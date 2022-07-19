Эксперт назвал расстояние, на которое надо "отодвинуть" ВСУ для прекращения обстрелов

«Враг не дремлет»: полковник Алехин рассказал, какая была цель у ВСУ во время обстрела Белгорода

Целью вэсэушников во время налета на Белгород был аэродром, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру