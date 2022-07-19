Рожин рассказал о действиях сторон на линии Северск-Соледар
После потери Лисичанска ВСУ построили временную линию обороны между Северском и Соледаром, с помощью которой пытаются задержать наступление союзных войск на Славянск и Артёмовск (Бахмут). Об этом эксперт Центра военно-политической журналистики и автор телеграм-канала Сolonelcassad Борис Рожин рассказал в интервью изданию Украина.ру
Он сказал, что союзные войска в настоящее время решают задачу прорыва этой линии, чтобы продолжить наступление с целью дальнейшего освобождения территорий ДНР.
Изначально было очевидно, что линия Северск-Соледар – это временная линия обороны. Противник рассчитывает, что будет достаточно долго оборонять Артемовск и опираться на Славянско-Краматорскую агломерацию, где он сосредоточил свои главные силы для того, чтобы там какое-то время удерживать эти города.
По его словам, взятие Северска откроет дорогу на Славянск, Краматорск, Константиновку и Дружковку, а далее на линию – Артёмовск – Дзержинск (Торецк), где вдоль одной дороги расположена цепь населённых пунктов, представляющих главную линию обороны ВСУ на северных территориях Донбасса.
8 июля, 06:30«Хороший для вэсэушников пример»: военкор Дубовой рассказал, почему ВСУ покинули ЛисичанскЕсли бы в Лисичанске личный состав ВСУ попал бы в котел, то это повело бы их к панике, поэтому украинским военным важно было уйти, чтобы не деморализовать своих товарищей, сказал боец спецгруппы «Талиба», входящей в состав полка «Ахмат-1», донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой в интервью Украина.ру
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