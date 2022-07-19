Рожин рассказал о действиях сторон на линии Северск-Соледар - 19.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Рожин рассказал о действиях сторон на линии Северск-Соледар
Рожин рассказал о действиях сторон на линии Северск-Соледар - 19.07.2022 Украина.ру
Рожин рассказал о действиях сторон на линии Северск-Соледар
После потери Лисичанска ВСУ построили временную линию обороны между Северском и Соледаром, с помощью которой пытаются задержать наступление союзных войск на Славянск и Артёмовск (Бахмут). Об этом эксперт Центра военно-политической журналистики и автор телеграм-канала Сolonelcassad Борис Рожин рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-07-19T04:00
2022-07-19T04:00
спецоперация
рожин
всу
северск
славянск
артёмовск (бахмут)
донбасс
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Он сказал, что союзные войска в настоящее время решают задачу прорыва этой линии, чтобы продолжить наступление с целью дальнейшего освобождения территорий ДНР.По его словам, взятие Северска откроет дорогу на Славянск, Краматорск, Константиновку и Дружковку, а далее на линию – Артёмовск – Дзержинск (Торецк), где вдоль одной дороги расположена цепь населённых пунктов, представляющих главную линию обороны ВСУ на северных территориях Донбасса.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220708/1034309413.html
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рожин, всу, северск, славянск, артёмовск (бахмут), донбасс

Рожин рассказал о действиях сторон на линии Северск-Соледар

04:00 19.07.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсвобожденный Лисичанск
Освобожденный Лисичанск - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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После потери Лисичанска ВСУ построили временную линию обороны между Северском и Соледаром, с помощью которой пытаются задержать наступление союзных войск на Славянск и Артёмовск (Бахмут). Об этом эксперт Центра военно-политической журналистики и автор телеграм-канала Сolonelcassad Борис Рожин рассказал в интервью изданию Украина.ру
Он сказал, что союзные войска в настоящее время решают задачу прорыва этой линии, чтобы продолжить наступление с целью дальнейшего освобождения территорий ДНР.

Изначально было очевидно, что линия Северск-Соледар – это временная линия обороны. Противник рассчитывает, что будет достаточно долго оборонять Артемовск и опираться на Славянско-Краматорскую агломерацию, где он сосредоточил свои главные силы для того, чтобы там какое-то время удерживать эти города.

Борис Рожин
Борис Рожин
Автор телеграм-канала Сolonelcassad
По его словам, взятие Северска откроет дорогу на Славянск, Краматорск, Константиновку и Дружковку, а далее на линию – Артёмовск – Дзержинск (Торецк), где вдоль одной дороги расположена цепь населённых пунктов, представляющих главную линию обороны ВСУ на северных территориях Донбасса.
ВСУ окоп военнослужащий украинский оружие обстрел бой - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 06:30
«Хороший для вэсэушников пример»: военкор Дубовой рассказал, почему ВСУ покинули ЛисичанскЕсли бы в Лисичанске личный состав ВСУ попал бы в котел, то это повело бы их к панике, поэтому украинским военным важно было уйти, чтобы не деморализовать своих товарищей, сказал боец спецгруппы «Талиба», входящей в состав полка «Ахмат-1», донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой в интервью Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияРожинВСУСеверскСлавянскАртёмовск (Бахмут)Донбасс
 
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