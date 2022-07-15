https://ukraina.ru/20220715/1036462822.html

Николай Азаров: Киевская хунта скоро прекратит свою кипучую управленческую деятельность

Николай Азаров: Киевская хунта скоро прекратит свою кипучую управленческую деятельность - 15.07.2022 Украина.ру

Николай Азаров: Киевская хунта скоро прекратит свою кипучую управленческую деятельность

Американцы наживались и на Первой и на Второй мировой войне, и на всех локальных конфликтах. Всегда их военный промышленный комплекс жировал, отсюда и причина... Украина.ру, 15.07.2022

2022-07-15T15:39

2022-07-15T15:39

2022-07-15T15:39

интервью

азаров

украина

сво

оружие

экономика

сми

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Американцы наживались и на Первой и на Второй мировой войне, и на всех локальных конфликтах. Всегда их военный промышленный комплекс жировал, отсюда и причина всего того громадного количества конфликтов, которые они затевали по всем странам мира, считает экс премьер-министр Украины Николай Азаров.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Николай Янович, Турция заявляет, что достигнута договоренность о создании координационного центра, намечено значительное продвижение, но у меня вопрос, осталось ли вообще, что вывозить из Украины? И что будет с новым украинским урожаем, ведь в этом сезоне он под угрозой?– Анализ того, как осуществлялся экспорт и внутреннее потребление собранного урожая в 2021 года говорит о том, что излишки зерна, готовые к экспорту, в Украине составляют, по разным оценкам, минимально - 4 миллиона тонн, максимально - 6,5 миллиона тонн. Остановимся на средней цифре, где-то 5 миллионов, сочтем, что это значительный объем экспорта, поэтому вывозить есть что.Теперь с точки зрения создания запасов на продовольственный сезон 2022-2023 года, до нового урожая 2023 года. Этот прогноз должен учитывать прогноз на урожай текущего года. По официальным данным, якобы засеяли меньше 70%. Я думаю, значительно меньше засеяли. Даже если засеяли 50% тех посевных площадей, которые мы имели в 2021 году, то средняя урожайность со всеми скидками на то, что не было удобрений в достаточном количестве, не было гербицидов в достаточном количестве, он все-таки скорее всего составит порядка 25-30 миллионов тонн.С учетом обычно переходящих остатков, это более чем достаточно, чтобы прожить год без критических явлений. Надо учесть, что население Украины значительно сократилось. По различным оценкам – порядка 20 миллионов человек, не более. Это означает, что потребность в продовольственной пшенице составляет около трех миллионов тонн.Такие примерные оценки позволяют судить о том, что зерно в Украине есть, да его и не может не быть. Та громаднейшая работа, которая была проведена нами в 2010-2011 годах по созданию так называемой Единой зерновой компании, переходу на единый технологический цикл… Тогда вся техника сосредотачивалась по климатическим зонам. В течение 10-15 дней мы проводили все посевные работы. Двигались с юга на север, и по современным агротехнологиям покрывали все свои посевные площади. Это позволяло выйти в 2012 году на урожай 65 миллионов зерновых, и при благоприятных условиях на 70 миллионов. Это больше, чем достаточно для того, чтобы обеспечить Украину своей зерновой базой.Надо заметить, что значительное сокращение поголовья крупного рогатого скота, который использовал фуражное зерно в качестве корма, сейчас уменьшилось до критического уровня – примерно 1 миллион голов против 5,5, то есть, в пять раз. Это означает, что фуражное зерно негде тратить внутри страны – его надо экспортировать.Поэтому возможности есть, при нормальной организации работы по экспорту. Элеваторы все в нормальном состоянии, они и были в нормальном состоянии, что с ними могло случиться за это короткое время, если там проводились необходимые профилактические работы? Терминалы зерновые работают, если будет организована вся эта цепочка, то никаких проблем по экспорту зерна нет.– Ради вывоза зерна из Украины правительство страны готово на что угодно – на переговоры, на прекращение огня. Почему такое специфическое отношение именно к вопросу зерна, или же это только формальный повод, чтобы задержать разгром ВСУ?