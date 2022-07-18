"Будут новые условия": помощник Путина рассказал о переговорах с Украиной

Суздальцев объяснил, почему Запад все же склоняет Украину к переговорам с Россией В западных СМИ время от времени звучит тема мира с Россией в обмен на территориальные уступки со стороны Киева, потому что на Западе есть несколько платформ. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру