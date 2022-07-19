Эксперт назвал расстояние, на которое надо "отодвинуть" ВСУ для прекращения обстрелов - 19.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
https://ukraina.ru/20220719/1036530991.html
Эксперт назвал расстояние, на которое надо "отодвинуть" ВСУ для прекращения обстрелов
Эксперт назвал расстояние, на которое надо "отодвинуть" ВСУ для прекращения обстрелов - 19.07.2022 Украина.ру
Эксперт назвал расстояние, на которое надо "отодвинуть" ВСУ для прекращения обстрелов
Чтобы прекратить угрозу артиллерийских ударов по тому или иному городу РФ или освобождённых территорий Украины, противника необходимо отодвинуть на расстояние около 40 км, ракетных ударов – до 150 км. Об этом эксперт Центра военно-политической журналистики и автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-07-19T04:30
2022-07-19T04:30
спецоперация
рожин
обстрелы
всу
артиллерия
himars
точка-у
рзсо "ураган"
рсзо 9к51 "град"
новости
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Он указал, что большую, чем 40 км, дальности стрельбы имеют находящиеся на вооружении ВСУ РСЗО "Ураган", ракеты "Точка-У" и американские РСЗО HIMARS.По мере продвижения союзных сил по территории Украины освобождённые города тоже будут становиться мишенями для обстрелов ВСУ.Поэтому главная задача состоит не в том, чтобы отодвинуть войска киевского режима, а в том, чтобы разгромить их, заявил Рожин.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220709/1034320263.html
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рожин, обстрелы, всу, артиллерия, himars, точка-у, рзсо "ураган", рсзо 9к51 "град", новости

Эксперт назвал расстояние, на которое надо "отодвинуть" ВСУ для прекращения обстрелов

04:30 19.07.2022
 
© Украина.ру / Василий ТкачНовая Каховка обстрел ВСУ
Новая Каховка обстрел ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Украина.ру / Василий Ткач
Читать в
Чтобы прекратить угрозу артиллерийских ударов по тому или иному городу РФ или освобождённых территорий Украины, противника необходимо отодвинуть на расстояние около 40 км, ракетных ударов – до 150 км. Об этом эксперт Центра военно-политической журналистики и автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин рассказал в интервью изданию Украина.ру
Он указал, что большую, чем 40 км, дальности стрельбы имеют находящиеся на вооружении ВСУ РСЗО "Ураган", ракеты "Точка-У" и американские РСЗО HIMARS.
По мере продвижения союзных сил по территории Украины освобождённые города тоже будут становиться мишенями для обстрелов ВСУ.
Поэтому главная задача состоит не в том, чтобы отодвинуть войска киевского режима, а в том, чтобы разгромить их, заявил Рожин.

Доведение их до небоеспособного состояния, чтобы они занимались другими вещами, а не террористическими обстрелами городов.

Борис Рожин
Борис Рожин
Автор телеграм-канала Сolonelcassad
Белгород обстрел - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
9 июля, 07:15
«Враг не дремлет»: полковник Алехин рассказал, какая была цель у ВСУ во время обстрела БелгородаЦелью вэсэушников во время налета на Белгород был аэродром, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияРожинобстрелыВСУартиллерияHIMARSТочка-УРЗСО "Ураган"РСЗО 9К51 "Град"Новости
 
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