"Будут новые условия": помощник Путина рассказал о переговорах с Украиной - 18.07.2022 Украина.ру
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"Будут новые условия": помощник Путина рассказал о переговорах с Украиной
"Будут новые условия": помощник Путина рассказал о переговорах с Украиной - 18.07.2022 Украина.ру
"Будут новые условия": помощник Путина рассказал о переговорах с Украиной
Если российско-украинские переговоры возобновятся, они будут вестись на совершенно других условиях, заявил 18 июля помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости
2022-07-18T17:12
2022-07-18T17:12
новости
переговоры
украина
условия
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Он отметил, что не видит никакой заинтересованности в переговорном процессе со стороны Киева и западных государств.Ранее в понедельник глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны только "после ее поражения", так как непосредственно привязаны к ситуации на фронте.
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новости, переговоры, украина, условия

"Будут новые условия": помощник Путина рассказал о переговорах с Украиной

17:12 18.07.2022
 
© БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
© БелТА
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Если российско-украинские переговоры возобновятся, они будут вестись на совершенно других условиях, заявил 18 июля помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости

Переговоры были прерваны после принципиальной договорённости относительно стамбульских договоренностей. После этого украинская делегация с нами не поддерживала и не поддерживает никаких контактов. Так что если сейчас переговоры будут возобновляться, то уже условия совершенно иные.

Международный форум Примаковские чтения. День первый
Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Владимира Путина
Он отметил, что не видит никакой заинтересованности в переговорном процессе со стороны Киева и западных государств.
Ранее в понедельник глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны только "после ее поражения", так как непосредственно привязаны к ситуации на фронте.
Андрей Суздальцев
Вчера, 16:28
Суздальцев объяснил, почему Запад все же склоняет Украину к переговорам с РоссиейВ западных СМИ время от времени звучит тема мира с Россией в обмен на территориальные уступки со стороны Киева, потому что на Западе есть несколько платформ. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
 
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Заголовок открываемого материала
17:16Планы были иллюзорны. Военный эксперт сказал, в чем Россия недооценила ВСУ и Украину
17:12"Будут новые условия": помощник Путина рассказал о переговорах с Украиной
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