерна, потому что оно представляет практически единственный оставшийся у него источник валюты. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру

2022-07-19T08:30

2022-07-19T08:30

2022-07-19T08:30

новости

николай азаров

зерно

запад

черное море

змеиный

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Он напомнил, что украинская металлургия находится в абсолютно кризисном состоянии. Экспорт металла и железной руды существенно уменьшился.Он также заявил, что тема возможного голода в африканских странах, куда традиционно поставлялось украинское зерно, преувеличивается в пропагандистских целях.По словам Азарова, отсутствие поставок из Украины может быть компенсировано другими поставщиками зерна.Последние недели Запад совместно с киевским режимом обвиняет Россию в блокировании экспорта украинского зерна. В частности, многократно звучали заявления о том, что Москва заминировала с этой целью акваторию Черного моря.В ответ на это российская сторона в конце июня покинула остров Змеиный. В Министерстве обороны РФ пояснили, что это действие носит характер жеста доброй воли, чтобы лишить Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь невозможностью вывоза зерна из-за контроля острова российскими войсками.Однако обвинения в адрес Москвы звучать так и не перестали, что было оценено в российском посольстве в Вашингтоне как попытка передела глобального агропромышленного рынка в пользу США.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220715/1036458716.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, николай азаров, зерно, запад, черное море, змеиный