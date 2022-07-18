Зеленский назначил и. о. главы СБУ - 18.07.2022 Украина.ру
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Зеленский назначил и. о. главы СБУ
Зеленский назначил и. о. главы СБУ - 18.07.2022 Украина.ру
Зеленский назначил и. о. главы СБУ
Владимир Зеленский 18 июля назначил Василия Малюка временным руководителем Службы безопасности Украины (СБУ). Соответствующий указ появился на официальном сайте главы украинского государства
2022-07-18T12:26
2022-07-18T13:48
новости
сбу
зеленский
иван баканов
венедиктова
украина
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Накануне, 17 июля Зеленский отстранил от должности генерального прокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Как пояснил президент, в этих ведомствах с момента начала спецоперации РФ было выявлено большое число лиц, которых подозревают в госизмене. Венедиктова и Баканов отстранены согласно статье 47 Дисциплинарного устава ВСУ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей). Назначена проверка. Вместо Баканова, согласно указу Зеленского, руководить СБУ в ранге врио будет Василий Малюк. До настоящего времени он занимал пост замглавы спецслужбы. Ранее вместо Венедиктовой Офис генпрокурора временно возглавил ее заместитель Алексей Симоненко. Как поясняли в Офисе Зеленского, Венедиктова и Баканов не уволены, их судьбу президент решит по итогам проверки. Путь Украины, не исключено, определился по векторам развития ситуации: или дальнейшая узурпация власти и превращение режима в персональную авторитарную диктатуру Зеленского, или же военная хунта главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного (или любого другого генерала). Такое мнение, комментируя последние кадровые решения Киева, высказал в своей статье автора Украина.ру Владимир Скачко.
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новости, сбу, зеленский, иван баканов, венедиктова, украина

Зеленский назначил и. о. главы СБУ

12:26 18.07.2022 (обновлено: 13:48 18.07.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Гітлянська ОленаСБУ
СБУ - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Гітлянська Олена
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Владимир Зеленский 18 июля назначил Василия Малюка временным руководителем Службы безопасности Украины (СБУ). Соответствующий указ появился на официальном сайте главы украинского государства
Накануне, 17 июля Зеленский отстранил от должности генерального прокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Как пояснил президент, в этих ведомствах с момента начала спецоперации РФ было выявлено большое число лиц, которых подозревают в госизмене. Венедиктова и Баканов отстранены согласно статье 47 Дисциплинарного устава ВСУ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей). Назначена проверка.
Вместо Баканова, согласно указу Зеленского, руководить СБУ в ранге врио будет Василий Малюк. До настоящего времени он занимал пост замглавы спецслужбы.
Ранее вместо Венедиктовой Офис генпрокурора временно возглавил ее заместитель Алексей Симоненко.
Как поясняли в Офисе Зеленского, Венедиктова и Баканов не уволены, их судьбу президент решит по итогам проверки.
Шойгу Восток Евкуров - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
12:23Спецоперация
Хроника событий на Украине на 12:00 18 июля: указание "Востоку", СБУ и ОГП, обстрелы
Путь Украины, не исключено, определился по векторам развития ситуации: или дальнейшая узурпация власти и превращение режима в персональную авторитарную диктатуру Зеленского, или же военная хунта главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного (или любого другого генерала). Такое мнение, комментируя последние кадровые решения Киева, высказал в своей статье автора Украина.ру Владимир Скачко.
 
НовостиСБУЗеленскийИван БакановВенедиктоваУкраина
 
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