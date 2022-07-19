https://ukraina.ru/20220719/1036524665.html

Рожин рассказал о действиях сторон на линии Северск-Соледар

Рожин рассказал о действиях сторон на линии Северск-Соледар - 19.07.2022 Украина.ру

Рожин рассказал о действиях сторон на линии Северск-Соледар

После потери Лисичанска ВСУ построили временную линию обороны между Северском и Соледаром, с помощью которой пытаются задержать наступление союзных войск на Славянск и Артёмовск (Бахмут). Об этом эксперт Центра военно-политической журналистики и автор телеграм-канала Сolonelcassad Борис Рожин рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-07-19T04:00

2022-07-19T04:00

2022-07-19T04:00

спецоперация

рожин

всу

северск

славянск

артёмовск (бахмут)

донбасс

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Он сказал, что союзные войска в настоящее время решают задачу прорыва этой линии, чтобы продолжить наступление с целью дальнейшего освобождения территорий ДНР.По его словам, взятие Северска откроет дорогу на Славянск, Краматорск, Константиновку и Дружковку, а далее на линию – Артёмовск – Дзержинск (Торецк), где вдоль одной дороги расположена цепь населённых пунктов, представляющих главную линию обороны ВСУ на северных территориях Донбасса.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220708/1034309413.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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рожин, всу, северск, славянск, артёмовск (бахмут), донбасс