https://ukraina.ru/20220719/1036530991.html
Эксперт назвал расстояние, на которое надо "отодвинуть" ВСУ для прекращения обстрелов
Эксперт назвал расстояние, на которое надо "отодвинуть" ВСУ для прекращения обстрелов - 19.07.2022 Украина.ру
Эксперт назвал расстояние, на которое надо "отодвинуть" ВСУ для прекращения обстрелов
Чтобы прекратить угрозу артиллерийских ударов по тому или иному городу РФ или освобождённых территорий Украины, противника необходимо отодвинуть на расстояние около 40 км, ракетных ударов – до 150 км. Об этом эксперт Центра военно-политической журналистики и автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-07-19T04:30
2022-07-19T04:30
2022-07-19T04:30
спецоперация
рожин
обстрелы
всу
артиллерия
himars
точка-у
рзсо "ураган"
рсзо 9к51 "град"
новости
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Он указал, что большую, чем 40 км, дальности стрельбы имеют находящиеся на вооружении ВСУ РСЗО "Ураган", ракеты "Точка-У" и американские РСЗО HIMARS.По мере продвижения союзных сил по территории Украины освобождённые города тоже будут становиться мишенями для обстрелов ВСУ.Поэтому главная задача состоит не в том, чтобы отодвинуть войска киевского режима, а в том, чтобы разгромить их, заявил Рожин.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220709/1034320263.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
рожин, обстрелы, всу, артиллерия, himars, точка-у, рзсо "ураган", рсзо 9к51 "град", новости
Эксперт назвал расстояние, на которое надо "отодвинуть" ВСУ для прекращения обстрелов
Чтобы прекратить угрозу артиллерийских ударов по тому или иному городу РФ или освобождённых территорий Украины, противника необходимо отодвинуть на расстояние около 40 км, ракетных ударов – до 150 км. Об этом эксперт Центра военно-политической журналистики и автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин рассказал в интервью изданию Украина.ру