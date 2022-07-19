https://ukraina.ru/20220719/1036551897.html

Эксперт Костин рассказал, где будут проходить ключевые сражения третьего этапа СВО

Эксперт Костин рассказал, где будут проходить ключевые сражения третьего этапа СВО - 19.07.2022 Украина.ру

Эксперт Костин рассказал, где будут проходить ключевые сражения третьего этапа СВО

Ключевые сражения третьего этапа спецоперации будут проходить на юге в Херсонской, Николаевской и Запорожской области, сказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью Украина.ру

2022-07-19T08:15

2022-07-19T08:15

2022-07-19T08:15

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По его словам, киевский режим будет придерживаться тактике "выжженной земли", уничтожать дома, дамбы и не давать людям на этих территориях жить и развиваться.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220715/1036452798.html

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2022

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