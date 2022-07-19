https://ukraina.ru/20220719/1036551897.html
Эксперт Костин рассказал, где будут проходить ключевые сражения третьего этапа СВО
Эксперт Костин рассказал, где будут проходить ключевые сражения третьего этапа СВО - 19.07.2022 Украина.ру
Эксперт Костин рассказал, где будут проходить ключевые сражения третьего этапа СВО
Ключевые сражения третьего этапа спецоперации будут проходить на юге в Херсонской, Николаевской и Запорожской области, сказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью Украина.ру
2022-07-19T08:15
2022-07-19T08:15
2022-07-19T08:15
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По его словам, киевский режим будет придерживаться тактике "выжженной земли", уничтожать дома, дамбы и не давать людям на этих территориях жить и развиваться.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220715/1036452798.html
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2022
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донбасс, сво
Эксперт Костин рассказал, где будут проходить ключевые сражения третьего этапа СВО
Ключевые сражения третьего этапа спецоперации будут проходить на юге в Херсонской, Николаевской и Запорожской области, сказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью Украина.ру
Север и центр можно удерживать естественным образом за счет крупных агломераций. Я имею в виду Днепропетровскую и Харьковскую область. Плюс, оборону в Днепропетровской области достаточно серьезно усиливает водная преграда в виде Днепра. Поэтому, скорее всего, ключевые сражения третьего этапа спецоперации будут проходить на юге (Херсонская, Николаевская и Запорожская области).
Александр Костин
Заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии
По его словам, киевский режим будет придерживаться тактике "выжженной земли", уничтожать дома, дамбы и не давать людям на этих территориях жить и развиваться.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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