– Я не хочу связывать вопросы разгрома ВСУ и экспорта зерна. Это различные вопросы, разные – и по-своему характеру и по целеполаганию. Задайте другой вопрос – а что Украина сейчас может экспортировать, за счет чего она может получать валютную выручку?Металлургия находится в абсолютно кризисном состоянии. Экспорт металла практически упал, так же, как и экспорт железной руды. Зерно осталось последней надеждой этого режима - для того, чтобы иметь хоть какие-то ресурсы, поскольку западные партнеры готовы финансировать Украину, но не готовы финансировать бесплатно. Поэтому львиная доля предоставляемых средств – это все-таки кредитные ресурсы, под них всегда требуются какие-то заводы, требуется товарное покрытие, поэтому совершенно очевидно, что агент киевского режима достаточно жестко требует таких организаций поставок.И это еще имеет пропагандистский эффект. Нагнетаемая тема в связи с голодом, особенно в тех африканских странах, куда традиционно предоставлялось из Украины зерно, она служит пропагандистским целям, говорят, что Россия якобы препятствует вывозу зерна, и вот она обрекает своей антигуманной политикой народы Северной Африки на голод.Все это на самом деле не так, потому что у нас никогда не было таких стран, в которые бы наши поставки превышали 50-70-80%, так и сейчас. Отсутствие наших поставок вполне перекрывается другими поставщиками зерна, учитывая, что мировой рынок достаточно объемный, почти под миллиард, разные оценки – 800 миллионов, 900, а реэкспорт возможен только 10-15 миллионов, – это, все-таки, незначительный процент такого товарного экспорта зерна. Поэтому я думаю, здесь проблема нагнетаемая.Не связывая с военно-стратегическими задачами… На мой взгляд, особо никаких проблем нет, им надо разминировать выходы из портов, обеспечить безопасность прохода зерновозов, обеспечить логистику, тем более, что сейчас озимые, по-моему, даже собраны, потому что у нас по срокам всегда середина июля уборка озимых заканчивалась. Осенью предстоит уборка яровых. Надо организовывать логистику. Я не слышал, чтобы логистические цепочки по зернопоставкам подвергались бомбежкам, обстрелам, никакого смысла их нет разрушать.Поэтому все зависит от организационных способностей киевского режима, но они нулевые. Они не могут военные задачи решать, обеспечение своей собственной армии, а что уж говорить о решении других проблем.– Поддержка Запада, она не только в кредитах, но и в вооружении. Госдеп США сообщил, что военная помощь Украине с начала спецоперации РФ превысила 7,3 миллиарда долларов. Сколько еще денег готовы вложить Соединенные Штаты, насколько выгодно для них это вложение, потому что они ведь, прежде всего, вкладывают в собственный военно-промышленный комплекс?– Вложения – традиционный для американцев выход, они всегда наживались на военных поставках. И на Первой мировой войне, и на Второй мировой войне, на всех локальных конфликтах. Всегда их военный промышленный комплекс жировал, отсюда и причина всего громадного количества конфликтов, которые они затевали по всем странам мира.С точки зрения Украины, никто же не говорит, что эти поставки вооружения бесплатны. Даже пресловутый ленд-лиз предусматривает возврат ресурсов. В этих условиях, конечно, если бы эта киевская хунта, со всеми этими Зеленскими и прочими, хоть немножко, положив лист бумаги, посчитала бы, по каким ценам, по каким процентам поставляется им вооружение, то, наверное, им стоило бы проводить очень серьезные переговоры, не на тот предмет – "давайте нам все, просчитаемся потом", а очень серьезно торговаться по ценовой политике.Потому, что за все эти деньги кредитные придется рассчитываться. Но не им, конечно, я уверен, что эта шайка в скором времени прекратит свою управленческую кипучую деятельность, но другим придется рассчитываться. А как рассчитываться? Мне очень трудно себе представить, что при валовом внутреннем продукте около 100 миллиардов долларов нужно было бы гасить долги порядка 130 миллиардов долларов. Очень трудно.Если бы экономика работала, то еще можно было бы какие-то программы наметить, но экономика ведь не работает, экономика стоит, и никого это абсолютно не волнует. Поэтому, на мой взгляд - политика, которая сейчас проводится киевским режимом, она отвечает интересам кого угодно, только не украинского народа.– Насколько я понимаю тут два варианта развития событий. В лучшем случае Зеленский не платит ничего, а оплачивают за него, а в худшем варианте Зеленскому уже все равно, и платить опять же не придется. То есть - и так, и так Украина не заплатит за ленд-лиз.– Три года так называемого управления Зеленским показало, что этот человечек абсолютно не вникал ни в какие экономические народно-хозяйственные вопросы. То есть, за три года зайца спокойно могут научить сигарету закуривать, а вот этот деятель за три года даже не научился элементарным вещам – это понятие бюджета, понятие дохода в бюджет, понятие расходов, понятие баланса, понятие торговой деятельности.У него даже в лексике отсутствует эта терминология, он предпочитает говорить, о чем угодно – об агрессоре, об "орках", о союзниках, о помощниках, о беспрецедентной помощи, о страданиях – о чем угодно болтает. Но ни разу за три года не слышал от него ни одного рассуждения, естественно, без бумаги, без суфлеров, по поводу экономических проблем.А то, что ему его помощники дают начитывать – я просто поражаюсь их абсолютной некомпетентности. Цифры называются 700 миллиардов, триллион долларов, которые кто-то собирается давать на восстановление Украины. Никто, я могу расписаться на листе бумаги, потом, через какой-то промежуток времени рассказать – вот, я говорил, что никто не даст, никто и не дал.На моих глазах я этих обещаний столько наслушался, что ни разу не было ни одного момента, когда обещания были выполнены Европейским Союзом, либо американцами. Не было такого принципиально. Что их подтолкнет сейчас к этому?– Последняя тема, которую хотелось бы затронуть сегодня, но она последняя не по значению – это отказ Рината Ахметова от лицензии всех своих СМИ. В холдинг входили 11 телеканалов, несколько медиа-агентств, крупный новостной ресурс. Официальная причина – нежелание попасть под законы о деолигархизации. Но в чем настоящая причина? Это нехватка денег, это боязнь Зеленского и нынешнего режима, или же просто крысы бегут с корабля под названием "Украина"?– Он может сказать, кому он передал эти лицензии? Вот, отказался - а кому передал? Я уверяю, что все лицензии переданы его людям или аффилированным с ним лицам. Этот человек никому ничего бесплатно не отдаст. Продать он может, если для него это будет выгодно. Но просто так отдать и кому-то подарить – такой кипучей деятельности не было никогда. Поэтому - все это чепуха. Это формальное выполнение каких-то требований, но никогда он ни от чего не откажется, все СМИ как были под его контролем, так и останутся.Зеленского, на мой взгляд, все это устраивает, потому что все эти годы Ахметов и его каналы говорили с экранов ту ложь, которая требовалась Порошенко, а сейчас требуется Зеленскому. Ни разу не было случая, чтобы его канал выступил с каким-то серьезным критическим анализом, стал на оппозиционную сторону. То есть, он является послушной марионеткой.И никогда не может по-другому быть, потому что все его активы американцы могут либо заморозить, либо могут отнять, как они это показали на примере российских олигархов. Триллион (долларов – Ред.) с лишним американцы заморозили. Вы можете сумму такую представить? Триллион! Это гигантская сумма, даже валютные резервы России – это тоже гигантская сумма – триста миллиардов. Чтоб вы себе представляли, возьмите любую бюджетную статью расходов российского бюджета, и сопоставьте – триста миллиардов долларов замороженных ресурсов.Это громаднейшая сумма. Ринат Ахметов прекрасно отдает себе отчет, чьей марионеткой он является, и он знает, что пока он является этой послушной марионеткой, ему обеспечено относительное благополучие. Стоит только любому СМИ, которым он владеет, что-то сказать критическое, он живо почувствует на себе всю силу этих санкций. И не просто санкций, а грабежа, которым американцы занимаются. У него просто все заберут.Его коллега по скамье олигархов, господин Фирташ - уже девятый год ощущает на себе всю прелесть американского давления, только за то, что американцам показалось, что Фирташ является пророссийским олигархом. И вот он уже более восьми лет находится в Вене под подпиской о невыезде, фактически под домашним арестом и ждет высылки в США, где, по гуманной американской системе правосудия, ему светит около 50 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Вот такие гуманные законы в США. Поэтому для чего же Ринату Ахметову делать какие-то резкие телодвижения? Так что - таким образом.

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, азаров, украина, сво, оружие, экономика, сми